Pronta para entrar no mercado do Oriente Médio, a Vazyme apresenta suas soluções de teste de COVID-19 na Medlab Middle East 2022

"À medida que a variante ômicron começa a avançar, hospitais em dificuldade e centros de testes estão sob maior tensão, ressaltando a necessidade de impulsionar a produção de kits de teste de COVID-19 rápidos e confiáveis para rastrear uma nova onda de infecções. Queremos ajudar as comunidades médicas da região do Oriente Médio e da África a abordar esse problema, apresentando nossos produtos e soluções de teste de COVID-19 de alta qualidade no Medlab 2022 como parte de nosso esforço de fortalecer medidas locais para combater a pandemia", disse Jenny Jiang, gerente comercial internacional da Vazyme.

No evento, toda a linha de soluções de detecção de ácido nucleico da Vazyme estava em plena exibição, juntamente com outros produtos para detecção da COVID-19 que incluem série de Kits de detecção de antígeno, soluções de avaliação de anticorpos de vacinas contra a COVID-19 e produtos de matérias-primas das soluções de detecção. Um dos destaques de sua exposição, o sistema automático de extração de ácidos nucleicos Vazyme, obteve aprovações de mercado dos governos dos Emirados Árabes Unidos e da Arábia Saudita, e seu kit de detecção Triplex RT-qPCR 2019-nCoV também foi recentemente autorizado a entrar no mercado dos Emirados Árabes Unidos.

Dez anos após sua existência, a Vazyme consolidou sua liderança no setor de biotecnologia da China com capacidade de produção suficiente da linha de produção de IVD, equivalente a um milhão de unidades por dia. A equipe sediada em MENA da Vazyme consiste de especialistas em produtos de IVD que oferecem serviços versáteis e orientação de parcelamento individual aos consumidores locais. A Vazyme intensificou sua expansão global em 2021, estabelecendo sua primeira subsidiária integral no exterior na Indonésia, com seus escritórios e armazéns nos Estados Unidos, na UE e em Hong Kong, atendendo e apoiando clientes em todo o mundo.

"Comemoraremos o 10º aniversário de nossa empresa desde o estabelecimento deste ano. Como precursora do avanço da inovação em ciências da vida, a missão da Vazyme é aproveitar a ciência e a tecnologia para melhorar a saúde e a vida, atendendo às necessidades médicas globais não atendidas, ao mesmo tempo em que nos mantemos nos mais altos padrões de ética, responsabilidade e profissionalismo. Nossa abordagem centrada em P&D nos permite inovar constantemente e oferecer novos produtos e soluções para nossos clientes. Continuaremos a trabalhar com nossos parceiros em todo o mundo, desenvolvendo nossos esforços anteriores para fortalecer as habilidades médicas na luta contra doenças graves", disse Jenny Jiang.

