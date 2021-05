Pronto para fazer história novamente, o cantor e compositor multiplatino Ozuna e o famoso escultor francês e artista neo-pop Richard Orlinski se unem para lançar NFTs na Rarible

Ozuna, um dos cantores mais populares do mundo e vencedor do Grammy latino, fez história no início deste ano, tornando-se o primeiro artista a lançar uma coleção de NFTs. Richard Orlinski está sempre buscando novas formas de arte e, com essa colaboração, entra no mundo digital de NFTs. Essas próximas peças de arte digital—uma coleção intitulada " El Oso & Wild Kong "—são inspiradas nas obras de arte de Orlinski, principalmente na escultura icônica do Kong selvagem e no famoso logotipo de Teddy Bear de Ozuna.

A entrega está programada para ser lançada no mercado de NFTs da Rarible na sexta-feira, 28 de maio de 2021. A coleção El Oso & Wild Kong incluirá um total de 5 peças disponíveis nas seguintes quantidades limitadas com uma peça para leilão e as outras 3 disponíveis a preços fixos:

Voiture: edição limitada de 500 peças

Trophée: edição limitada de 100 peças

Portorico Calin: edição limitada de 100 peças

Stadium: edição limitada de 50 peças

No Man's Land: 1:1 edição para leilão

Ozuna compartilhou: "Sempre apreciei enormemente a arte. Poder colaborar agora com um artista tão respeitado como Orlinksi é uma emoção e uma inspiração. Trabalhamos e coordenamos juntos a equipe em uma colaboração direta e única, e continuaremos a expandir os limites em conjunto e a tornar a arte acessível."

Richard Orlinski declarou: "Foi um grande prazer colaborar com Ozuna nesta coleção. A tecnologia de blockchain nos dá novas oportunidades para sermos criativos, construir pontes entre diferentes tipos de arte e, o mais importante de tudo, tornar a arte acessível a um número maior de pessoas, que é um objetivo comum que Ozuna e eu compartilhamos. Esta coleção é o primeiro passo de uma relação artística de longo prazo entre Ozuna e eu."

Al Burgio, fundador e CEO da Zytara, declarou: "Estamos incrivelmente entusiasmados em apoiar esta colaboração única de NFTs entre Ozuna e Richard Orlinksi que representa o tipo de criação artística que é possível pelas inovações trazidas pela tecnologia de blockchain e a imutabilidade das NFTs."

Este lançamento das NFTs também incluirá gravuras e esculturas originais de Richard Orlinski. Para se manter atualizado, acesse https://orlinskixozuna.com/

Sobre a Ozuna:

O premiado cantor e compositor porto-riquenho OZUNA é um dos artistas mais icônicos e ouvidos de música latina em todo o mundo. Desde o lançamento de sua carreira em 2015, Ozuna ganhou inúmeras conquistas, incluindo fazer a lista de pessoas mais influentes da revista Time (2019) e ganhar o prêmio Compositor Contemporâneo Latino do Ano da BMI (2019) e de música contemporânea latina do ano "Taki Taki" (2020). Ele também tem quatro Guinness World Records™.

Ozuna continuou quebrando barreiras e fazendo história ao longo de 2020. Ele foi um dos 10 artistas mais transmitidos do sexo masculino – em qualquer gênero – no Spotify, bem como um dos 10 maiores artistas mundiais no YouTube. A Billboard escolheu "Caramelo Remix" entre as suas 25 melhores músicas latinas do ano e uma das 100 melhores canções em geral. Ele ganhou seus dois primeiros GRAMMYs® latinos em novembro. Em setembro, ENOC virou seu quarto álbum consecutivo para estrear como nº 1 no topo da parada de álbuns latinos da Billboard . Ele foi o artista mais indicado no Billboard Latin Music Awards e empatou no primeiro lugar no Premios Tu Música Urbano. Em fevereiro, ele recebeu o prêmio Silver and Gold Seagull no prestigiado Festival Internacional de Músicas Viña del Mar no Chile. Ele assume a posição em 2021 como um dos artistas mais indicados no Premio Lo Nuestro, ao mesmo tempo em que lançou o álbum colaborativo Los Dioses com seu amigo e colega Anuel AA.

Sobre Richard Orlinski

Em 2007, impregnado de cultura pop, Richard Orlinski decidiu se dedicar à arte. Ele logo criou um universo pop colorido e seu mundo animal deu a volta ao mundo. Seus frequentemente enormes animais são orgulhosos e desafiadores, mas também simbolizam a gentileza e a liberdade. Em 2015, Richard Orlinski se tornou o artista francês contemporâneo com mais vendas do mundo.

Tudo começou com um crocodilo em resina vermelha que o escultor decidiu expor em Deauville (França) durante o Festival de Cinema Americano. O artista francês é impulsionado a fazer arte para todos e leva o gênero a lugares inesperados. Expor em lugares incomuns e em grandes espaços ao ar livre logo se tornou sua assinatura.

Richard Orlinski foi oficializado na Ordre des Arts et des Lettres pela Ministra da Cultura francesa Roselyne Bachelot-Narquin em 2021.

Sobre a Rarible

A Rarible é um mercado de NFTs. Ela oferece uma plataforma para os artistas e colecionadores criarem, coletarem e negociarem itens colecionáveis digitais. A Rarible foi lançada no início de 2020 por Alexei Falin e Alex Salnikov. O objetivo da Rarible é evoluir e ser uma organização autônoma totalmente descentralizada (DAO), em que a tomada de decisões e a organização estejam no controle dos usuários da plataforma ativa. Ao oferecer aos criadores e colecionadores a oportunidade de criar ideias para a plataforma e votar em atualizações da plataforma, a intenção é torná-la uma plataforma pública, responsiva aos usuários.

Sobre a Zytara Labs

A Zytara Labs é uma empresa de produção e estúdio de serviço completo que apoia artistas, atores, jogadores, equipes de e-sports e outras marcas com a criação, vendas e marketing de tokens não fungíveis (NFTs). A empresa também desenvolve produtos e plataformas inovadores que alavancam protocolos de blockchain tais como DigitalBits e Ethereum. A Zytara Labs é uma subsidiária integral da Zytara Inc., a empresa fintech que constrói hoje a instituição financeira digital do amanhã. Para obter mais informações, acesse https://www.zytara.com/nfts

