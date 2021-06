Programa especial sobre "Xi Jinping's Classical Literary Quotes" transmitido nas plataformas de mídia da CMG

Para assistir ao comunicado de imprensa multimídia, clique em:

O programa especial produzido pela CGTN selecionou frases famosas e relatos históricos dos antigos clássicos chineses citados pelo Presidente Xi Jinping em seus discursos, artigos e palestras e mostra a compreensão de Xi sobre a profunda cultura tradicional chinesa e a sabedoria de governança extraída dela.

A primeira temporada tem nove episódios que abordam tópicos como desenvolvimento ecológico, conservação ecológica, inovação, abertura, combate à COVID-19, medidas anticorrupção e redução da pobreza por meio da educação.

Laurence Brahm, economista-político; Stephen McClure, ciências da informação consultor da Wuhan University; Dr. Jason Blake Cohen, distinto professor da China University of Mining and Technology e professor da Sun Yat-Sen University; Lee Barrett, influenciador de mídias sociais; Alessandro Teixeira, professor de políticas públicas da Tsinghua University; Steven White, professor associado da Tsinghua University; Kirk Apesland, influenciador de mídias sociais; e Einar Tangen, comentarista de assuntos atuais foram convidados a compartilhar suas visões por meio de diálogos no programa.

FONTE CCTV+

