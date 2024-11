Prolongeant la chaîne industrielle et intégrant la « culture et le tourisme + », les préinscriptions pour le salon international des bateaux de Chine (Shanghai) sont officiellement ouvertes

SHANGHAI, 15 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Selon les informations publiées au mois de septembre par le ministère de l'industrie et des technologies de l'information, la Chine a conservé le premier volume mondial en matière de construction navale, de nouvelles commandes et de commandes à main levée pendant 14 années consécutives, avec une part de marché de plus de 50 %, et est en train de devenir le « chantier naval » du monde. L'essor du secteur de la construction navale en Chine est le signe d'une reprise économique durable.

2025CIBS KV

Le système de construction navale chinois continue de se moderniser. Le 28e salon international des bateaux de Chine (Shanghai) (CIBS2025) organisé par Shanghai Sinoexpo Informa Markets International Exhibition Co., Ltd. prend également un nouveau départ ! En tant qu'élément important de Tourism Plus Shanghai, l'un des « trois principaux événements emblématiques du tourisme à Shanghai » au cours de la période du « 14e plan quinquennal », CIBS2025 se tiendra du 30 mars au 2 avril 2025 au Shanghai World Expo Exhibition & Convention Center, et représente plus de 70 000 mètres carrés d'espace d'exposition, plus de 40 000 visiteurs, 850 exposants de qualité et plus de 150 événements passionnants, avec une exposition concomitante The Lifestyle Show 2025 Shanghai. La préinscription des visiteurs est maintenant officiellement ouverte !

Grâce à la conception de produits innovants et à la présentation d'applications sur le lien entre l'eau, le rivage et le navire, CIBS2025 présente des expositions intégrant des formats multiples tels que « front de mer + tourisme culturel », « maritime + tourisme culturel » et « yacht + tourisme culturel ».

Plusieurs zones d'exposition sur les bateaux et les services connexes sont disponibles, y compris les bateaux à moteur, les voiliers, etc., une zone d'exposition pour les équipements et les accessoires pour bateaux, y compris les équipements électriques et électroniques pour bateaux et une zone d'exposition pour les sports nautiques, y compris le kayak, les bateaux gonflables et d'autres équipements pour les sports nautiques.

Au cours de CIBS2024, les acheteurs étrangers et plusieurs importantes intentions de commande ont impressionné les exposants et les vendeurs. Par rapport à l'année dernière, le nombre de groupes d'exposition nationaux et internationaux à CIBS2025 devrait augmenter, y compris les participations de l'Italie, la Corée du Sud, la région de Taiwan, les États-Unis, l'Allemagne, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et d'autres pays. La « CIBS Matchmaking Meeting » continue de connecter avec précision les ressources mondiales pour les exposants, de saisir les opportunités de développement et de faire un bond en avant dans les canaux de distribution du marché continental vers les marchés d'outre-mer.

En outre, le « FORUM INTERNATIONAL CHINOIS SUR LE DÉVELOPPEMENT DE L'INDUSTRIE DU BATEAU », le « SEMINAIRE SUR LA TECHNOLOGIE VERTE ET LE DÉVELOPPEMENT DURABLE DES BATEAUX » et d'autres activités spéciales du forum ont rassemblé des experts dans le domaine des entreprises et des représentants d'établissements d'enseignement supérieur. Les PRIX ASIA MARINE&BOATING AWARDS 2025 se dérouleront également pendant l'exposition et réuniront 100 invités de marque !

