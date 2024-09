Promotion de l'enseignement supérieur à Taïwan : une délégation participe à la conférence 2024 de l'EAIE en France

TAIPEI, 18 septembre 2024 /PRNewswire/ -- L'Association européenne pour l'éducation internationale (EAIE) a tenu sa conférence annuelle 2024 à Toulouse, en France, du 17 au 20 septembre. Cheng-Chih Wu, président de la Fondation pour la coopération internationale dans l'enseignement supérieur de Taïwan (FICHET), était à la tête d'une délégation de plus de 50 participants issus de 21 universités pour participer à la conférence. Mei-Chen Lu, directeur de la division de l'éducation du bureau de représentation de Taipei en France et Lih-Tien Hsu, secrétaire de la division de l'éducation, ont accueilli la délégation et ont exploré les possibilités de coopération en matière de recherche et d'éducation en France.

M. Wu a déclaré que cette année marquait le 34e anniversaire de la conférence et du salon de l'EAIE, un événement incontournable de l'enseignement supérieur en Europe. Le thème de cette année était « En route ! ». (l'expression française pour « Go! ), un cri de ralliement puissant à l'intention des éducateurs du monde entier. Plus de 6 500 représentants d'universités et d'instituts de recherche ont participé à plus de 240 événements.

Selon M. Wu, Taïwan est un partenaire clé de l'Union européenne en Asie, avec une coopération étroite dans les domaines des droits de l'homme, de l'égalité des sexes, des questions sociales, du changement climatique, de l'éducation et des événements culturels. En 2023, le ministère de l'éducation de Taïwan (MOE) a lancé un programme visant à stimuler les inscriptions et la rétention des étudiants étrangers, avec un budget quinquennal de 160 millions USD. Dans le cadre de ce programme, l'alliance universitaire de Taïwan, formée par 12 universités taïwanaises, va s'efforcer de renforcer les partenariats avec cinq alliances universitaires en Europe, aux États-Unis et au Japon. À travers à l'initiative Horizon Europe et le projet Jean Monnet, Taïwan et l'UE nouent des partenariats solides pour la recherche internationale.

Les statistiques du ministère de l'éducation indiquent que près de 7 300 étudiants européens étudieront à Taïwan en 2024, plus de 80 % d'entre eux venant d'États membres de l'UE, et que plus de 10 000 étudiants taïwanais étudieront en Europe, la plupart d'entre eux se trouvant également dans des États membres de l'UE. Cela montre que les échanges éducatifs et la mobilité des talents entre Taïwan et l'UE ont été solides et continueront de prospérer.

Pour renforcer le partenariat éducatif entre Taïwan et la France, les deux pays ont adopté une approche à multiples facettes qui comprend la réunion annuelle de coopération éducative Taïwan-France, le forum des responsables de l'enseignement supérieur Taïwan-France, le projet d'études taïwanaises, ainsi que la signature d'autres accords de coopération et la mise en œuvre d'un programme d'échange d'assistants d'enseignement des langues. Ces initiatives ont permis d'obtenir des résultats remarquables. Cette année (2024), la France est le pays européen qui compte le plus grand nombre d'étudiants à Taïwan, avec plus de 1 700 étudiants inscrits dans des programmes de langue mandarine et des programmes d'échange.

Pendant la conférence, FICHET a organisé, le 18 septembre, une soirée de réseautage à l'hôtel NH Toulouse Airport. Les représentants des 21 universités taïwanaises et de leurs universités partenaires ont participé au dîner, soit une centaine de personnes. Les discussions ont été animées lors de l'événement et ont porté sur la formation de partenariats multilatéraux et le renforcement de la coopération en matière d'éducation.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2508575/News_Photo_ID_dd57a564fdf3.jpg