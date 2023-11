Prosimo lance Cross-Cloud Service Connect, la mise en réseau cross-cloud en un clic

Les grandes entreprises parviennent à une mise en réseau cross-cloud rapide pour l'accès aux données réparties

Cross-Cloud Service Connect débloque trois cas d'utilisation essentiels : l'accès aux données réparties, la promotion de la connectivité des partenaires B2B et le libre-service pour les développeurs.

Cross-Cloud Service Connect répond aux contraintes techniques de la connectivité Private Link d'hyperscaler en s'étendant au multirégion et au multicloud.

Les grandes entreprises ont réalisé des économies de coûts pour le provisionnement de la connectivité cross-cloud entre les applications et les points de terminaison de service à l'aide d'une infrastructure légère.

SAN JOSE, Californie, 17 novembre 2023 /PRNewswire/ -- Prosimo , leader des solutions de mise en réseau multicloud, a annoncé le lancement de Cross-Cloud Service Connect , un nouvel ensemble de fonctionnalités dans le cadre de son architecture réseau de services. La fonctionnalité s'attaque aux limites techniques du réseau PrivateLink & endpoint d'hyperscaler en l'étendant au multirégion et au multicloud. La solution fonctionne sur n'importe quel support, qu'il s'agisse du backbone du cloud public, des fournisseurs d'infrastructure numérique ou de Google cross-connect, et tous agissent comme un substrat fondamental pour la connexion de services cross-cloud. Le résultat : une simplicité en un clic pour les applications et les points de terminaison pour se connecter de manière native et sécurisée à travers les clouds.

Cette solution cloud native débloque trois cas d'utilisation clés : l'accès aux données réparties (par exemple, le moteur IA/ML accédant aux données dans les clouds), la connectivité des partenaires B2B dans les clouds et le libre-service des développeurs pour connecter uniquement les points de terminaison qui les intéressent.

« Comme les entreprises adoptent divers services d'IA à partir de différents clouds et accèdent à des données réparties, la mise en réseau dans le cloud doit évoluer rapidement pour interconnecter ces points de terminaison de service de manière simple et sécurisée. Les solutions de mise en réseau dans le cloud sur le marché qui se concentrent uniquement sur la connectivité IP ne comprennent pas les points de terminaison de service. Les technologies telles que le maillage de services font l'objet de discussions depuis un certain temps ; les entreprises se débattent avec leurs proxys et agents side-car qui ne sont pas évolutifs ou ne fonctionnent pas pour les applications PaaS », a déclaré Mani Ganesan, vice-président produit de Prosimo.

« Les outils des fournisseurs de clouds natifs, tels que PrivateLink, résolvent au mieux les problèmes d'une seule région de leur cloud, mais pas ceux de l'ensemble des clouds ou des régions. Nous avons conçu Cross-Cloud Service Connect afin que les entreprises puissent résoudre ce problème à ce stade essentiel de leur parcours d'adoption du cloud », a ajouté M. Ganesan.

La connexion des applications et des points de terminaison de service à travers les clouds est extrêmement complexe aujourd'hui

Les entreprises sont confrontées à la difficulté de connecter des points de terminaison d'applications et de services dans différents clouds. Par exemple, les moteurs IA et ML fonctionnant sur un cloud ont besoin d'un accès aux données à partir d'un cloud différent, et la logique métier dans un cloud nécessite un accès à une base de données ou à un compartiment S3 natif dans un cloud différent. Alors que les hyperscalers offrent aux clients des services de mise en réseau natif innovants, les entreprises doivent encore prendre des mesures manuelles intensives et apporter des piles de proxys et de mise en réseau tiers pour permettre une connectivité cross-cloud. Les offres de maillage de services modernes ne traitent pas les points de terminaison natifs du cloud comme les applications PaaS, et la pile réseau traditionnelle qui fonctionne sur la couche IP nécessite une informatique lourde et des approches longues et coûteuses.

Prosimo Cross-Cloud Service Connect s'appuie sur son architecture Full Stack – il est donc léger, offre un contrôle d'accès précis pour assurer la conformité tout en étant plus sûr et plus rentable. En outre, l'intégration de Prosimo avec les tissus de connectivité de couche 3 tels que Megaport crée une interconnectivité entre les clouds et les régions en quelques minutes. Il agit comme une couche de connectivité fondamentale, offrant les temps de réponse rapides nécessaires aux opérations modernes d'infrastructure en cloud.

