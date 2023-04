Prosimo Bringt Eine Branchenweit Einzigartige Cloud-Native Networking Suite Auf Den Markt, Um Die Einführung Von Multi-Cloud Zu Beschleunigen

Die Neue Funktionssuite Erweitert Die Prosimo Full Stack Cloud Transit-Plattform, Um Netzwerk- Und Applikationsteams Aufeinander Abzustimmen Und Die Bereitstellungszeit Zu Verkürzen

Zusammenfassung der Nachrichten:

Prosimo stellt die Cloud-Native Networking Suite vor, die Konnektivität, Compliance und Multi-Cloud-Betrieb vereinfacht

Bietet ein Modell für die Netzwerk- und Anwendungsteams, um Anwendungen und Services nahtlos und sicher über Regionen und Clouds hinweg miteinander zu verbinden und um NetDevOps zu beschleunigen

How Prosimo Cloud Native Networking Suite Helps Cross the Chasm to Autonomous Multi-Cloud Networking Visual Transit Builder provides a drag & drop approach that simplifies the process for cloud network architects to onboard networks, applications, and services across any cloud using the same visual builder, saving resources and shortening deployment times. Adaptive Service Insertion simplifies compliance in the cloud by allowing fine-grained policy definition and real-time visibility to insert stateful services such as firewalls in the path for networks and apps. This reduces the risk of human error, simplifies ongoing maintenance, and helps right-size the services to save costs. Cloud Tracer is a tool that helps enterprises track network topology and flow tracing across different regions and data centers. It reduces MTTR by identifying and anticipating real-time issues across networking, security, and applications.

SAN JOSE CITY, Kalifornien, 19. April 2023 / PRNewswire/ -- Prosimo hat heute neue Innovationen vorgestellt, welche die Art und Weise verändern, wie Unternehmen Single- und Multi-Cloud-Netzwerkumgebungen entwerfen, aufbauen, Fehler beheben und diese verwalten können. Die Cloud-Native Networking Suite bringt die Cloud und das Netzwerk in Einklang, indem sie den Schwerpunkt auf Applikationen legt und gleichzeitig eine robuste zugrunde liegende Netzwerkarchitektur bietet. Große Unternehmen, darunter auch die F500-Firmen, haben diese Suite bereits eingeführt, um den Einstieg in die Cloud zu vereinfachen, die Lebenszyklen der Netzwerkbereitstellung zu verkürzen, die MTTR zu verkürzen und die Cloud-Ressourcen effizienter zu verwalten. Dies führt zu Kosteneinsparungen.

Hier können Sie mehr erfahren:

Schauen Sie sich das Demo an: Cloud Native Networking Suite - Prosimo

Nehmen Sie am Freitag, dem 21 . April, um 10:00 Uhr PST/13:00 Uhr EST an einem Q&A zur Cloud-Native Networking Suite teil: https://web.prosimo.io/office-hours/

Die Einführung von Multicloud in großem Maßstab wird durch eine Vielzahl verschiedener Tools, Betriebsmodelle und unterschiedlicher Fähigkeiten gebremst. Um die Produktivität zu steigern, Wettbewerbsvorteile zu schaffen und den Umsatz zu erhöhen, müssen Unternehmen in eine Cloud-Netzwerkinfrastruktur investieren, die den Anforderungen der Applikationen in Bezug auf Leistung, Sicherheit, Steuerung und Kosten gerecht wird. Der Cloud-Native Networking Suite verbindet konventionelle Cloud-Netzwerke und das Full Stack Cloud-Transitmodell, indem es neue Tools mit beispielloser Einfachheit einführt. Dies verbessert drastisch die betriebliche Effizienz, beschleunigt die Cloud-Akzeptanz und ermöglicht es, besser auf die Bedürfnisse des Unternehmens reagieren zu können.

Cloud-Native Networking Suite beinhaltet:

Visual Transit Builder vereinfacht die Konnektivität

Visual Transit Builder bietet einen Drag & Drop-Ansatz, der den Prozess für Cloud-Netzwerkarchitekten vereinfacht, Applikationen und Dienste in jeder Cloud mit dem gleichen visuellen Builder einzubinden. Dies spart Ressourcen ein und verkürzt die Bereitstellungszeiten.

Cloud Tracer Beschleunigt Problemumgehungen und Lösung

Cloud Tracer ist ein Tool, das Unternehmen dabei unterstützt, die Netzwerktopologie und die Durchflussverfolgung über verschiedene Regionen und Rechenzentren hinweg zu nachzuverfolgen. Es reduziert MTTR, indem es Probleme in Echtzeit in Netzwerken, Sicherheit und Applikationen identifiziert und diese antizipiert.

Die Adaptive Service-Einführung beseitigt menschliche Fehler in Bezug auf Compliance

Eine adaptive Serviceeinfügung vereinfacht die Compliance in der Cloud, indem sie eine feinkörnige Richtliniendefinition und Echtzeit-Visibilität ermöglicht und statische Dienste, wie beispielsweise Firewalls, auf dem Weg zu Netzwerken und Apps einfügt. Dies reduziert das Risiko menschlicher Fehler, vereinfacht die laufende Wartung und hilft bei der richtigen Größe der Dienste, um Kosten zu sparen.

