Richard Orlinski s'associe a la star de la musique Latine Ozuna pour lancer une collection unique de NFT melant leurs univers respectifs

Ozuna, l'un des chanteurs les plus populaires au monde et lauréat d'un Grammy Award a marqué les esprits au début de l'année en devenant le premier artiste latino à lancer une collection « NFT ». Richard Orlinski, toujours à la pointe des tendances et des nouvelles technologies, se lance dans l'aventure de l'art digital avec cette première collaboration.

Cette collection de « NFT » intitulée « El Oso x Wild Kong » est inspirée des œuvres d'Orlinski et notamment de sa sculpture iconique, le Wild Kong, et du célèbre logo Teddy Bear d'Ozuna.

L'émission des « NFT » s'effectuera sur Rarible le vendredi 28 mai 2021. La collection « El Oso x Wild Kong » comprendra 5 pièces (visuels dans cet ordre ci-après) :

Voiture : 500 édition limitée

Trophée : 100 édition limitée

Portorico Calin : 100 édition limitée

Stadium : 50 édition limitée

No Man's Land : édition mise aux enchères

Richard Orlinski explique : « Ce fut un immense plaisir de collaborer avec Ozuna sur cette collection. La technologie blockchain permet de développer de nouvelles formes de créativité, de construire des ponts entre différents types d'art et de rendre l'art accessible au plus grand nombre. Cette collection est la première étape d'une relation artistique avec Ozuna qui s'inscrit sur le long-terme. C'est aussi un premier pas dans le monde du crypto-art… et je ne compte pas m'arrêter là ! ».

Ozuna de son côté, précise : « J'ai toujours été passionné d'art et avoir la chance de collaborer avec un artiste aussi renommé que Richard Orlinski est une véritable source d'inspiration. Ensemble, nous allons continuer à repousser les frontières de la création, avec toujours la même démarche, celle d'un art accessible. »

Al Burgio, fondateur et PDG de Zytara Labs, ajoute : « Nous sommes très enthousiastes à l'idée de soutenir cette collaboration unique entre Ozuna et Richard Orlinksi, qui représente le type de création artistique rendue possible par les innovations apportées par la technologie blockchain et l'immuabilité des NFTs."

L'émission de « NFTs » comprendra également des reproductions sur papier d'art et des sculptures originales de Richard Orlinski. Pour rester informé, veuillez consulter le site https://orlinskixozuna.com/.

À propos d'Ozuna :

Le chanteur et auteur-compositeur portoricain multi récompensé Ozuna est l'un des artistes les plus emblématiques et les plus écoutés de musique latine dans le monde. Depuis le début de sa carrière en 2015, Ozuna a remporté d'innombrables récompenses, notamment en figurant sur la liste des personnes les plus influentes du Time Magazine (2019), et en remportant le titre d'auteur-compositeur latin contemporain de l'année de BMI (2019) et la chanson latine contemporaine de l'année "Taki Taki" (2020). Il détient également quatre records mondiaux GuinnessTM.

Ozuna a poursuivi son aventure artistique tout au long de l'année 2020. Il était l'un des 10 artistes masculins les plus diffusés - tous genres confondus - sur Spotify, ainsi que l'un des 10 premiers artistes mondiaux sur YouTube. Billboard a classé "Caramelo Remix" parmi les 25 meilleures chansons latines de l'année et parmi les 100 meilleures chansons de l'année. Il a remporté ses deux premiers Latin GRAMMYs® en novembre. En septembre, ENOC est devenu son quatrième album consécutif à obtenir la première place du classement Billboard des meilleurs albums latins. Il a été l'artiste le plus nommé aux Billboard Latin Music Awards, et a remporté à égalité le Premios Tu Música Urbano. En février, il a reçu les prix Silver et Gold Seagull au prestigieux festival international de la chanson de Viña del Mar au Chili. Il s'apprête à entrer dans l'année 2021 en tant que l'un des artistes les plus nominés au Premio Lo Nuestro, tout en sortant l'album collaboratif Los Dioses avec son ami et collègue Anuel AA.

À propos de Richard Orlinski :

En 2007, imprégné de culture pop, Richard Orlinski décide de se consacrer à l'art. Tout commence avec un crocodile en résine rouge que le sculpteur décide d'exposer à Deauville (France) pendant le Festival du film américain. Il crée rapidement un univers pop coloré et ses sculptures font le tour du monde. Ses animaux aux dimensions souvent spectaculaires sont fiers, arrogants mais ils symbolisent aussi la bonté et la liberté. En 2015, Richard Orlinski est devenu l'artiste français contemporain le plus vendu au monde. Il est animé par la volonté de démocratiser l'art. Exposer dans des lieux insolites et en pleine nature devient vite sa signature. Richard Orlinski a été fait Officier de l'Ordre des Arts et des Lettres par la ministre de la Culture Roselyne Bachelot en 2021.

À propos de Rarible :

Rarible est une plate-forme de vente de « NFT » qui permet aux artistes et aux collectionneurs de créer, collectionner et échanger des biens numériques. Rarible a été lancé au début de l'année 2020 par Alexei Falin et Alex Salnikov. L'objectif de Rarible est de devenir une organisation autonome décentralisée (DAO) où la prise de décision dépend directement des utilisateurs de la plateforme.

À propos de Zytara Labs :

Zytara Labs est une société de production qui soutient les artistes musicaux, les acteurs, les équipes e-sports et d'autres marques dans la création, la vente et la commercialisation de « jetons non fongibles » (« NFT »). L'entreprise développe également des produits et des plateformes innovants qui tirent parti des protocoles blockchain, tels que DigitalBits et Ethereum. Zytara Labs est une filiale à part entière de Zytara Inc, une société fintech dont l'objectif est de bâtir les fondements de l'avenir de la finance, dès aujourd'hui. Pour plus d'informations, visitez le site http://www.zytara.com/nfts

Contact presse :

Fabien Aufrechter

[email protected]

+33778215133

