project44 levanta mais US$ 80 milhões e passa a ser avaliada em US$ 2,7 bilhões

● Novo investimento vai acelerar ainda mais a atuação da empresa em inteligência

para a cadeia de suprimentos e visibilidade de emissões

● Valuation é 12% maior em relação a janeiro, apesar da queda generalizada nas avaliações de SaaS B2B

CHICAGO, 3 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- A project44, plataforma líder em visibilidade para a cadeia de suprimentos, anunciou hoje que levantou uma rodada de financiamento de US$ 80 milhões, liderada pela Generation Investment Management, empresa de gestão de investimentos sustentáveis, e pela A.P. Moller Holding, uma empresa privada de investimentos, com sede na Dinamarca. A CMA CGM, um player global em soluções marítimas, terrestres, aéreas e logísticas, juntou-se à rodada junto com os investidores anteriores Goldman Sachs Asset Management ("Goldman Sachs"), TPG, Emergence Capital, Chicago Ventures, Sapphire, 8VC, Sozo Ventures e Omidyar Empreendimentos Tecnológicos.

Com a nova rodada, a project44 passa a ser avaliada em US$ 2,7 bilhões, um aumento de 12% em relação à avaliação de sua Série F anunciada em 11 de janeiro de 2022. O financiamento adicional impulsionará diversas iniciativas importantes, incluindo medição e mitigação das emissões globais de gases pela cadeia de suprimentos, em todos os modais de transporte.

"Embora a incerteza causada por interrupções na cadeia de suprimentos, custos de estoque e políticas econômicas esteja em alta, a project44 continua a oferecer valor de negócios duradouro para nossos clientes", afirma Jett McCandless, fundador e CEO da project44. "Esta mais nova rodada de financiamento irá acelerar nossa capacidade de conectar todos os atores em todo o ecossistema da cadeia de suprimentos e fornecer a mais alta qualidade de dados de visibilidade e de emissões para expedidores, transportadores e provedores de serviços logísticos. Abastecidos por nossos dados, empresas podem superar seus concorrentes gerenciando melhor o inventário, proporcionando uma experiência excepcional aos clientes e construindo uma cadeia de suprimentos mais previsível e resiliente. Continuaremos a oferecer um valor incrível para nossos clientes, independentemente dos desafios em 2023".

A caminho da lucratividade

Atualmente, a project44 ajuda mais de 1.200 empresas a alcançar previsibilidade, resiliência e sustentabilidade em suas cadeias de suprimentos globais. Os clientes utilizam a project44 para garantir a entrega pontual das remessas, lidar proativamente com perturbações na cadeia de suprimentos e movimentar mercadorias com mais eficiência. Com crescimento robusto e desempenho financeiro, a project44 está no caminho da lucratividade sem a necessidade de levantar capital adicional.

Até agora, em 2022, a project44 registrou US$ 44 milhões em receita recorrente anual (ARR), elevando o total de ARR reservado para US$ 134 milhões, registrando um crescimento de 70% em relação ao ano passado. Com retenção de receita líquida de 127%, a project44 continua entregando novos serviços e agregando valor aos seus clientes. Somente este ano, 358 novos clientes, incluindo Energizer, Anheuser-Busch InBev Europe, Foot Locker e Veyer, assinaram com a project44.

A empresa segue inovando com base no feedback dos usuários, tendo lançado recentemente a Movement by project44™, a plataforma de visibilidade mais avançada do mundo, que oferece a expedidores, transitários (agentes de cargas), transportadoras e profissionais de logística uma nova maneira de ver a cadeia de suprimentos.

Uma solução para emissões de Escopo 3

A project44 está posicionada de forma única para medir a pegada de carbono das cadeias de suprimentos, que respondem por 60% das emissões globais . Atualmente, a maioria das emissões da cadeia de suprimentos se enquadra no Escopo 3: emissões indiretas de atividades e ativos que não são de propriedade ou controlados pelas empresas. Atualmente, apenas 16% das empresas medem suas emissões de Escopo 3 em um nível avançado, de acordo com a consultoria Accenture.

O financiamento adicional permitirá que a project44 construa um sistema para medir as emissões de Escopo 3 das cadeias de suprimentos em todas as regiões e modais de transporte. Com isso, a project44 capacitará os expedidores e transitários a otimizar custos, desempenho e emissões ao mesmo tempo. A visibilidade das emissões também preparará os clientes da project44 para atender aos novos requisitos de relatórios de carbono da Organização Marítima Internacional (IMO) 2023 e da proposta de diretiva de relatórios de sustentabilidade corporativa (CSRD) da União Europeia, que exige que as empresas meçam e relatem as emissões de Escopo 3.

