Programa de doação de órgãos da Gift of Life bate recordes nacionais em salvar vidas. Foram 705 doadores de órgãos, o que resultou em 1.732 vidas salvas por meio de transplantes

FILADÉLFIA, 13 de janeiro de 2022 /PRNewswire/ --O programa de doação de órgãos Gift of Life mais uma vez assume a liderança no salvamento de vidas entre as 57 organizações de procura de órgãos (OPO) dos EUA. Pelo 14 º ano consecutivo, a Gift of Life coordenou o maior número de órgãos para transplante, alcançando também o maior número de doadores de órgãos já registrado por uma OPO com sede nos EUA. Em 2021, graças à comunidade mais generosa do país, à equipe dedicada que trabalha 24 horas por dia em prol de cada paciente na lista de espera de órgãos e aos parceiros hospitalares comprometidos em salvar todas as vidas possíveis, a Gift of Life liderou o ranking nacional em:

Maior número de doadores de órgãos – coordenou as doações de 705 doadores de órgãos para salvar vidas, o maior número já registrado nos Estados Unidos.

– coordenou as doações de 705 doadores de órgãos para salvar vidas, o maior número já registrado nos Estados Unidos. Maior número de órgãos transplantados – essas doações resultaram em 1.732 transplantes, o maior número nos Estados Unidos em 2021.

– essas doações resultaram em 1.732 transplantes, o maior número nos Estados Unidos em 2021. Maior número de rins transplantados - coordenou 1.007 transplantes de rim, o maior número da história dos Estados Unidos. Com a doença renal em alta e frequentemente vinculada a condições comuns, como o diabetes e a hipertensão, isso oferece esperança a todos os que estão na lista de espera. A necessidade é especialmente prevalente nas comunidades multiculturais. Nos 14 centros de transplantes da região assistida pelo Gift of Life, 56% dos receptores de rim eram afrodescendentes.

Com sede na Filadélfia, o programa de doação de órgãos da Gift of Life é a OPO designada pelo governo federal para atender o leste da Pensilvânia, o sul de Nova Jersey e o estado de Delaware. A taxa de doação anual da Gift of Life, 62 doadores de órgãos por milhão de habitantes, está entre as mais altas do mundo.

Richard Hasz, é o líder de longa data da equipe clínica por trás do recorde de excelência da Gift of Life. Ele se tornou presidente e CEO do Gift of Life Donor Program, Gift of Life Family House e Transplant Foundation em 4 de janeiro, após ocupar o cargo de vice-presidente de serviços clínicos desde o ano de 1999.

"Sinto-me honrado e inspirado pela comunidade da Gift of Life, que ano após ano é a mais generosa do país em doações. É preciso uma equipe de heróis (doadores, famílias de doadores, funcionários da Gift of Life e parceiros hospitalares) para salvar a vida das pessoas na lista de espera para transplantes. Sem cada um deles, a doação de órgãos não seria possível", explicou Hasz. "À medida que embarco neste novo capítulo como CEO, estou ciente de que a nossa equipe continuará trabalhando arduamente em prol dos milhares de pacientes que esperam por uma segunda chance de vida, honrando todos os que oferecem o presente da vida e proporcionando conforto às famílias dos doadores. Eles são heróis anônimos que trabalham 24 horas por dia, 7 dias por semana para apoiar as famílias e permitir que elas criem legados de salvamento de vidas para seus entes queridos. São necessárias noites sem dormir, experiência clínica e uma profunda reserva de compaixão. Trabalhando juntos, esforçamo-nos para que chegue o dia em que ninguém morra esperando por um transplante."

Neste vídeo, um receptor de fígado e a mãe do doador que lhe salvou a vida conversam sobre como este presente extraordinário transformou suas vidas, criando uma amizade profunda entre duas famílias de diferentes religiões, raças e origens: https://www.youtube.com/watch?v=WBi-XXxs3c4

Em 2021, a Gift of Life também captou tecido vital de 2.399 doadores, incluindo 1.348 doadores de tecidos musculoesqueléticos e 1.894 doadores de córnea. Essas doações podem beneficiar mais de 110.000 pessoas, com doações de ossos para lesões ortopédicas e esportivas, doações de pele para curar pacientes com queimaduras e para cirurgia reconstrutiva, doações de válvulas cardíacas para reparar defeitos que ameaçam a vida e córneas para proporcionar o privilégio de poder ver.

