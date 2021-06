PROJECT CLOSER, de Wim Tellier, revela uma instalação de arte impressionante no estádio de futebol dos Red Devils belgas

O simbolismo do Project Closer tem várias camadas. O artista quer enfatizar como as pessoas continuam vulneráveis mesmo quando tentam blindar-se e proteger-se do perigo. O estádio Rei Balduíno é, portanto, um local ideal: logo no início da Eurocopa. Isso nos lembra de um lugar onde as pessoas querem se reunir e comemorar, mas onde a Covid nos mostrou como todos somos vulneráveis.

Se uma cidade tiver interesse em sediar a instalação de arte CLOSER, fique à vontade para entrar em contato com o artista plástico Wim Tellier.

Sobre Wim Tellier, fotógrafo e artista

Wim Tellier foi o primeiro artista do mundo que expôs uma instalação de arte de 30 mil m2 no Ártico. E com seus projetos de arte, ele viajou por mais de 75 países.

Graças a uma parceria única com a Canon da Bélgica, Wim Tellier conseguiu imprimir a enorme foto de 500 gig junto com sua família.

Depois de imprimir, Wim Tellier precisou encontrar uma empresa que pudesse costurar a enorme fotografia.

Uma pequena empresa familiar, Zeilmakerij Borremans, aceitou o incrível desafio de costurar a foto de 3 mil quilos. Por conta do tamanho, era como trabalhar de olhos vendados.

FONTE Wim Tellier

