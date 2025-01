Progrès décisifs du RISC-V : SpacemiT développe la puce V100 de processeur de serveur pour les applications IA de la prochaine génération

HANGZHOU, Chine, 9 janvier 2025 /PRNewswire/ -- SpacemiT, une entreprise chinoise spécialisée dans les processeurs RISC-V AI, a récemment annoncé des progrès décisifs dans le développement de sa puce de processeur de serveur SpacemiT Vital Stone® V100. La société offre désormais une plate-forme matérielle et logicielle complète de puces d'unité centrale de traitement RISC-V prenant complètement en charge les spécifications des serveurs.

PI clés :

X100 Multicore System Software

Cœur d'unité centrale RISC-V X100, AIA et APLIC prenant en charge la virtualisation des interruptions, IOMMU prenant en charge la virtualisation de la mémoire, IOPMP prenant en charge les fonctions de sécurité, LPC et eSPI prenant en charge la communication avec les BMC classiques, etc.

Le cœur du processeur RISC-V 64 bits de qualité serveur X100 offre une performance à cœur unique de >9 points/GHz sur SPECINT2006 à 2,5GHz@12nm. X100 prend en charge le profil RVA23, la virtualisation complète (Hypervisor 1.0, AIA 1.0, IOMMU), les fonctions RAS, l'extension Vector 1.0, le cryptage et le décryptage vectoriels, la sécurité, l'interconnexion de 64 cœurs, etc.

La PI IOMMU est conforme à la spécification de l'architecture RISC-V IOMMU et à l'interface AXI4-Stream DTI et prend en charge des DID, PID, adresses virtuelles et largeurs d'adresses physiques configurables, ainsi que différents niveaux de taille de cache de traduction. Elle peut être intégrée de manière flexible à différents endroits du système de bus du système sur puce pour permettre la virtualisation distribuée des périphériques et l'accélération des accélérateurs.

Sous-systèmes clés :

Inclut le sous-système de processeur, le sous-système bus, le sous-système IOMMU, le sous-système d'interruption, le sous-système de débogage et de traçage, le sous-système d'horloge et de réinitialisation, le sous-système de gestion et de contrôle RMU, etc. fournissant ainsi la réalisation du développement de la plateforme de puce du processeur du serveur.

Progrès de la recherche et du développement en matière de logiciels :

Sur la base de la plate-forme de puce d'unité centrale de serveur auto-développée, le développement d'un micrologiciel de plate-forme de serveur conforme à la spécification RISC-V BRS Spec a été achevé. Cela comprend openSBI/UEFI (BIOS)/Linux et d'autres logiciels de bas niveau qui répondent aux exigences de l'interface binaire du superviseur (SBI), UEFI (BIOS), SMBIOS, ACPI et d'autres spécifications. Le système d'exploitation Linux a été adapté et porté et il prend en charge le système d'exploitation sécurisé OP-TEE standard de GlobalPlatform. Le micrologiciel et le système d'exploitation de la plate-forme peuvent maintenant être exécutés avec succès et démontrés sur un FPGA de la plate-forme du processeur du serveur.

À propos de SpacemiT :

SpacemiT est une entreprise d'écosystème informatique basée sur l'architecture RISC-V de nouvelle génération, dont la structure couvre l'ensemble des technologies informatiques telles que les cœurs de processeurs RISC-V à haute performance, les cœurs IA-UC, les puces IA de processeur et les systèmes logiciels. Elle fournit des solutions informatiques de bout en bout et s'engage à construire la meilleure plateforme informatique native pour la nouvelle ère de l'IA des grands modèles utilisant des processeurs RISC-V AI, promouvant ainsi le développement de nouvelles applications telles que les ordinateurs AI et les robots AI. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site https://www.spacemit.com/en/ .

