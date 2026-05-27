Prophix en Taxvibes kondigen strategisch partnerschap aan om belasting- en financiële integratie te transformeren

TORONTO, 27 mei 2026 /PRNewswire/ -- Prophix, een wereldleider in financieel prestatiemanagement, heeft vandaag een strategisch partnerschap aangekondigd met Taxvibes, een gespecialiseerd adviesbureau voor directe belastingtechnologie. Het partnerschap stelt organisaties in staat gebruik te maken van de mogelijkheden van het Prophix One-platform om belastingprocessen te beheren, van belastingvoorziening en Pijler 2-rapportering tot rapportage per land (CbCR).

Prophix Logo

Voor financiële en fiscale teams is de overdracht tussen financiële consolidatie en fiscale rapportage historisch gezien een wrijvingspunt wegens handmatige export, inconsistente gegevens en gedupliceerde inspanningen. Dit partnerschap neemt die kloof weg. Gebaseerd op Prophix' geconsolideerde financiële gegevens als een vertrouwd fundament, levert Taxvibes belastingberekenings- en rapportagemodules die zijn afgestemd op de structuur van elke organisatie, de blootstelling aan regelgeving en de rapportagenormen voor een tijdsbesparing van zeventig procent in de fiscale jaarafsluiting; van twee weken tot drie dagen.

"Onze samenwerking met Taxvibes stelt ons in staat om een echte end-to-end oplossing te leveren voor financiële teams", aldus Oliver Deistler, Director of Alliances bij Prophix. "Voor onze klanten betekent dit één verbonden workflow, zonder dubbele vermeldingen en zonder dat gegevens het systeem verlaten om elders te worden verzoend".

Samen zullen Prophix en Taxvibes de financiële en fiscale diensten voorzien van de fiscale ondersteuning die ze nodig hebben, waaronder:

Belastingvoorziening: Geautomatiseerde voorzieningsoplossingen die IFRS, US GAAP en Local GAAP ondersteunen, waardoor de handmatige inspanning wordt verminderd en gesloten cycli worden versneld.

Geautomatiseerde voorzieningsoplossingen die IFRS, US GAAP en Local GAAP ondersteunen, waardoor de handmatige inspanning wordt verminderd en gesloten cycli worden versneld. Pijler twee (wereldwijde minimumbelasting): Op maat gemaakte berekening en rapportage van de tweede pijler van de OESO, van jurisdictionele veilige havens tot het GloBE-informatieverslag.

Op maat gemaakte berekening en rapportage van de tweede pijler van de OESO, van jurisdictionele veilige havens tot het GloBE-informatieverslag. Rapportage per land: Volledige CbCR-automatisering van de levenscyclus die zowel de OESO- als de EU-vereisten voor openbare CbCR omvat, met ingebouwde controles voor consistentie in verschillende rechtsgebieden.

Volledige CbCR-automatisering van de levenscyclus die zowel de OESO- als de EU-vereisten voor openbare CbCR omvat, met ingebouwde controles voor consistentie in verschillende rechtsgebieden. Richtlijn inzake verrekenprijzen en belastingontduiking: Op maat gemaakte modules voor aanvullende nalevingseisen, ontworpen op basis van de specifieke behoeften van elke organisatie.

"We zijn verheugd om deze samenwerking te starten om belasting- en financiële afdelingen te helpen Prophix' krachtige oplossingen voor financiële consolidatie volledig te benutten, de nauwkeurigheid in de hele organisatie te verhogen en de belastingrapportage te versnellen", aldus Dennis van Krimpen, Senior Partner en Tax Reporting Specialist bij Taxvibes.

Over Taxvibes

Taxvibes is een oplossingsonafhankelijk adviesbureau dat gespecialiseerd is in technologie en transformatie op het gebied van directe belastingen. Taxvibes ondersteunt multinationale organisaties bij het automatiseren van directe belastingprocessen door middel van advies, selectie van instrumenten en implementatie op het gebied van belastingvoorziening, pijler 2, CbCR en aanverwante nalevingsgebieden.

Over Prophix

Prophix® is een wereldwijde leider op het gebied van financieel prestatiemanagement waarmee financiële teams met duidelijkheid, capaciteit en vertrouwen kunnen leiden. Van planning en budgettering tot prognoses, rapportage, reconciliatie en consolidatie: Prophix brengt alles samen in één intelligent platform.

Prophix One™, het vlaggenschip onder de Autonomous Finance-platformen, combineert AI, automatisering en intuïtieve technologie om complexe processen te vereenvoudigen en finance naar een meer strategische rol te tillen. Door routinematige taken te automatiseren, voorspellende inzichten te leveren en realtime samenwerking mogelijk te maken, stelt Prophix financiële teams in staat om zich te concentreren op het stimuleren van bedrijfsgroei.

Contactpersoon voor de media: Sangeeta Bajaj, Vice President, Corporate Marketing, [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2986370/Prophix_Prophix_and_Taxvibes_Announce_Strategic_Partnership_to_T.jpg