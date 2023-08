Projeto da LG na CASACOR vence prêmio da revista VEJA nas categorias "Melhor Casa" e "Melhor Living"

Espaço criado pelos arquitetos Bruno Carvalho e Camila Avelar ganhou o Prêmio VEJA SP de Melhor Ambiente CASACOR nas categorias "Melhor Casa" e "Melhor Living"

SÃO PAULO, 4 de agosto de 2023 /PRNewswire/ -- A Casa LG, principal espaço da LG Electronics na CASACOR, foi eleita pelo Prêmio VEJA SP de Melhor Ambiente CASACOR como "Melhor Casa" e "Melhor Living" entre os 74 ambientes da mostra. Dez nomes de diferentes áreas do universo do morar – entre arquitetos, jornalistas e fotógrafo – foram convidados a compor o júri responsável para eleger os ambientes favoritos da edição. A CASACOR é considerada o maior evento de arquitetura, design e paisagismo da América Latina – e segue aberta até 06 de agosto no Conjunto Nacional, na capital paulista.

O espaço representa a fusão entre tecnologia e humanidade. Foto: Divulgação LG.

Parceira tecnológica exclusiva pelo sexto ano consecutivo, a LG está expondo mais de 170 produtos em mais de 40 espaços da CASACOR 2023. O principal deles é a Casa LG, assinada pelo escritório BC Arquitetos, de Bruno Carvalho e Camila Avelar.

"Estar na CASACOR pela sexta vez como parceira exclusiva de tecnologia já um orgulho para a LG, e receber esse reconhecimento como melhor espaço nos traz a certeza de que fizemos um excelente trabalho: mostrar como a tecnologia pode ser incluída no nosso dia a dia, facilitando a rotina e se adequando ao cotidiano dos lares", diz Sonah Lee, head de Marketing Corporativo da LG do Brasil.

A Casa LG já impacta o visitante logo de cara, com um Túnel de LED que garante a imersão dos convidados e visitantes até chegarem ao espaço. Na sala da casa, o visitante pode conferir de perto uma OLED Transparente, TVs OLED, incluindo as inéditas C3, G3 e linha Lifestyle. A cozinha da Casa LG disponibiliza diversos produtos, incluindo o Refrigerador LG Smart InstaView Side by Side Craft Ice e os micro-ondas, forno elétrico e fogão da linha LG Studio de cozinha. Já a lavanderia conectada e sustentável conta com o closet inteligente LG Styler e o lançamento da WashTower Compact, de 14 kg, uma lava e seca no formato de torre que em breve será lançada no mercado brasileiro. No espaço ainda é possível ver de perto o Ar-Condicionado Split ARTCOOL e os Purificadores de Ar LG PuriCare 360º, a linha de áudio LG Sound Bar SC9S, LG XBOOM 360 e LG XBOOM XG9 Power, os computadores LG Gram, entre outros produtos.

A Casa LG conta tem 320m² e representa a fusão entre tecnologia e humanidade – em linha com o tema da CASACOR deste ano: "Corpo & Morada". Na busca por uma arquitetura afetiva e sensorial, os arquitetos destacaram a importância das origens e a conexão com nossa história. O ambiente conta com elementos naturais como a Terra e Barro, além de utilizar o design e a arte brasileira, fazendo um convite para adentrar nessa morada onde passado e futuro se encontram, com a promessa de um amanhã promissor.

"É uma grande honra vencer duas categorias do prêmio. Este foi um trabalho muito especial que nos orgulhou muito de ter realizado. O reconhecimento é uma prova de que a parceria com a LG cumpriu seu objetivo de criar uma contraposição interessante entre o conceito de ancestralidade e a tecnologia de ponta da LG, colocando ambos em posição de destaque", diz o arquiteto Bruno Carvalho.

COZINHA FUNCIONAL

Outro espaço premiado com forte presença da LG foi a Cozinha Funcional: vencedor na categoria Cozinha Integrada ou Espaço Gourmet. Assinado pelo arquiteto Bruno Moraes. No ambiente, a LG apresenta a Geladeira LG French Door, que oferece uma operação silenciosa com alta economia de energia. Além da alta capacidade de 695 litros, ela tem acabamento premium, gavetas com controle de umidade e diversas tecnologias que garantem melhor conservação dos alimentos. O modelo é ergonômico e possui diferentes espaços para armazenar a comida de forma inteligente.

"Com a Cozinha Funcional, conseguimos pela primeira vez realizar receitas práticas e reais em um espaço da CASACOR. Só esse fato já é um grande motivo para comemorar, e ser reconhecido com o prêmio é ainda mais empolgante", diz o arquiteto Bruno Moraes.

A Cozinha Funcional também está sendo palco eventos com a influenciadora e confeiteira Isabela Akkari, embaixadora dos produtos de Linha Branca da companhia. Com participação do público e de convidados especiais, o objetivo da ação é ilustrar a praticidade e funcionalidade dos eletrodomésticos da marca.

Cupom de Desconto

Para que todos possam usufruir da tecnologia, design e inovação que a LG está levando para a mostra, a empresa está oferecendo o cupom de desconto LGCASACOR10 no site da LG na CASACOR , válido na Loja online até 20 de agosto de 2023.

Para receber o desconto, o consumidor deve se cadastrar no site oficial da LG, escolher o produto e inserir o cupom LGCASACOR10. Para quem optar por pagar via cartão de crédito, o abatimento será de 10%, com possibilidade de parcelamento em até 12x sem juros.

Já o consumidor que pagar à vista no Pix terá mais 5% de desconto no valor final, totalizando 15% off. Consulte o regulamento completo no site da LG.

Sobre a CASACOR

Empresa do Grupo Abril, a CASACOR é reconhecida como a mais completa mostra de arquitetura, paisagismo e design de interiores das Américas. O evento reúne, anualmente, renomados arquitetos, decoradores e paisagistas e em 2023 chega à sua 36ª edição em São Paulo, com 17 praças nacionais (Bahia, Brasília, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Sergipe, Ribeirão Preto e Tocantins), e mais quatro internacionais (Miami, Bolívia, Paraguai e Peru).

SERVIÇO: CASACOR São Paulo 2023

Data: Até 6 de agosto de 2023

Local: Conjunto Nacional – Av. Paulista, 2073 – Cerqueira César

Mais Informações: www.casacor.com Instagram: @casacor_oficial | @casacor_sustentavel

Facebook: facebook.com/casacor_oficial