Cross-Cloud Connect en action

Les principaux avantages de Prosimo Cross-Cloud Service Connect sont les suivants :

Agilité du cloud et rapidité des développeurs : le temps nécessaire à la connexion des applications/services cross-cloud passe de plusieurs semaines à quelques minutes, ce qui permet aux équipes chargées des données et des applications de se déplacer rapidement, quels que soient l'emplacement et le cloud.

Contrôle des coûts : une implémentation légère permet de gérer les dépenses en éliminant les coûts d'infrastructure réseau obsolètes et en réduisant les dépenses liées aux passerelles NAT et aux conflits d'adresses IP.

Latence réduite : routage intelligent à travers plusieurs clouds et sous-couches de réseau existantes pour répondre aux besoins des applications et obtenir une réduction de 30 à 50 % de la latence entre les clouds.

Déploiement sur site : exploitation des investissements antérieurs dans la connectivité des services multicloud, notamment AWS PrivateLink, Azure PrivateLink, GCP CCN et PSC.

Cadre de sécurité ZT : architecture cohérente pour interconnecter en toute sécurité les points de terminaison des applications et des services et se connecter au cloud.

Confidentialité/conformité : contrôle d'accès précis pour chaque point de terminaison de service/application sans entraver l'innovation.

Débloquer l'agilité pour la mise en réseau dans le cloud

Cette solution est déjà en production dans des entreprises du Fortune 500 et plusieurs cas d'utilisation démontrent son succès. Trois principaux cas d'utilisation pour lesquels les clients déploient Cross-Cloud Service Connect :

Cas d'utilisation n° 1 : permettre un accès rapide et sécurisé aux données réparties

Prosimo a permis un accès rapide et sécurisé aux données réparties essentielles de l'entreprise pour divers systèmes de gestion de données, notamment BigQuery de Google Cloud pour l'analyse interactive de grands ensembles de données et AWS Sagemaker pour le prétraitement des données et l'apprentissage de modèles afin d'effectuer des analyses de risque sophistiquées. Voici des exemples de scénarios de données réparties résolus par les entreprises grâce à cette approche :

Requête frontale basée sur le web pour des données stockées dans le même cloud ou dans un autre cloud Par exemple, une application hébergée sur Azure pour fournir une interface transparente pour l'interrogation et la visualisation d'ensembles de données financières complexes.

Traitement des données et modélisation prédictive Azure ML pour le traitement des données historiques du marché et la génération de modèles prédictifs pour les mouvements de prix des actions et la volatilité.

Stockage et gestion des données BigQuery de Google Cloud pour l'analyse interactive de grands ensembles de données. AWS DynamoDB pour le traitement en temps réel des transactions. AWS S3 pour stocker et gérer des quantités massives de données.



Cas d'utilisation n° 2 : la connectivité avec les partenaires commerciaux

La solution a également fait ses preuves pour favoriser la connectivité des partenaires B2B tout en donnant la priorité à la sécurité. Prosimo y est parvenu en fournissant des architectures légères PrivateLink et basées sur les points de terminaison pour connecter uniquement les points de terminaison d'intérêt à travers les clouds.

Cas d'utilisation n° 3 : la mise en réseau des clouds en libre-service pour les développeurs

Enfin, Cross-Cloud Service Connect supprime les complexités associées aux exigences en matière de réseau, d'accès et de sécurité pour les développeurs afin d'améliorer le libre-service. Cette simplification permet à tout point de terminaison d'application – notamment les noms de domaine entièrement qualifiés (FQDN), les adresses IP, les conteneurs, Kubernetes (K8), la plateforme en tant que service (PaaS) et les points de terminaison sans serveur – d'être rattaché de manière transparente à un réseau ou à une frontière de sécurité avec des politiques appropriées.

À propos de Prosimo :

Prosimo délivre une infrastructure multicloud simplifiée pour l'expérience cloud des entreprises distribuées. Les entreprises innovent plus rapidement et gardent le contrôle grâce à la pile intégrée de Prosimo. Cette pile combine la mise en réseau cloud, la performance, la sécurité, l'observabilité et la gestion des coûts, le tout alimenté par des données et des modèles d'apprentissage automatique avec un réseau cloud autonome pour réduire la complexité et les risques. Les entreprises cloud-forward, dont F100, ont adopté Prosimo pour déployer avec succès des applications génératrices de revenus, améliorer l'efficacité opérationnelle et accélérer les résultats commerciaux positifs. Prosimo est soutenu par des investisseurs de renom tels que General Catalyst, WRVI Capital et Blackrock. Pour plus d'informations, rendez-vous sur https://www.prosimo.io .

