SÃO PAULO, 31 de agosto de 2021 /PRNewswire/ -- XPart S.A. ("XPart" ou "Companhia") comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que divulgou, nesta data, Proposta da Administração e Manual da Assembleia Geral Extraordinária da XPart, que será realizada no dia 1º de outubro de 2021, às 11h00, de forma exclusivamente digital, a fim de deliberar, entre outros assuntos, sobre a incorporação da XPart pela XP Inc., companhia aberta com ações negociadas na NASDAQ.

Os materiais da Assembleia estão disponíveis no website da Companhia: https://www.xpartsa.com.br/

Administração da XPart S.A.

https://www.xpartsa.com.br/



