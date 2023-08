Projeto de Energia Eólica da CHN Energy na África do Sul Atrai Atenção no BRICS Media Forum

JOANESBURGO, 22 de Agosto de 2023 /PRNewswire/ -- Um relatório da Xinhuanet América do Norte:

O Sexto Fórum de Mídia do BRICS foi aberto em Joanesburgo, África do Sul, em 19 de Agosto. Wang Min, diretor do CHN Energy Investment Group, compartilhou histórias sobre a cooperação China-África no setor de energia em seu discurso de abertura. O De Aar Wind Power Project efetivamente mitiga a escassez de energia na África do Sul, promove o desenvolvimento econômico local e desempenha um papel importante na proteção do ambiente local.

As turbinas eólicas do projeto de energia eólica De War, operado pela CHN Energy Longyuan África do Sul, fotografadas em 10 de agosto em De Car, Cidade do Cabo da África do Sul. (PRNewsfoto/Xinhuanet North America)

Aproximadamente 200 delegados de cerca de 100 veículos de comunicação, grupos de reflexão e organizações internacionais de 30 países realizaram discussões sob o tema "BRICS e África: Fortalecendo o Diálogo Midiático para um Futuro Compartilhado e Imparcial", para construir uma amizade BRICS de alta qualidade e desenvolver o mecanismo BRICS.

A CHN Energy, uma das maiores fornecedoras de energia do mundo, construiu e opera o maior projeto de energia eólica na África do Sul, o "De Aar Wind Power Project", que fornece energia eólica limpa para 300.000 domicílios anualmente, e constrói criativamente um Modelo de Eco-crescimento inclusivo que integra projeto, empresa, sociedade e ambiente. É elogiado como um modelo de cooperação no setor de energia entre os países do BRICS.

Siyabonga Cyprian Cwele, embaixador sul-africano na China, expressou que os países do BRICS estão explorando ativamente maneiras de transformar apartir dos métodos de produção tradicionais para produção de alta tecnologia e digitalização. Durante este processo, as empresas chinesas desempenharam um papel importante.

Meilleur Murindabigwi, CEO da IGIHE Ltd., uma mídia mainstream em Ruanda, enfatizou que a África está agora com uma grande necessidade desse tipo de cooperação ao comentar sobre o projeto de energia eólica cooperado pela CHN Energy e pela África do Sul. "A cooperação energética China-África não apenas preenche a lacuna de energia local, mas também traz transferência de tecnologia e ajuda os países anfitriões a treinar profissionais. Espero que haja mais cooperação energética relacionada em mais países africanos", disse ele.

Christopher Mutsvangwa, Membro do Comitê Permanente do Departamento Político do Comitê Central do partido governante Zimbabwe African National Union Patriotic Front (ZANU PF), Secretário de Informação e Publicidade do ZANU PF e Ex-embaixador na China, afirmou que o Zimbabwe espera que a CHN Energy vá ao Zimbabwe para realizar projetos de energia limpa e trabalhar em conjunto para expandir a cooperação no setor de energia, incluindo ajudar a desenvolver a energia limpa para alcançar benefícios mútuos, conquistas ganha-ganha, e desenvolvimento comum para todos.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2191659/IMG_5833.jpg

FONTE Xinhuanet North America

SOURCE Xinhuanet North America