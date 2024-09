Förderung der Hochschulbildung in Taiwan: Delegation nimmt an der EAIE-Konferenz 2024 in Frankreich teil

TAIPEH, 18. September 2024 /PRNewswire/ -- Die European Association for International Education (EAIE) richtete vom 17. bis 20. September ihre Jahreskonferenz 2024 in Toulouse, Frankreich, aus. Dr. Cheng-Chih Wu, Vorsitzender der Foundation for International Cooperation in Higher Education of Taiwan (FICHET), leitete eine Delegation von mehr als 50 Teilnehmern von 21 Universitäten, die an der Konferenz teilnahmen. Mei-Chen Lu, Education Division Director der Taipeh-Vertretung in Frankreich, und Lih-Tien Hsu, Secretary der Education Division, begrüßten die Delegation und erörterten Möglichkeiten der Zusammenarbeit in Forschung und Bildung in Frankreich.

Wu wies darauf hin, dass die EAIE-Konferenz und -Ausstellung in diesem Jahr ihr 34-jähriges Bestehen feiert und eine der wichtigsten Veranstaltungen im Bereich der Hochschulbildung in Europa ist. Das diesjährige Thema lautete„En route!". (französisch für „Unterwegs!"), ein eindringlicher Aufruf an Pädagogen aus der ganzen Welt. An der Konferenz nahmen mehr als 6 500 Vertreter von Universitäten und Forschungseinrichtungen teil, die an über 240 Veranstaltungen teilnahmen.

Wu zufolge ist Taiwan ein wichtiger Partner der Europäischen Union in Asien, mit einer engen Zusammenarbeit in den Bereichen Menschenrechte, Gleichstellung der Geschlechter, soziale Fragen, Klimawandel, Bildung und kulturelle Veranstaltungen. 2023 startete das taiwanesische Bildungsministerium (MOE) ein Programm zur Förderung der Einschreibung und Bindung internationaler Studierender, das mit einem Fünfjahresbudget von 160 Millionen USD ausgestattet ist. Im Rahmen dieses Programms wird die University Academic Alliance in Taiwan, die von 12 taiwanesischen Universitäten gebildet wurde, versuchen, Partnerschaften mit fünf Universitätsallianzen in Europa, den USA und Japan zu stärken. Im Rahmen der Initiative Horizon Europe und des Jean-Monnet-Projekts haben Taiwan und die EU starke Partnerschaften für die internationale Forschung vereinbart.

Statistiken des MOE zeigen, dass 2024 fast 7.300 europäische Studenten in Taiwan studieren, von denen mehr als 80 % aus EU-Mitgliedstaaten kommen, und mehr als 10.000 taiwanesische Studenten in Europa studieren, die meisten unter ihnen ebenfalls in EU-Mitgliedstaaten. Dies zeigt, dass der Bildungsaustausch und die Mobilität von Talenten zwischen Taiwan und der EU solide sind und weiter florieren werden.

Um die Bildungspartnerschaft zwischen Taiwan und Frankreich zu stärken, haben die beiden Länder einen vielschichtigen Ansatz gewählt, der das jährliche Taiwan-Frankreich-Treffen für Bildungskooperation, das Taiwan-Frankreich-Forum für Führungskräfte im Hochschulbereich, das Taiwan-Studienprojekt sowie den Abschluss weiterer Kooperationsvereinbarungen und die Durchführung von Austauschprogrammen für Sprachlehrkräfte umfasst, und diese Programme haben zu bemerkenswerten Ergebnissen geführt. In diesem Jahr (2024) ist Frankreich das europäische Land, aus dem die meisten Studenten in Taiwan studieren, mit mehr als 1.700 Studenten in Mandarin-Sprachprogrammen und Austauschprogrammen.

Während der Konferenz organisierte FICHET am Abend des 18. September im Hotel NH Toulouse Airport eine Taiwan-Nacht. An dem Abendessen nahmen Vertreter der 21 taiwanesischen Universitäten und ihrer Partneruniversitäten teil, insgesamt etwa 100 Personen. Auf der Veranstaltung wurde lebhaft diskutiert, und sie drehte sich um die Bildung multilateraler Partnerschaften und die Stärkung der Bildungszusammenarbeit.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2508575/News_Photo_ID_dd57a564fdf3.jpg