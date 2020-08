Programa XCMG Builder of Xcellence traz novo módulo de curso, destacando prática de campo e manuseio emergencial

XCMG vai hospedar cursos on-line para incluir estudos de caso de solução de problemas e operações de manutenção, aprimorando a eficiência e as habilidades de comunicação dos operadores quando se deparam com problemas de falhas emergenciais. O novo módulo do programa também aumenta a proporção de treinamentos de operação prática no local com o objetivo de aprimorar a manutenção de as capacidades de tratamento de falhas por parte dos operadores.

O XCMG Builder of Xcellence vai destacar as seguintes novas disposições do curso:

Oferta de cursos práticos, como solução de problemas, testes práticos no local e experimentos interativos;

Inclusão de cursos em princípios de desmontagem de estrutura interna de modelos de treinamento e prática de campo;

Acrescentar cursos de análise de caso de segurança para aprimorar a capacidade dos operadores no manuseio de situações emergenciais e padronizar procedimentos de segurança.

A nova avaliação de desempenho será na forma de concurso de habilidades.

Além de talentos de operador de treinamento na sede da XCMG, a XCMG Import & Export Company também enviará especialistas técnicos para 11 países no segundo semestre de 2020 a fim de realizar 14 sessões de treinamento, proporcionar orientação de campo e compartilhar experiências.

"O Programa acumulou uma riqueza de recursos de ensino e corpo docente, bem como um currículo estabelecido que pode ser otimizado para uso em treinamentos futuros para engenheiros de serviço no exterior e talentos técnicos de nossos fornecedores. Essa atualização também levou em consideração o feedback e as sugestões dos participantes do passado do Programa para ajustar o conteúdo e a forma de treinamento geral, sustentando ainda mais o desenvolvimento de carreira dos trainees e ajudando-os a se tornarem em elites de sustentação do setor de maquinaria pesada", explicou Li Ge, vice-secretário do partido da XCMG.

Em quatro anos, o Programa, como parte da campanha de bem-estar público global "For Better Life" ("Para uma vida melhor", em tradução livre), abrigou 34 turmas em 12 sessões e proporcionou cursos de treinamento para um total de 708 operadores de maquinaria de construção e 47 engenheiros de serviço para o exterior, desempenhando um papel ativo no desenvolvimento sustentável do setor.

