Professeur Ren Ting de la PHBS : La facilitation du processus d'enregistrement des entités du marché est une étape essentielle pour favoriser un environnement de marché dynamique

SHENZHEN, Chine, 15 octobre 2021 /PRNewswire/ -- Ces dernières années, la Chine a déployé des efforts inlassables pour améliorer l'environnement des affaires et dynamiser le marché. Des incitations et des réformes plus importantes ont ainsi été mises en place pour soutenir la reprise robuste du pays après le choc de la pandémie. Le Conseil d'État de la Chine a récemment adopté une règlementation sur la gestion de l'enregistrement des entités du marché afin d'optimiser les procédures d'enregistrement, de simplifier les documents de demande et de réduire les coûts institutionnels.

Dans une récente interview accordée au China Daily, Ren Ting, doyen associé et professeur à la Peking University HSBC Business School (PHBS), a fait part de son point de vue sur cette règlementation. Selon Ren, la principale caractéristique de la nouvelle directive est qu'elle formule une pratique générale et unifiée pour tous les types d'entreprises, couvrant l'ensemble du processus d'enregistrement, de mise à jour des informations et de fermeture d'entreprise.

Ren et ses collègues de la PHBS suivent de près les évolutions et l'amélioration de l'environnement des affaires en Chine. Ils ont apporté un soutien académique à la rédaction du Rapport 2019 sur l'environnement des affaires dans les villes chinoises, qui a utilisé les normes d'évaluation de l'environnement des affaires de la Banque mondiale comme références tout en tenant compte des caractéristiques du milieu des affaires chinois. Le rapport montre que les grandes villes jouent un rôle de premier plan dans l'optimisation générale de l'environnement des affaires à l'échelle nationale, qui s'étend des villes centrales aux villes périphériques.

La règlementation sur la gestion de l'enregistrement des entités du marché entrera en vigueur le 1er mars 2022 et est considérée comme une étape importante pour dynamiser efficacement les dizaines de millions d'acteurs du marché chinois à long terme.

« Cela permettra notamment de stabiliser les anticipations du marché en ce qui concerne les approches réglementaires du gouvernement et de favoriser la mise en place d'un environnement des affaires stable, équitable, transparent et prévisible », a confié M. Ren au China Daily.

Selon lui, la facilitation du processus d'enregistrement des entités du marché est l'étape clé pour dynamiser l'environnement des affaires, car l'enregistrement est le début du cycle de vie d'une entreprise. « S'il n'y a pas en premier lieu une forte volonté de créer des entreprises, il n'y aura rien d'une économie de marché. C'est pourquoi un processus d'enregistrement normalisé et facilité des entités du marché est si important pour accéder à la surveillance du marché et aux services gouvernementaux », a déclaré M. Ren.

En outre, comme il le soutient, la facilitation de l'enregistrement dissipera les inquiétudes des startups et permettra aux hommes d'affaires de se concentrer sur la réussite de leurs opérations au lieu de se préoccuper de procédures compliquées et de coûts institutionnels injustifiés. Ces mesures de facilitation finiront par stimuler l'esprit d'entreprise et motiver les acteurs du marché.

