Programa de acesso antecipado JumpStart da Supermicro acelera o tempo de lançamento no mercado para os próximos sistemas com processador escalável Intel Xeon de 4ª geração

O programa JumpStart oferecerá acesso on-line pré-lançamento a NDA para testes antecipados X13 de desempenho e validação do processador escalável Intel Xeon de 4ª geração (anteriormente denominado Sapphire Rapids)

San Jose, Califórnia, 6 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- A Supermicro (NASDAQ: SMCI), provedora de soluções completas de TI para nuvem, IA/AM, armazenamento e 5G/Edge, anunciou seu programa de acesso remoto antecipado JumpStart – Supermicro X13 JumpStart – para testes de carga de trabalho em sistemas Supermicro X13 baseados no processador Intel Xeon de 4a geração.

Sistemas inovadores para cargas de trabalho de última geração (PRNewsfoto/Super Micro Computer, Inc.)

Antes do lançamento público, os participantes terão acesso antecipado a tecnologias de ponta para acelerar sua implementação de soluções de IA, aprendizagem profunda, computação, telecomunicações, armazenamento e outras no amplo portfólio da Supermicro de futuros sistemas X13. Os desenvolvedores poderão testar a compatibilidade com as gerações anteriores dos sistemas baseados no processador Intel Xeon e aprimorar suas aplicações para aproveitar os novos recursos dos processadores escaláveis Intel Xeon de 4a geração.

Os desenvolvedores e administradores de TI de vários setores em breve se beneficiarão do acesso antecipado a esses novos sistemas. De computação em nuvem, CDN, armazenamento definido por software, aplicações empresariais essenciais, computação de alto desempenho, entre outras aplicações, os próximos sistemas X13 com processadores escaláveis Intel Xeon de 4a geração possibilitarão novos níveis de desempenho utilizando tecnologias de ponta como DDR5, PCIe 5.0, Compute Express Link 1.1 e Intel Advanced Matrix Extensions (Intel AMX).

"O programa JumpStart da Supermicro permitirá que os clientes validem rapidamente o desempenho da carga de trabalho dos processadores escaláveis Intel Xeon de 4a geração, denominados anteriormente Sapphire Rapids, nas novas plataformas X13 da Supermicro e implementação rápida de data center", disse Charles Liang, presidente e CEO da Supermicro. "A Supermicro continua a trabalhar em estreita colaboração com os principais parceiros de IA, nuvem, 5G Edge e Enterprise para melhorar o tempo de lançamento no mercado de produtos e tecnologias de ponta que ofereçam desempenho, eficiência e vantagem competitiva pioneiros."

"A Intel tem o prazer de promover a Supermicro para oferecer aos desenvolvedores e operadores de data center acesso a algumas de nossas novas e mais avançadas ofertas de CPU", disse Don Cunningham, vice-presidente e gerente geral de data center e grupo de IA da Intel. "Estamos entusiasmados em ver a Supermicro oferecer a clientes qualificados o uso total dos servidores avançados da Supermicro que utilizam os processadores escaláveis Intel Xeon de 4a geração para testar e validar suas aplicações inovadoras."

Programa JumpStart

Os clientes validados pela NDA poderão, em breve, receber acesso remoto aos sistemas da Supermicro baseados em X13 para desenvolver, validar, sintonizar e comparar suas cargas de trabalho avançadas antes do lançamento geral dos produtos. Esse período de acesso antecipado dará aos data centers que priorizam o desempenho e a eficiência uma vantagem pioneira para implementar suas soluções pré-validadas em ou em torno do lançamento público dos produtos.

O programa JumpStart será compatível com o extenso portfólio de futuros sistemas X13 da Supermicro. Os servidores Hyper 1U e 2U para montagem em rack da Supermicro estarão inicialmente disponíveis para validação com modelos adicionais de sistemas de montagem em rack, gêmeos em multi-nós, SuperBlade® e sistemas de armazenamento adicionados ao longo do tempo e baseados na demanda dos clientes. O programa será hospedado no Rack Plug and Play Solution Center da Supermicro, oferecendo aos usuários acesso à equipe líder de engenharia e arquitetura de data centers da Supermicro, que ajudará os clientes a passar rapidamente da fase de testes e validação para a implementação total de soluções de TI.

O acesso ao programa é simples e rápido. Utilizando o portal JumpStart da Supermicro, os clientes da Supermicro que tiverem interesse podem se inscrever para se qualificar. Logo depois, receberão uma instância bare metal com opções de sistemas operacionais e programação flexível.

Portfólio de produtos para o Supermicro X13 Jumpstart

Inicialmente, a Supermicro disponibilizará vários dos sistemas Hyper montados em rack, que terão a capacidade de executar cargas de trabalho de última geração. Além disso, outros sistemas, como multi-nós e blades, podem ser adicionados ao programa.

Esses produtos e outros serão compatíveis com a plataforma baseada no processador escalável Intel Xeon (X13). A Supermicro está empenhada em oferecer novos sistemas no mercado, com acesso às tecnologias mais recentes.

Para saber mais sobre o programa Supermicro X13 Jumpstart, acesse: http://www.supermicro.com/jumpstart https://www.supermicro.com/jumpstart/x13

Para saber mais sobre a Supermicro, acesse www.supermicro.com

Sobre a Super Micro Computer, Inc.

A Supermicro (NASDAQ: SMCI) é líder global em soluções de TI totais otimizadas para aplicações. Fundada e operando em San Jose, na Califórnia, a Supermicro está comprometida em oferecer a inovação inédita no mercado para infraestrutura de TI empresarial, em nuvem, IA e 5G Telco/Edge. Estamos nos transformando em um provedor de soluções completas de TI com servidores, IA, armazenamento, IoT e sistemas de comutação, software e serviços, ao mesmo tempo que oferecemos produtos avançados de placa-mãe de alto volume, energia e chassi. Nossos produtos são projetados e fabricados internamente (nos EUA, Taiwan e Holanda), aproveitando operações globais para escala e eficiência e otimizados para melhorar o custo total de propriedade e reduzir o impacto ambiental (computação ecológica). O portfólio premiado de servidores Server Building Block Solutions® permite que os clientes os otimizem com exatidão para sua carga de trabalho e aplicação, selecionando de uma ampla família de sistemas desenvolvidos a partir de nossos blocos de construção flexíveis e reutilizáveis que suportam um conjunto abrangente de fatores de forma, processadores, memória, GPUs, armazenamento, rede, energia e soluções de resfriamento (ar condicionado, resfriamento ao ar livre ou resfriamento líquido).

Supermicro, Server Building Block Solutions e We Keep IT Green são marcas comerciais e/ou marcas registradas da Super Micro Computer, Inc.

Intel, o logotipo da Intel e outras marcas são marcas registradas da Intel Corporation ou de suas subsidiárias.

Todas as demais marcas, nomes e marcas comerciais pertencem a seus respectivos proprietários.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1915843/Supermicro_JumpStart_PR_Image.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1443241/Supermicro_Logo.jpg

FONTE Super Micro Computer, Inc.

SOURCE Super Micro Computer, Inc.