A divisão de Serviços Clínicos da Gift of Life agora é dirigida por Christine Radolovic, MS, BSN, RN, uma veterana de 20 anos da Gift of Life, que recentemente foi promovida ao cargo de diretora clínica dos mais de 65 coordenadores de transplantes da organização. Christine, ex-enfermeira de UTI, entende em primeira mão a associação fundamental entre a Gift of Life e a sua rede de 129 hospitais de tratamento intensivo e 14 centros de transplantes. "Nossos parceiros hospitalares trabalham lado a lado conosco para tornar possível cada doação", disse Christine. Todos os anos, a Gift of Life reconhece os hospitais por seu trabalho. Neste vídeo, a equipe e a liderança da Temple Health refletem sobre esta parceria que salva vidas: https://www.youtube.com/watch?v=bfw43vr4o0s

Christine ingressou na Gift of Life como coordenadora de transplantes, apoiando as famílias de doadores durante o processo de doação. "Os coordenadores trabalham 24 horas por dia, 7 dias por semana, defendendo cada pessoa que espera por uma doação que salve a sua vida e ajudando as famílias de doadores durante os momentos mais difíceis de suas vidas", explicou. Neste noticiário, uma coordenadora de transplantes da Gift of Life fala sobre esse trabalho desafiador e gratificante. https://www.donors1.org/gift-of-life-transplant-coordinator-explains-organ-donation-process-for-both-families-and-recipients/

A doação e o transplante não seriam possíveis sem a generosidade dos heroicos doadores e de suas famílias. "A Gift of Life tem o privilégio de servir a comunidade mais generosa do país em doação de órgãos", destacou Jan L. Weinstock, Esq., diretor administrativo e consultor geral. A Gift of Life apoia as famílias de doadores durante o processo de luto com aconselhamento e programas contínuos, incluindo as celebrações anuais Life and Legacy que rendem homenagem aos heróis doadores e suas famílias. Para conferir a cerimônia virtual deste ano, acesse: https://www.donors1.org/families-of-donors/llc/llc4/

"Apesar da generosidade histórica de nossa região, não devemos esquecer que continua existindo uma enorme lacuna entre o número de adultos e crianças que esperam por órgãos e o número de órgãos disponíveis", acrescentou Weinstock. "Necessitamos urgentemente que todos se registrem como doadores de órgãos para enviar uma mensagem de que, como sociedade, nós nos preocupamos uns com os outros e acreditamos em salvar vidas."

Existem mais de 100 mil pessoas nos EUA e mais de 5 mil na área de cobertura da Gift of Life que aguardam transplantes de órgãos que lhes salvará a vida. Em todo o país, 20 pessoas morrem todos os dias nessa espera. Optar por se registrar como doador de órgãos e tecidos é um dos atos de amor e humanidade mais altruístas. São necessários apenas 30 segundos para se registrar e ajudar a salvar vidas. Para obter mais informações ou se inscrever, acesse donors1.org https://www.donors1.org/learn-about-organ-donation/sign-up-to-save-lives/

Líder em inovação e educação

A Gift of Life é reconhecida mundialmente por sua liderança e conhecimento dentro do setor de doação de órgãos e tecidos. Howard M. Nathan, que recentemente se aposentou como presidente e CEO após 43 anos com a Gift of Life, agora ocupa o cargo de diretor executivo da Transplant Foundation. A Fundação, afiliada de apoio ao programa de doação de órgãos da Gift of Life, lidera a pesquisa e a educação para promover a doação e os transplantes em todo o mundo. Inclui o Gift of Life Institute e o Transplant Pregnancy Registry International. Além desses programas, a Fundação concede subsídios para financiar a inovação, a qualidade e a segurança por meio de pesquisas científicas, intervenções sociais e comportamentais ou enfoques alternativos aos processos e protocolos existentes. Nos últimos anos, a Transplant Foundation financiou mais de 18 estudos clínicos de pesquisa biomédica.

"É um privilégio para mim continuar avançando em nossa missão de salvar vidas e compartilhar as melhores práticas que têm contribuído para o aumento recorde de doações da Gift of Life em meu novo cargo na Transplant Foundation", explicou Nathan. "Estou muito orgulhoso de parabenizar o meu amigo e colega Rick Hasz por assumir as rédeas como CEO. Rick é um líder nacional e a força motriz por trás dos excelentes resultados clínicos da Gift of Life. Estou confiante de que ele continuará a oferecer um modelo de excelência, inovação e sucesso. Não há ninguém melhor preparado para nos guiar em direção ao futuro."

Como centro internacional de capacitação para profissionais da área de doação de órgãos e tecidos, o Gift of Life Institute oferece recursos abrangentes e interdisciplinares para aumentar os resultados da doação, incluindo o aprendizado baseado em habilidades, a educação continuada, a pesquisa colaborativa e os serviços de consultoria. Desde sua criação em 2004, o Instituto tem oferecido mais de 535 oficinas com 57 OPOs e múltiplos bancos de tecidos, treinando mais de 12.200 profissionais dos Estados Unidos e de 33 países de todo o mundo. No ano de 2021, o Instituto realizou treinamento para mais de 1.200 participantes.

