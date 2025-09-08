Promouvoir l'innovation dans les soins de santé : ICP DAS-BMP présente son portefeuille avancé de TPU au Medtec China 2025

HSINCHU, 9 septembre 2025 /PRNewswire/ -- ICP DAS-BMP (Biomedical Polymers), fabricant et fournisseur de TPU (polyuréthane thermoplastique) de qualité médicale basé à Taïwan, a le plaisir d'annoncer sa participation au Medtec China 2025, qui se tiendra du 24 au 26 septembre au Shanghai World Expo Exhibition & Convention Center.

Image by ICP DAS-BMP

Le produit phare de l'exposition de cette année sera le TPU ARP-B20 à faible migration, développé pour répondre aux normes de biocompatibilité ISO 10993 et adapté aux applications d'implants de 90 jours. Le TPU à faible migration réduit considérablement la migration des additifs au cours du processus de thermofixation, ce qui permet aux cathéters de conserver une surface propre et lisse tout au long de leur durée de vie. Avec 15 options de couleurs, ce matériau offre une grande souplesse de conception et permet des solutions personnalisées pour des besoins cliniques spécifiques.

ICP DAS-BMP présentera également un large éventail de matériaux TPU pour diverses applications médicales. Les TPU de base Arothane™, Alithane™ et Durathane™ (séries ARP/ALP/ALC) répondent aux exigences de la plupart des dispositifs médicaux en contact avec le corps, notamment les grades contenant du sulfate de baryum tels que B20 ou B40. L'Arothane™ ARP-B20 et le Durathane™ ALC-B40 ont passé avec succès le test d'implantation ISO 10993-6 de 13 semaines, ce qui les rend homologués pour une implantation jusqu'à 90 jours. Leur excellente dispersibilité et leur innocuité biologique en font un choix privilégié pour les cathéters invasifs.

Pour les dispositifs médicaux à paroi mince ou les revêtements de fils-guides, les séries Arothane™ ARP-W et ARP-WG, qui contiennent entre 40 et 60 % de tungstène, offrent une excellente radio-opacité. La série ARP souple, d'une dureté inférieure à 70A, offre flexibilité et résistance mécanique pour les dispositifs nécessitant à la fois durabilité et confort pour le patient.

Le TPU Engineering Arothane™ (série EARP) présente une température de transition vitreuse élevée et une transmission de la lumière exceptionnelle, ce qui le rend idéal pour les composants orthodontiques, les connecteurs Luer-Lock et d'autres dispositifs de précision.

Ces offres constituent un portefeuille complet de TPU répondant aux exigences évolutives des technologies modernes de soins de santé. Venez rencontrer l'équipe ICP DAS-BMP au hall 2, stand No. 2D402 pour explorer les innovations et découvrir les solutions TPU qui améliorent la performance, la sécurité et la polyvalence des appareils.

À propos d'ICP DAS-BMP

ICP DAS-BMP, l'un des principaux fabricants et fournisseurs de TPU basé à Taïwan, est certifié ISO 13485 et exploite des laboratoires spécialisés dédiés à la gestion de la qualité. S'appuyant sur plus de trente ans d'expertise en automatisation industrielle de sa société mère ICP DAS, ICP DAS-BMP a mis en œuvre des pratiques d'usine intelligente pour améliorer la qualité des produits et accélérer les délais de livraison. L'entreprise s'engage à fournir un service après-vente réactif et des solutions flexibles, même pour les commandes de petites quantités, à assurer la satisfaction de la clientèle et à favoriser des partenariats à long terme.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : https://bmp.icpdas.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2760737/Image_ICP_DAS_BMP.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2492260/icpdas_bmp_Logo.jpg