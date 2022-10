Supermicro JumpStart Early Access-programma versnelt marktintroductietijd voor komende Intel Xeon Scalable-processorsystemen van de 4e generatie

Het JumpStart-programma biedt voorafgaand aan de release online NDA-toegang voor X13-systeemtests en -validatie van de Intel Xeon Scalable-processor van de 4e generatie (voorheen codenaam Sapphire Rapids)

SAN JOSE, Calif., 6 oktober 2022 /PRNewswire/ -- Supermicro (NASDAQ: SMCI), een totale IT Solution Provider voor Cloud, AI/ML, Storage en 5G/Edge, kondigt zijn JumpStart programma voor vroege toegang op afstand aan - Supermicro X13 JumpStart -- voor het testen van de workload op Intel Xeon Scalable-processorgebaseerde Supermicro X13 systemen van de 4e generatie.

Vóór de publieke lancering krijgen de deelnemers vroegtijdig toegang tot toonaangevende technologieën om hun oplossingen voor AI, Deep Learning, Compute, Telco, Storage en andere te versnellen op Supermicro's uitgebreid portfolio van opkomende X13-systemen. Ontwikkelaars zullen de compatibiliteit met systemen van de vorige generaties op basis van Intel Xeon-processoren kunnen testen en hun toepassingen verbeteren om voordeel te halen uit de nieuwe mogelijkheden van de Intel Xeon Scalable-processors van de 4e generatie.

Ontwikkelaars en IT-beheerders in verschillende sectoren zullen binnenkort gebruik kunnen maken van een vroege toegang tot deze nieuwe systemen. Voor cloud computing, CDN, software-gedefinieerde opslag, bedrijfskritische toepassingen, HPC en andere toepassingen zullen de aankomende X13 systemen met Intel Xeon Scalable-processors van de 4e generatie nieuwe prestatieniveaus mogelijk maken door gebruik te maken van state-of-the-art technologie zoals DDR5, PCIe 5.0, Compute Express Link 1.1 en Intel Advanced Matrix Extensions (Intel AMX).

"Supermicro's JumpStart-programma zal klanten in staat stellen om snel de workloadprestaties van Intel Xeon Scalable-processors van de 4e generatie, voorheen met codenaam Sapphire Rapids, te valideren op Supermicro's nieuwe X13-platformen en datacenterimplementatie te versnellen," aldus Charles Liang, Voorzitter en CEO van Supermicro."Supermicro blijft nauw samenwerken met toonaangevende AI-, Cloud-, 5G Edge- en Enterprise-partners om de time-to-market voor toonaangevende producten en technologieën te verbeteren en zodoende first-mover prestaties, efficiëntie en concurrentievoordeel te leveren."

"Intel is verheugd Supermicro te promoten om ontwikkelaars en operatoren van datacenters toegang te geven tot enkele van onze meest geavanceerde en performante nieuwe CPU-aanbiedingen," aldus Don Cunningham, Vice President & General Manager, Data Center en AI Group bij Intel. "Wij prijzen ons gelukkig dat Supermicro gekwalificeerde klanten volledig gebruik laat maken van geavanceerde Supermicro servers met de Intel Xeon Scalable-processors van de 4e generatie om hun innovatieve toepassingen te testen en te valideren."

NDA-gevalideerde klanten kunnen binnenkort op afstand toegang krijgen tot X13-gebaseerde Supermicro-systemen om hun geavanceerde workloads te ontwikkelen, valideren, tunen en benchmarken, voordat de producten algemeen worden vrijgegeven. Deze vroege toegang zal datacenters die prestaties en efficiëntie nastreven een first-mover voordeel opleveren om hun vooraf gevalideerde oplossingen in te zetten op of rond de publieke release van de producten.

Het JumpStart-programma zal Supermicro's uitgebreide portfolio van toekomstige X13-systemen ondersteunen. De Supermicro Hyper 1U en 2U rackmount servers zullen in eerste instantie beschikbaar zijn voor validatie, met aanvullende modellen rackmount, multi-node twin, SuperBlade®, en opslagsystemen die na verloop van tijd en op vraag van de klanten worden toegevoegd. Het programma zal worden gehost in het Rack Plug and Play Solution Center van Supermicro, waardoor gebruikers toegang krijgen tot Supermicro's toonaangevende datacenter engineering- en architectuurteam. Dat zal klanten helpen van testen en valideren snel over te gaan naar een volledige implementatie van IT-oplossingen.

De toegang tot het programma is eenvoudig en snel. Via het JumpStart portaal van Supermicro kunnen geïnteresseerde Supermicro-klanten zich registreren om in aanmerking te komen. Kort daarna krijgen ze een bare metal instance met een keuze aan besturingssystemen en flexibele planning.

In eerste instantie zal Supermicro verschillende van de Hyper rack-mounted systemen beschikbaar stellen die workloads van de volgende generatie kunnen draaien. Bovendien kunnen andere systemen, waaronder Multi-node en Blades, aan het programma worden toegevoegd.

Deze en andere producten zullen het op Intel Xeon Scalable-processor gebaseerde (X13) platform ondersteunen. Supermicro streeft ernaar om nieuwe systemen als eerste op de markt te brengen met toegang tot de nieuwste technologieën.

Meer informatie over het Supermicro X13 Jumpstart-programma vindt u op https://www.supermicro.com/jumpstart/x13

Meer informatie over Supermicro vindt u op www.supermicro.com

