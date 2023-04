Prosimo lance une suite de mise en réseau cloud native unique en son genre pour accélérer l'adoption du multi-cloud

Une nouvelle suite de fonctionnalités étend la plateforme Full Stack Cloud Transit de Prosimo afin d'aligner les équipes chargées du réseau et des applications et de réduire les délais de déploiement

Elle fournit un modèle permettant aux équipes chargées du réseau et des applications d'interconnecter les applications et les services entre les régions et les clouds de manière transparente et sécurisée, afin d'accélérer le NetDevOps

SAN JOSE, Californie, 19 avril 2023 /PRNewswire/ -- Prosimo a dévoilé aujourd'hui de nouvelles innovations transformant la façon dont les entreprises conçoivent, construisent, dépannent et gèrent les environnements réseaux cloud uniques et multi-cloud. La suite de mise en réseau cloud native aligne le cloud et le réseau en mettant l'accent sur les applications, tout en fournissant une architecture réseau sous-jacente robuste. Les grandes entreprises comme celles du Fortune 500 ont déjà adopté cette suite pour simplifier l'intégration dans le cloud, optimiser les cycles de vie des réseaux, raccourcir le MTTR et gérer plus efficacement les ressources du cloud en réduisant les coûts.

Apprenez-en plus ici :

Voir la démonstration : Suite de mise en réseau cloud native de Prosimo

Rejoignez-nous pour la FAQ sur la suite de mise en réseau cloud native le vendredi 21 avril à 10h00 (PST) / 13h00 (EST) : https://web.prosimo.io/office-hours/

L'adoption du multi-cloud à grande échelle est ralentie par une multitude d'outils, de modèles opérationnels et de compétences. Pour accélérer la productivité, créer des avantages concurrentiels et accroître les revenus, les entreprises doivent investir dans une infrastructure de réseau cloud répondant aux exigences des applications en matière de performance, de sécurité, de gouvernance et de coûts. La suite de mise en réseau cloud native relie le réseau cloud conventionnel et le modèle Full Stack Cloud Transit en introduisant de nouveaux outils avec une simplicité inégalée. Cela améliore considérablement l'efficacité opérationnelle, accélère l'adoption du cloud et permet aux TI d'être plus réactives aux besoins de l'entreprise.

La suite de mise en réseau cloud native comprend :

Le constructeur visuel de transit, qui simplifie la connectivité

Le constructeur visuel de transit offre une approche glisser-déposer qui simplifie le processus d'intégration des réseaux, des applications et des services dans n'importe quel cloud pour les architectes des réseaux cloud en utilisant le même constructeur visuel, économisant ainsi des ressources et réduisant les délais de déploiement.

Le traceur cloud, qui accélère le dépannage et la résolution des problèmes

Le traceur cloud est un outil qui aide les entreprises à suivre la topologie du réseau et le suivi des flux à travers différentes régions et centres de données. Il réduit les MTTR en identifiant et en anticipant les problèmes en temps réel dans les réseaux, la sécurité et les applications.

L'insertion adaptative de services élimine les erreurs humaines pour la mise en conformité

L'insertion adaptative de services simplifie la mise en conformité dans le cloud en permettant une définition précise des politiques et une visibilité en temps réel, pour insérer des services stateful tels que des pare-feu dans le chemin des réseaux et des applications. Cela réduit le risque d'une erreur humaine, simplifie la maintenance continue et aide à adapter les services pour réduire les coûts.

« L'entreprise distribuée et numérique nécessite une architecture réseau multi-cloud axée sur les applications. Cette architecture doit garantir que les équipes de réseau cloud peuvent établir une connectivité vers n'importe quelle région en quelques minutes plutôt qu'en quelques semaines ou en quelques jours, ce qui permet aux équipes des applications d'intégrer rapidement leurs services tout en respectant toutes les politiques de gouvernance », a déclaré Mani Ganesan, chef de produit pour Prosimo. « La plateforme Full Stack Cloud Transit de Prosimo a été conçue pour permettre aux entreprises de connecter les réseaux, les applications, le PaaS et les utilisateurs en une seule structure unifiée. Avec le lancement de la suite de mise en réseau cloud native, nous introduisons un ensemble d'outils transformateurs permettant aux entreprises d'adopter rapidement les services natifs des fournisseurs de services clouds et de les améliorer pour répondre aux besoins de mise à l'échelle, de flexibilité opérationnelle et de conformité. »

Les principaux avantages de la suite de mise en réseau cloud native comprennent :

la prise en charge des déploiements sur site en exploitant les services natifs du CSP, en surmontant les chevauchements d'IP et en permettant une segmentation dynamique ;

une méthodologie commune à tous les clouds élimine le besoin de se recycler ou d'embaucher de nouveaux talents ;

les délais d'intégration sont réduits de plusieurs semaines à quelques minutes grâce à des flux de travail d'intégration visuels et à des conceptions de réseau réutilisables pour tous les CSP ;

l'élimination du besoin d'automatisation maison tout en continuant à intégrer le pipeline CD/CI et en permettant les flux de travail NetDevops ;

une plateforme qui peut attacher des sous-réseaux VPC et PaaS, sans serveur, au même transit ;

l'identification des causes fondamentales des problèmes réseau, d'application et de sécurité interrégionaux et cross-cloud se fait en temps réel avec une résolution plus rapide ;

des opérations Day N menées par ML avec des alertes prédictives et des recommandations d'infrastructure basées sur les besoins en matière de coûts, de sécurité et de performance des applications.

« Les recherches du groupe de stratégie d'entreprise montrent que la majorité des organisations utilisent plusieurs clouds publics (IaaS et PaaS) de façon significative, mais créent un nouvel ensemble de complexité et de défis dans le cloud. De nos jours, il est impératif que les organisations maîtrisent chaque environnement cloud afin de ne pas retarder les déploiements à mesure que les exigences opérationnelles évoluent rapidement. La suite de mise en réseau cloud native de Prosimo permet aux organisations de tirer parti de multiples environnements de cloud public de manière efficace sur le plan opérationnel, leur permettant ainsi d'accélérer les déploiements d'applications sur le cloud public de leur choix », a déclaré Bob Laliberte, analyste principal, réseau, pour Enterprise Strategy Group.

À propos de Prosimo :

Prosimo délivre une infrastructure multi-cloud simplifiée pour l'expérience cloud des entreprises distribuées. Les entreprises innovent plus rapidement et gardent le contrôle grâce à la pile intégrée de Prosimo. Cette pile combine la mise en réseau cloud, la performance, la sécurité, l'observabilité et la gestion des coûts, le tout alimenté par des données et des modèles d'apprentissage automatique avec un réseau cloud autonome pour réduire la complexité et les risques. Les entreprises cloud-forward, dont F100, ont adopté Prosimo pour déployer avec succès des applications génératrices de revenus, améliorer l'efficacité opérationnelle et accélérer les résultats commerciaux positifs. Prosimo est soutenu par des investisseurs de renom tels que General Catalyst, WRVI Capital et Blackrock. Pour plus d'informations, rendez-vous sur https://www.prosimo.io.

