Profitez d'une journée spéciale Templestay dans un temple de montagne, souvent appelés les « musées à ciel ouvert »

SÉOUL, Corée du Sud et NEW YORK, 23 août 2022 /PRNewswire/ -- Le programme Templestay permet aux visiteurs internationaux de découvrir la culture coréenne traditionnelle. Plus de 6 millions de personnes ont déjà participé au programme ces 20 dernières années, dont plus de 650 000 n'étaient pas coréens. Il est à noter que les participants internationaux venaient de 205 nations différentes au total, soit plus que le nombre d'États membres de l'ONU. Cela montre combien les étrangers s'intéressent au programme Templestay.

Tongdosa Temple Monk Jeong Kwan and Baekyangsa

Quelle est la raison qui pousse les gens de tous ces différents pays à adhérer au programme ? Une enquête menée en 2021 par le Corps culturel du bouddhisme coréen a indiqué que la principale motivation des participants était leur « intérêt pour la culture coréenne traditionnelle. » Grâce à Templestay, les visiteurs peuvent découvrir le quotidien d'un moine dans un temple de montagne, là où les 1700 ans d'histoire et de culture du bouddhisme coréen continuent de vivre. C'est une excellente façon d'expérimenter le bouddhisme coréen et la culture traditionnelle du pays.

Si les visiteurs souhaitent vivre une expérience plus mémorable encore, un séjour Templestay dans un « Sansa », ou monastère bouddhiste de montagne, est recommandé. C'est un site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, reconnu pour sa valeur dans la préservation de l'histoire et de la culture du bouddhisme coréen. Parmi les sept temples présents sur la liste, les visiteurs peuvent séjourner à Tongdosa, Beopjusa, Magoksa, ou Daeheungsa.

En outre, les visiteurs peuvent passer une journée dans un temple présentant des patrimoines culturels variés, comme Haeinsa, la demeure de la Tripitaka Koreana à Janggyeong Panjeon, un site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO ; Bulguksa, qui montre l'essence de l'architecture bouddhiste coréenne, ou encore Bongseonsa, qui garde la forêt de Gwangneung, inscrite comme réserve de biosphère de l'UNESCO.

Des informations détaillées et des réservations sont disponibles sur le site anglais de Templestay (eng.templestay.com).

Pendant ce temps, le Corps culturel du bouddhisme coréen organisera un événement promotionnel pour Templestay et la « Temple food » à New York, aux États-Unis, du 27 au 28 août dans l'atrium du Lincoln Center, afin que les visiteurs puissent tester le programme avant leur visite de la Corée. Ils pourront y obtenir des informations et des conseils sur le programme Templestay. Une démonstration de « Temple food » et un événement de dégustation par la moniale Jeong Kwan, qui a reçu une attention mondiale en participant à « Chef's Table » sur Netflix, aura également lieu lors de ces deux jours. Si vous vivez à New York, assister à cet événement est un excellent moyen d'en apprendre davantage sur le programme Templestay.

Page d'accueil de réservation d'événements : https://kbcw.us/

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1881437/Tongdosa_Temple.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1881438/Monk_Jeong_Kwan_and_Baekyangsa.jpg

SOURCE Cultural Corps of Korean Buddhism