„Das verteilte und digitale Unternehmen erfordert eine App-zentrierte Multi-Cloud-Netzwerkarchitektur. Diese Architektur muss sicherstellen, dass Cloud-Networking-Teams innerhalb weniger Minuten Konnektivität zu jeder Cloud-Region aufbauen können im Gegensatz zu Wochen oder Tagen. Dies ermöglicht es den Anwendungsteams, schnell und selbstständig ihre Dienste zu bewegen und gleichzeitig alle Steuerungs-Richtlinien einzuhalten", sagte Produktleiter Mani Ganesan, Prosimo. „Der Prosimo Full Stack Cloud Transit wurde für Unternehmen entwickelt, um Netzwerke, Anwendungen, PaaS und Benutzer in einer einzigen, einheitlichen Struktur zu verbinden. Mit der Einführung der Cloud-Native Networking Suite stellen wir eine Reihe von Tools vor, mit denen Unternehmen Native-Services von Cloud-Service-Anbietern schnell übernehmen können, um die Anforderungen an Größe, betriebliche Flexibilität und Compliance zu erfüllen."

Zu den wichtigsten Vorteilen der Cloud-Native Networking Suite gehören:

Unterstützung von Brownfield-Implementierungen durch Nutzung von CSP-eigenen Diensten, Überwindung von IP-Überschneidungen und dynamische Segmentierung.

Eine einheitliche Methodik für jede Cloud erspart die Notwendigkeit, neue Talente auszubilden oder einzustellen.

Reduzieren Sie die Onboarding-Zeiten von Wochen auf Minuten mit Hilfe von visuellen Onboarding-Workflows und wiederverwendbare Netzwerkdesigns für jeden CSP.

Der Bedarf an hausgemachter Automatisierung entfällt, während die Integration in die CD/CI-Pipeline und die NetDevops-Workflows weiterhin möglich sind.

an hausgemachter Automatisierung entfällt, während die Integration in die CD/CI-Pipeline und die NetDevops-Workflows weiterhin möglich sind. Eine Plattform, die VPC-Subnetze und PaaS, Serverless, mit dem gleichen Transit verbinden kann.

Identifizieren Sie die Ursache von Netzwerk-, Anwendungs- und Sicherheitsproblemen, sowie Cross-Clouds in Echtzeit und erzielen so schnellere Lösungen.

ML-led Day N-Betrieb mit prädiktiven Alarmmeldungen und Infrastrukturempfehlungen basierend auf den Anforderungen an Kosten, Sicherheit und Anwendungsleistung.

„Untersuchungen der Enterprise Strategy Group zeigen, dass die Mehrheit der Unternehmen mehrere öffentliche Clouds (IaaS & PaaS) sinnvoll nutzt, was jedoch neue Herausforderungen und Komplexität in der Cloud mit sich bringt. Es ist von entscheidender Bedeutung, dass Unternehmen heutzutage in jeder Cloud-Umgebung kompetent sind, damit sie die Bereitstellungen nicht verzögern, wenn sich die Geschäftsanforderungen schnell entwickeln. Das Prosimo Cloud-Native Networking Suite ermöglicht es Unternehmen, mehrere öffentliche Cloud-Umgebungen betrieblich effizient einzusetzen, um sicherzustellen, dass Unternehmen die Bereitstellung von Anwendungen in der öffentlichen Cloud ihrer Wahl beschleunigen können", sagte Bob Laliberte, Principal Analysten, Network, Enterprise Strategy Group.

Ressourcen

Verbinden Sie sich mit Prosimo

Informationen zu Prosimo:

Prosimo bietet eine vereinfachte Multi-Cloud-Infrastruktur für verteilte Cloud-Reisen in Unternehmen. Unternehmen innovieren schneller und behalten die Kontrolle mit dem integrierten Prosimo-Stack. Dieses Stack kombiniert Cloud-Netzwerke, Leistung, Sicherheit, Beobachtung und Kostenmanagement. Alles wird durch Dateneinblicke und Modelle des maschinellen Lernens, sowie mit autonomem Cloud-Netzwerken angetrieben, um Komplexität und Risiko zu reduzieren. Cloud-Forward-Unternehmen, einschließlich F100, haben Prosimo übernommen, um umsatzgenerierende Applikationen erfolgreich einzuführen, die betriebliche Effizienz zu verbessern und positive Geschäftsergebnisse zu beschleunigen. Prosimo wird von markanten Investoren, wie beispielsweise General Catalyst, WRVI Capital und Blackrock unterstützt. Weitere Informationen finden Sie auf https://www.prosimo.io.

Pressekonferenz KONTAKT:

Jin Woo

(510) 691-8862

[email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2054736/Cloud_Native_Networking_Suite.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2054737/Visual_Transit_Builder.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2054738/Adaptive_Service_Insertion.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2054739/Cloud_Tracer.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2054886/prosimo_logo_black_Logo.jpg

SOURCE Prosimo