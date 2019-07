Programa de doutorado europeu do MCI é confirmado

O programa de doutorado, de quatro anos de duração, começará sua terceira turma no segundo semestre de 2019. Destina-se a executivos experientes com atuação internacional e gestores que desejem aplicar expertise acadêmica e conhecimento de ponta em pesquisa a problemas complexos, econômicos e de gestão. Durante o programa, eles terão metas relevantes e práticas com rigor acadêmico: identificarão questões cientificamente intrigantes, formularão perguntas relevantes para pesquisas e deverão respondê-las independentemente. O centro do programa é a elaboração da dissertação de doutorado, que deve ser defendida, com sucesso, na Universidade da Antuérpia. Os alunos de doutorado do primeiro ano relatam ter tido experiências muito positivas: " Um programa de primeira classe que combina ciência de ponta com relevância econômica e que pode ser perfeitamente integrado ao planejamento da vida e da carreira".

Markus Kittler, diretor acadêmico do programa, que tem experiência na coordenação de estudos de doutorado e boas conexões no setor de ensino superior internacional, conhece bem as expectativas dos programas de doutorado. Ele está muito satisfeito com esse último marco: "O registro confirma a força do nosso programa. Nosso programa de doutorado em inglês tem orientação internacional; nossos candidatos vêm de todas as partes do mundo e de várias áreas profissionais. Nossos alunos – que contam com todo nosso apoio – aprofundam-se em sua própria pesquisa investigando seus próprios temas e se beneficiam de uma troca de ideias constante no nosso grupo de pares de nível de doutorado".

Susanne E. Herzog, diretora de Ensino Executivo do MCI, acrescentou: "O Programa de Doutorado Executivo preenche uma lacuna no portfólio acadêmico do MCI e completa nosso abrangente programa em pesquisa, ensino, educação continuada e transferência de tecnologia. Os alunos no nosso programa de doutorado combinam experiência profissional valiosa e diversidade cultural e têm, além disso, a ambição de fazer uma diferença com seu trabalho de pesquisa e criar impacto em âmbito empresarial e social".