O mês de janeiro de 2021 marcou o 30º aniversário do Transplant Pregnancy Registry International (TPRI). O único estudo de pesquisa deste tipo no mundo, o TPRI estuda os efeitos da gravidez nos beneficiários de transplantes e os efeitos dos medicamentos imunossupressores na fertilidade e nos resultados da gestação. Houve uma época em que muitos beneficiários de transplantes eram advertidos a não engravidarem. O trabalho do TPRI ajudou a mudar essa ideia. Desde a sua fundação em 1991, a equipe do TPRI e seus colaboradores têm acompanhado 2.957 pais e 5.115 gestações; comemorou mais de 230 netos; apresentou informações em 540 fóruns acadêmicos; e escreveu mais de 280 publicações, incluindo 79 publicações revisadas por pares. Seu trabalho fornece as diretrizes de tratamento, a educação para os provedores e a orientação para os beneficiários em todo o mundo. Obtenha mais informações sobre o trabalho de TPRI dos pesquisadores e participantes do estudo neste vídeo:https://www.youtube.com/watch?v=i50VOCtKQAc

Para apoiar o trabalho da Transplant Foundation, a cada ano a Gift of Life realiza o Donor Dash, que em 2022 celebrará seu 25º aniversário em 24 de abril no Museu de Arte da Filadélfia. Realizado durante o Mês Nacional de Doar Vida, o Dash celebra o poder de salvar vidas pelo transplante de órgãos e tecidos. Desde o seu início, sua mensagem de salvação já atingiu milhões de pessoas por meio da mídia e da participação comunitária, e já arrecadou quase US$ 10 milhões para apoiar a doação de órgãos e tecidos na comunidade, a pesquisa e os programas e serviços para os pacientes.

A cada dois anos, a Transplant Foundation ajuda a apoiar os beneficiários de transplantes, os doadores vivos e a participação das famílias doadoras nos jogos Donate Life Transplant Games of America como parte da equipe Team Philly da Gift of Life. Uma vitrine para o sucesso da doação e do transplante de órgãos, os jogos de 2022 serão realizados em San Diego, Califórnia.

A Transplant Foundation também apoia o Camp Jeremy, um acampamento de verão que reúne crianças que foram submetidas a um transplante que lhes salvou a vida e seus irmãos durante uma semana de diversão e amizade. Em 2021, a Gift of Life iniciou uma versão virtual de inverno de um dia, com projetos de arte, experimentos científicos e muito mais.

Comemorando 10 anos: um lar para os pacientes transplantados e os seus familiares

Para as famílias que viajam para a Filadélfia para realizar transplantes e cuidados médicos relacionados, o estresse financeiro e emocional de encontrar acomodações pode ser avassalador. O mês de julho de 2021 marcou o 10º aniversário da Gift of Life Family House, um lar longe de casa para pacientes transplantados e seus familiares. A Family House tem proporcionado 76.894 noites de serviços de alimentação, hospedagem e suporte desde que abriu e, fiel à sua missão, implementou vários protocolos de segurança para que pudesse permanecer aberta durante toda a pandemia. Com o apoio da comunidade, a Family House recebeu 138.951 hóspedes, serviu mais de 277.902 refeições e ofereceu mais de 10,8 milhões de dólares em cuidados subvencionados desde a sua criação. Em 2021, a equipe e os voluntários da Family House forneceram 6.172 noites de hospedagem para 9.750 hóspedes, 19.500 refeições e 788 viagens de ida e volta para hospitais locais. A série de seminários e os grupos de apoio virtuais da Family House para pacientes transplantados e cuidadores oferecem informações essenciais e gratuitas sobre uma ampla gama de tópicos, desde a compreensão do processo da lista de espera até a recuperação, a medicação e a saúde mental. Em 2021, 2.400 participantes de 48 estados e 8 países participaram desses programas. Veja os destaques do evento de lançamento do 10º aniversário da Family House e saiba como a Family House tem ajudado milhares de pacientes e suas famílias durante a última década: https://philadelphia.cbslocal.com/2021/07/14/gift-of-life-family-house-chimes-of-hope/

Na Family House e em toda a comunidade, o trabalho da Gift of Life não seria possível sem centenas de voluntários que oferecem alimentação e serviços aos hóspedes, ajudam a educar o público e apoiam a nossa missão de salvar vidas. Saiba mais sobre como se tornar um embaixador da Gift of Life aqui: https://www.donors1.org/get-involved/volunteer/

Sobre o programa de doação de órgãos da Gift of Life

O programa de doação de órgãos da Gift of Life é uma organização de procura de órgãos sem fins lucrativos designada pelo governo federal que trabalha com 129 hospitais de cuidados intensivos e 14 centros de transplante para atender 11,3 milhões de pessoas no leste da Pensilvânia, no sul de Nova Jersey e no estado de Delaware. Graças à sua comunidade compassiva, durante os últimos 14 anos, a Gift of Life tem coordenado o maior número de doadores de órgãos nos Estados Unidos. Sua taxa de doação anual, mais recentemente de 62 doadores de órgãos por milhão de habitantes, está entre as mais altas do mundo. Desde 1974, a Gift of Life tem coordenado mais de 58.000 órgãos para transplante, e mais de dois milhões de transplantes de tecidos resultaram da generosidade de doadores e de suas famílias. Um único doador de órgãos pode salvar a vida de até oito pessoas, e um único doador de tecidos pode melhorar a vida de mais de 100. Para mais informações ou para se inscrever, acesse donors1.org.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1723659/GLDP_EOY21_Infographic_fnlHR.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/625153/Gift_of_Life_Logo.jpg

FONTE Gift of Life Donor Program

SOURCE Gift of Life Donor Program