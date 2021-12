Promi-Beliebtes LILYSILK bietet dieses Weihnachten bis zu 40 % Rabatt

Unter allen LILYSILK-Produkten ist das 22 Momme Chic Trimmed Silk Pajamas Set am beliebtesten, seit die mit dem GRAMMY Award ausgezeichnete Sängerin/Songwriterin Meghan Trainor es in ihrem My Kind of Present Musikvideo und die Schauspielerin, Produzentin und Autorin Melissa Rauch trug es bei der Oscarʼs Kids Pajama Party, einer Wohltätigkeitsveranstaltung zur Unterstützung von Krebspatienten im Kindesalter.