Projet IoT de l'année 2024 : Wialon annonce les lauréats mondiaux du concours IoT

Seize lauréats, récompensés pour avoir mis en œuvre les meilleurs projets IoT dans le monde entier au cours de l'année écoulée, sont annoncés dans huit catégories différentes, notamment les prix Grand Prix.

VILNIUS, Lituanie, 17 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Wialon, l'une des principales plateformes de gestion de flotte et d'IoT au monde, développée par l'entreprise européenne de logiciels Gurtam, a révélé les gagnants de son concours mondial pour le meilleur projet IoT de l'année 2024. Les lauréats ont été révélés juste avant l'ouverture du salon GITEX Global à Dubaï, qui marque la célébration des innovations révolutionnaires en matière d'IoT dans le monde entier.

Le projet IoT de l'année était organisé pour la quatrième fois consécutive. Il est ouvert aux projets mis en œuvre par toutes les entreprises technologiques et fournisseurs de services télématiques. Le concours souligne le potentiel de Wialon et d'autres solutions IoT en présentant des applications réelles qui permettent de résoudre des défis commerciaux essentiels. Cette initiative vise à favoriser la croissance du secteur de l'IoT, à susciter l'inspiration et à encourager les entreprises à explorer la manière dont l'IoT peut transformer leurs activités.

Plus de 100 projets et candidatures provenant de 45 pays ont concouru pour les prix de cette année, le concours mondial de Wialon visant à reconnaître et à présenter les projets les plus innovants en matière d'IoT, de flotte et de gestion d'actifs dans le monde entier. La diversité des lauréats reflète l'impact mondial des solutions IoT. Cette année, 16 lauréats ont été annoncés, représentant des projets des États-Unis, du Mexique, du Honduras, de l'Inde, du Liban, du Kenya, des Pays-Bas, du Nigeria, de l'Afrique du Sud, du Tadjikistan, de la Turquie et de nombreux autres pays.

Ces projets révèlent des tendances importantes dans les secteurs de l'IoT et de la gestion de flotte. L'accent est clairement mis sur l'amélioration de l'efficacité opérationnelle, en particulier grâce au suivi en temps réel, à la gestion du carburant et au suivi du comportement des conducteurs. De nombreux projets soulignent également l'importance de la sûreté et de la sécurité, qu'il s'agisse de la prévention des vols de carburant dans les transports et la logistique ou de l'amélioration des normes de conduite dans les flottes publiques et industrielles. En outre, la durabilité devient un facteur clé, avec des projets portant sur la consommation de carburant, les émissions de CO2 et l'impact environnemental global des opérations.

Aliaksandr Kuushynau, directeur de Wialon chez Gurtam , s'est déclaré fier de l'ampleur croissante du concours et de l'incroyable variété des solutions innovantes présentées. « Alors que Wialon poursuit son expansion et suit plus de 4 millions de véhicules dans 150 pays, nous restons déterminés à soutenir l'évolution du secteur des technologies de l'information et de la communication. Le concours du projet IoT de l'année ne célèbre pas seulement l'incroyable expertise de nos partenaires, mais il illustre également l'impact transformateur que les solutions IoT peuvent avoir sur les entreprises du monde entier ».

L'IoT et la technologie télématique constituent désormais l'épine dorsale de l'efficacité opérationnelle, car les entreprises et les chaînes d'approvisionnement du monde entier s'appuient sur l'efficacité du travail entre les humains et les machines. Les vastes flottes de véhicules, d'appareils et d'équipements qui sous-tendent la vie et les affaires aujourd'hui nécessitent une gestion minutieuse, une surveillance complexe, une analyse perspicace et des réactions en temps réel.

À propos de Wialon

Wialon est l'une des plus grandes plateformes logicielles de gestion de flotte, de suivi GPS et d'IoT au monde, connectant et suivant plus de 4 millions de véhicules dans 150 pays. La plateforme travaille avec plus de 2 700 entreprises partenaires : les fournisseurs et développeurs de solutions télématiques, les intégrateurs IoT, les fournisseurs de services de gestion de flotte ou les fournisseurs de solutions de sécurité.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2529773/Wialon.jpg