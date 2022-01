Project44 breidt marktleiderschap uit in Europa met nieuwe Supply Chain Visibility-technologieën

AMSTERDAM, 27 januari 2022 /PRNewswire/ -- Project44 introduceert vandaag nieuwe technologieën om zijn multimodale supply chain visibility platform in Europa, en wereldwijd, verder uit te bouwen. Het Europese netwerk van project44 is gegroeid tot meer dan 800.000 geïntegreerde vervoerders over de weg en 2,4 miljoen in activa, en vertegenwoordigt daarmee meer dan de helft van alle vrachtvervoer over land in Europa.

Het nieuwe aanbod breidt intermodale zichtbaarheid uit met spoorzichtbaarheid in alle Europese landen met meer dan 99% netwerkdekking, uitgebreide zichtbaarheid voor de binnenbaart, en verbeterde cold-chain zichtbaarheid. Door deze toevoegingen, die zowel de breedte als diepte verbeteren, biedt project44 het meest complete supply chain visibility platform op de markt. Zo voegt het de meeste waarde toe aan wereldwijde verzenders, 3PL's en vervoerders.

"De toenemende milieudruk op Europese bedrijven om tegen 2030 een CO2-neutrale supply chain te realiseren, leidt tot een grotere vraag naar spoorvervoer over het hele continent", zegt Jett McCandless, oprichter en CEO van project44. "De complexiteit van de Europese spoorwegmarkt heeft tot nu toe echte zichtbaarheid over landsgrenzen heen belemmerd. In reactie hierop verbeteren wij de breedte en diepte van ons zichtbaarheidsplatform wereldwijd, en in Europa specifiek, drastisch. Onze nieuwste technologieën helpen onze klanten ETA's te verbeteren, kosten te verlagen, het aantal leveringen dat op tijd komt te vergroten en knelpunten in de supply chain te omzeilen."

Europese spoorwegen en zichtbaarheid van Nieuwe Zijderoute

Verzenders en 3PL's in Europa hebben behoefte aan wereldwijde zichtbaarheid voor alle vervoerswijzen, inclusief het spoor. Met behulp van IoT-sensoren is het mogelijk om hen inzicht te geven in individuele zendingen en treinwagons. Dit is van groot belang omdat verstoringen in de supply chain moeilijk te voorspellen zijn.

Bovendien willen meer verzenders hun goederen van Azië naar Europa (de Nieuwe Zijderoute) per spoor vervoeren om opstoppingen in de haven te vermijden én koolstofemmissies terug te dringen. Dit maakt het belangrijk om zichtbaarheid te creëren op het spoor in de diepe Europese netwerken. project44's Europese spoorwegnetwerk biedt klanten nu nog meer waarde met:

Alle goederenspoorbewegingen in Europese landen, wat de meest uitgebreide zichtbaarheidsdekking voor klanten oplevert;

IoT-gebaseerde spoortracking, gecombineerd met eigen, directe integratie met alle Europese spoorweginfrastructuurnetwerken voor de meest nauwkeurige en gedetailleerde zichtbaarheid;

Zichtbaarheid van meer dan 99 procent van het Europese spoorvolume, inclusief tracking op wagonniveau voor 90 procent van de wagons, waardoor elke zending van de klant zichtbaar is;

Sterk verbeterde ETA's voor treinreizen en intermodale ETA's end-to-end ,inclusief Rail, voor de meest nauwkeurige voorspelling van aankomsttijden en levertijden van klanten.

Zichtbaarheid van binnenschepen

Binnenvaartschepen zijn een kosteneffectieve en milieuvriendelijke vervoersoptie, maar de omschakeling tussen binnenvaartschepen en andere vervoermiddelen veroorzaakte in het verleden problemen in de zichtbaarheid voor verzenders en 3PL's. project44 bouwt voort op zijn binnenvaart- en feedernetwerk, met een verbeterde zichtbaarheid die nauwkeurige real-time tracking introduceert. Hierbij worden de end-to-end segmenten van binnenvaartschepen in heel Europa voor alle klanten gedekt. De belangrijkste onderscheidende kenmerken zijn:

Intelligente asset-matching technologie die de zichtbaarheidsdekking uitbreidt door gebruik te maken van op data-science gebaseerde technieken om individuele binnenvaartschepen in real-time te traceren, zonder dat typische identificatie-informatie nodig is;

Dynamische routingmodellen die zeer nauwkeurige ETA's bieden voor aankomst van binnenvaartschepen en voor intermodale end-to-end bewegingen die binnenvaartschepen omvatten;

Geavanceerde modellering van de waterdiepte en databronnen over de binnenwateren waarmee vervoerders de laadcapaciteit kunnen beoordelen, zodat leveringen op tijd kunnen worden uitgevoerd en vertragingen voor verladers en 3PL's kunnen worden voorkomen.

Cold-chain-temperatuur conditiemonitoring

Bederfelijke, gevoelige lading vereist voortdurende controle en monitoring van temperatuur en andere condities. Zonder zichtbaarheid op sensorniveau van de zending lopen verzenders en 3PL's – met name in de levensmiddelen-, drank- en farmaceutische industrie – het risico op productschade, bederf en hoge kosten door verloren producten. project44 biedt al jaren temperatuurmonitoring en voegt nu een ongeëvenaarde diepte en breedte toe aan zijn oplossing voor zichtbaarheid in de cold-chain. Met het verbeterde aanbod kunnen gebruikers:

Temperatuur ranges doorgeven voor een zending en een melding te krijgen als de trailer deze range overschrijdt, om klanten verschillende manieren van zichtbaarheid, controle en productbescherming te geven;

IoT en tracering op zendingniveau mogelijk maken om hypernauwkeurige locaties te verkrijgen en in real-time waarschuwingen te ontvangen voor proactiever uitzonderingsbeheer, logistieke activiteiten en klantenservice;

Temperatuur- en conditiebewaking via IoT voor verbeterde precisie en granulaire zichtbaarheid.

Wat onze klanten zeggen

"Intermodaal en spoortransport zijn essentieel voor de strategie van CEVA Logistics om onze duurzaamheidsambities richting 2030 te bereiken", zegt Xavier Bour, Global Ground & Rail Leader bij CEVA Logistics. "Het ondernemende platform van project44 is door CEVA gekozen om de intermodale zichtbaarheid te leveren die nodig is voor het beter voorspellen van aankomsttijden van producten en het efficiënt en met minimale complicaties transporteren van vracht, waardoor de klantervaring van begin tot eind een boost krijgt."