"A despeito de décadas de investimento em tecnologia na cadeia de suprimentos, as emissões do Escopo 3 continuam sendo uma caixa preta para as organizações", comenta Joy Tuffield, Growth Equity Partner da Generation Investment Management. "Na project44, vemos uma oportunidade atraente de trazer medições rigorosas e responsabilidade climática para a logística. Muitos dos maiores transportadores do mundo se comprometeram a reduzir suas emissões de acordo com o Acordo de Paris. Em breve, eles terão a tecnologia para apoiar suas palavras com ação."

Uma rede crescente, global e aberta

O caminho da project44 para a rentabilidade e a abordagem para a sustentabilidade refletem a escala da sua rede de visibilidade. Ao longo de 2022, a empresa deu passos significativos para aumentar essa rede. Até o momento, a project44 rastreia mais de 1 bilhão de embarques por ano. Mais de 220.000 transportadoras marítimas, ferroviárias, rodoviárias, de última milha e aéreas concordaram com os termos e condições da project44 e estão transmitindo dados em nome dos clientes pagantes da plataforma. Com esta última rodada de financiamento, a project44 continuará seu compromisso de fornecer uma rede aberta, neutra e segura que forneça os dados terrestres, marítimos, aéreos e ferroviários mais amplos, profundos e da mais alta qualidade para seus clientes. Em 2022, a project44 investiu significativamente e abriu novos escritórios no Japão, Nova Zelândia e Austrália, criando ainda mais oportunidades para o crescimento da rede.

"A project44 é líder em visibilidade para supply chain, tendo demonstrado sua capacidade de agregar valor significativo aos participantes do ecossistema, melhorar o desempenho da cadeia de suprimentos e posicionar a indústria para um futuro mais sustentável", afirma Chetan Mehta, Head of Growth Equity da A.P. Moller Holding. "Estamos satisfeitos em fazer nosso investimento inicial na empresa."

Sobre a Generation Investment Management

A Generation Investment Management LLP é dedicada ao investimento de longo prazo, pesquisa de sustentabilidade integrada e alinhamento com o cliente. É uma parceria independente, privada e gerenciada pelo proprietário, estabelecida em 2004 e sediada em Londres, com presença nos Estados Unidos em São Francisco. A Generation Investment Management LLP é autorizada e regulamentada no Reino Unido pela Financial Conduct Authority. Nos EUA, a Generation opera por meio da Generation Investment Management US LLP, um consultor de investimentos registrado na Securities and Exchange Commission. www.generationim.com

Sobre a A.P. Moller Holding

O Grupo A.P. Moller investe e constrói negócios com impacto positivo na sociedade. Como Grupo, aspiramos gerar valor social e para os acionistas de longo prazo por meio de propriedade engajada, aproveitando nossas redes globais e insights derivados de mais de 100 anos de construção de negócios. A A.P. Moller Holding, empresa controladora do A.P. Moller Group, investe atrás de oportunidades em megatendências importantes, onde nosso profundo conhecimento setorial, experiência operacional e base de capital de longo prazo podem ajudar as empresas a atingir todo o seu potencial. Para obter mais informações sobre a A.P. Moller Holding, visite www.apmoller.com

Sobre a project44

A project44 tem a missão de fazer as cadeias de suprimentos funcionarem. Como o tecido conectivo da cadeia de suprimentos, a project44 opera a plataforma de visibilidade de ponta a ponta neutra mais confiável do mundo, que rastreia mais de 1 bilhão de remessas únicas anualmente para mais de 1.200 das principais marcas do mundo, incluindo as principais empresas de manufatura, automotivo, varejo, ciências da vida, alimentos e bebidas e petróleo, química e gás. Usando a project44, expedidores e transportadores em todo o mundo geram maior previsibilidade, resiliência e sustentabilidade.

Líder indiscutível no mercado, a project44 foi nomeada Líder no Gartner Magic Quadrant, nº 1 no FreightWaves FreightTech 2022, seis vezes líder em satisfação do cliente no Supply Chain Visibility Grid da G2, um dos 100 Great Supply Chain Partners of 2022 da SupplyChainBrain e a Escolha do Cliente no relatório Voz do Cliente do Gartner Peer Insights. A project44 está sediada em Chicago com uma equipe diversificada que abrange 23 escritórios globais, incluindo Austin, Amsterdã, Cracóvia, Paris, São Paulo, Xangai e Tóquio. Saiba mais em project44.com.

