Prophix et Taxvibes annoncent un partenariat stratégique pour transformer l'intégration fiscale et financière

TORONTO, 27 mai 2026 /PRNewswire/ -- Prophix, un leader mondial de la gestion de la performance financière, annonce ce jour un partenariat stratégique avec Taxvibes, une société de conseil spécialisée dans les technologies des impôts directs. Ce partenariat permet aux entreprises d'exploiter les capacités de la plateforme Prophix One pour gérer les processus fiscaux, du provisionnement fiscal au reporting pays par pays (CbCR) en passant par le reporting au titre du Pilier 2.

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Pour les équipes financières et fiscales, le passage de la consolidation financière au reporting fiscal a toujours été un point de friction : des exportations manuelles, des données incohérentes et des efforts redondants. Ce partenariat élimine ce point de friction. S'appuyant sur les données financières consolidées de Prophix, Taxvibes propose des modules de calcul et de reporting fiscal adaptés à la structure, à l'exposition réglementaire et aux normes de reporting de chaque entreprise, ce qui permet de gagner 70 % de temps dans le cycle de clôture fiscale, qui passe de deux semaines à trois jours.

« Notre partenariat avec Taxvibes nous permet d'offrir une solution véritablement complète aux équipes financières », déclare Oliver Deistler, directeur des alliances chez Prophix. « Pour nos clients, cela signifie un flux de travail unique et connecté, sans redondance d'entrées et sans données quittant le système pour être rapprochées ailleurs ».

Ensemble, Prophix et Taxvibes fourniront aux départements financiers et fiscaux l'assistance fiscale dont ils ont besoin et couvrant :

le provisionnement fiscal : des solutions automatisées de provisionnement prenant en charge les normes IFRS, les PCGR américains et locaux, réduisant le travail manuel et accélérant les cycles de clôture.

des solutions automatisées de provisionnement prenant en charge les normes IFRS, les PCGR américains et locaux, réduisant le travail manuel et accélérant les cycles de clôture. le Pilier 2 (impôt minimum mondial) : calculs et rapports personnalisés au titre du Pilier 2 de l'OCDE, depuis les sphères de sécurité juridictionnelles jusqu'à la déclaration d'information GloBE.

calculs et rapports personnalisés au titre du Pilier 2 de l'OCDE, depuis les sphères de sécurité juridictionnelles jusqu'à la déclaration d'information GloBE. les rapports pays par pays : automatisation du cycle de vie complet du CbCR couvrant les exigences de CbCR public de l'OCDE et de l'UE, avec des contrôles intégrés pour assurer la cohérence entre les juridictions.

automatisation du cycle de vie complet du CbCR couvrant les exigences de CbCR public de l'OCDE et de l'UE, avec des contrôles intégrés pour assurer la cohérence entre les juridictions. la tarification des transferts et la directive sur la lutte contre l'évasion fiscale : ces modules spécialement conçus pour répondre à des exigences de conformité supplémentaires, en fonction des besoins spécifiques de chaque organisation.

« Nous sommes ravis de lancer ce partenariat pour aider les départements fiscaux et financiers à tirer pleinement parti des puissantes solutions de consolidation financière de Prophix, à accroître la précision dans l'ensemble de l'organisation et à accélérer le reporting fiscal », déclare Dennis van Krimpen, senior partner et spécialiste du reporting fiscal chez Taxvibes.

À propos de Taxvibes

Taxvibes est un cabinet de conseil indépendant des solutions, spécialisé dans la technologie et la transformation des impôts directs. Taxvibes soutient les entreprises multinationales dans l'automatisation des processus de fiscalité directe par le biais du conseil, de la sélection d'outils et de la mise en œuvre du provisionnement fiscal, du Pilier 2, du CbCR et autres domaines de conformité connexes.

À propos de Prophix

Prophix® est un chef de file mondial de la gestion des performances financières, permettant aux équipes financières de diriger avec clarté, capacité et confiance. De la planification à la budgétisation, en passant par les prévisions, le reporting, le rapprochement et la consolidation, Prophix réunit tous ces éléments au sein d'une plateforme intelligente.

Prophix One™, la plateforme phare de finance autonome, combine l'IA, l'automatisation et la technologie intuitive pour simplifier les tâches complexes et élever la finance à un rôle plus stratégique. En automatisant les tâches routinières, en fournissant des informations prédictives et en permettant une collaboration en temps réel, Prophix permet aux équipes financières de se concentrer sur la croissance de l'entreprise.

Contact avec la presse : Sangeeta Bajaj, vice-présidente, marketing d'entreprise, [email protected]

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