PROGRAMA DE VERIFICAÇÃO DE ANÚNCIOS INTEGRAL AD SCIENCE VAI AO AR COM NETFLIX

SAO PAULO, 20 de março de 2023 /PRNewswire/ -- Integral Ad Science (Nasdaq: IAS), líder global em qualidade de mídia digital, lançou hoje a verificação de visibilidade e tráfego inválido para o plano suportado por anúncios da Netflix (Nasdaq:NFLX), após o anúncio da parceria em 2022. Essas soluções garantem que as campanhas publicitárias em execução na Netflix sejam entregues sem fraude e sejam vistas por espectadores reais.

O programa independente de verificação de anúncios de terceiros da IAS para a Netflix vai muito além das classificações de televisão tradicionais, permitindo que marcas e agências obtenham informações sobre o alcance e o engajamento da campanha. Os principais benefícios da solução incluem:

Relatórios independentes de terceiros na plataforma IAS Signal

de terceiros na plataforma IAS Signal Maximização de insights por meio da identificação de tendências e otimização de campanhas com base no engajamento

por meio da identificação de tendências e otimização de campanhas com base no engajamento Medição consistente em compras de mídia para entender o desempenho em todo o ecossistema digital

"Os profissionais de marketing agora têm novas ferramentas poderosas para garantir que os anúncios exibidos na Netflix envolvam os espectadores", disse Lisa Utzschneider, CEO da IAS. "Ao lançar esta parceria, os anunciantes podem investir com confiança enquanto buscam expandir suas estratégias de mídia para o inventário premium da Netflix."

O programa de verificação da IAS para Netflix agora está ativo em todos os 12 países com anúncios da Netflix e em todas as plataformas – televisões conectadas, computadores e dispositivos móveis.

A Integral Ad Science (IAS) é líder global em qualidade de mídia digital. A IAS faz com que cada impressão conte, garantindo que os anúncios sejam visualizados por pessoas reais, em ambientes seguros e adequados, ativando a segmentação contextual e impulsionando a otimização do caminho de fornecimento. Nossa missão é ser a referência global em confiança e transparência em qualidade de mídia digital para as principais marcas, editoras e plataformas do mundo. Fazemos isso por meio de tecnologias baseadas em dados com insights e sinais acionáveis em tempo real. Fundada em 2009 e com sede em Nova York, a IAS trabalha com milhares dos principais anunciantes e editores premium em todo o mundo. Para mais informações, visite integralads.com.

