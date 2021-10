Prometendo uma vida maravilhosa, o FTP de Hainan na China está recrutando talentos globais

De acordo com Xia Chenge (vice-diretora do departamento de desenvolvimento de talentos da província), os empregadores da província que atualmente procuram indivíduos talentosos e funcionários-chave para preencher mais de 36 mil vagas de emprego incluem universidades, institutos de pesquisa científica, laboratórios-chave, hospitais, empresas estatais, plataformas de projetos e parques industriais. Entre todos os anúncios de emprego, há mais de cem com salário anual superior a 1 milhão de yuans.

Quanto aos 11 principais parques industriais do Porto de Livre Comércio de Hainan, espera-se que sejam preenchidas 11.496 vagas de emprego. Significando a demanda da província da ilha por pessoal profissional e técnico, esses anúncios - cerca de 30% do número total de vagas mostram um aumento significativo sobre as atividades anteriores tanto no número de posições quanto na qualidade dessas posições.

De acordo com Xia, muitas dessas posições são orientadas para pessoas de fora ou com experiência no exterior. Além disso, a introdução dessa atividade de recrutamento de pessoal talentoso é obviamente orientada para a indústria, com foco nos principais setores da província (ou seja, turismo, indústria de serviços modernos e agricultura tropical de alta tecnologia e eficiente). Isso então prevê um passo adiante a ser dado na construção de uma base sólida para o desenvolvimento do FTP de Hainan.

A partir de 2018, Hainan formulou e introduziu sucessivamente uma série de políticas sobre tributação de talentos, liquidação, compras imobiliárias, compras de automóveis, ensino de crianças e seguro médico.

Em termos de tributação, para indivíduos talentosos e pessoas que trabalham em Hainan que são desesperadamente necessárias para o desenvolvimento do FTP, a carga fiscal real do imposto de renda pessoal não pode exceder 15%. Qualquer coisa acima disso é isenta.

Funcionários estrangeiros em Hainan agora podem participar de 38 exames de qualificação profissional, incluindo aqueles para se tornarem arquitetos registrados e farmacêuticos licenciados. Ao mesmo tempo, um total de 219 qualificações profissionais diferentes do exterior agora é reconhecido em toda a província.

Em termos de segurança médica, talentos estrangeiros e seus cônjuges, familiares imediatos e prestadores de serviços, independentemente da nacionalidade ou do registro doméstico, podem desfrutar do mesmo seguro médico básico fornecido aos residentes urbanos e rurais de Hainan.

Esta atividade de recrutamento continuará até junho do próximo ano, e os candidatos a empregos poderão acessar o site oficial (www.ihnhr.com) para procurar cargos e enviar currículos.

Vídeo - https://www.youtube.com/watch?v=y5IJn8M0HPI

FONTE Hainan International Media Center (HIMC)

