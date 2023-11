Prosimo Launches Cross-Cloud Service Connect, ein einziger Klick für Cloud-übergreifende Netzwerke

Große Unternehmen erreichen schnelle Cloud-übergreifende Netzwerke für verteilten Datenzugriff

Cross-Cloud Service Connect ermöglicht drei wichtige Anwendungsfälle: den verteilten Datenzugriff, die Förderung der B2B-Partnerkonnektivität und die Selbstbedienung für Entwickler.

Cross-Cloud Service Connect überwindet die technischen Beschränkungen der Private Link-Konnektivität von Hyperscaler, indem es auf mehrere Regionen und Clouds ausgeweitet wird.

Große Unternehmen haben Kosteneinsparungen bei der Bereitstellung einer Cloud-übergreifenden Konnektivität zwischen Anwendungen und Service-Endpunkten mit Hilfe einer leichten Infrastruktur erzielt.

SAN JOSE CITY, Kalifornien, 16. November 2023 /PRNewswire/ -- Prosimo, ein führendes Unternehmen für Multi-Cloud-Netzwerklösungen, gab die Einführung von Cross-Cloud Service Connect, einen neuen Satz von Funktionen im Rahmen seiner Service-Networking-Architektur, bekannt. Mit dieser Funktion werden die technischen Grenzen des PrivateLink & Endpoint Networking von Hyperscaler überwunden, indem es auf Multi-Region und Multi-Cloud erweitert wird. Die Lösung funktioniert auf jedem Underlay – dem öffentlichen Cloud-Backbone, digitalen Infrastrukturanbietern oder Google Cross-Connect, und sie alle dienen als Grundlage für Cross-Cloud Service Connect. Das Ergebnis ist, dass sich Anwendungen und Endpunkte mit einem Klick nativ und sicher über Clouds hinweg verbinden können.

Diese Cloud-native Lösung ermöglicht drei wichtige Anwendungsfälle: verteilter Datenzugriff (z. B. KI-/ML-Engine, die auf Daten in verschiedenen Clouds zugreift), Anbindung von B2B-Partnern in verschiedenen Clouds und Selbstbedienung für Entwickler, um nur die Endpunkte zu verbinden, die sie interessieren.

„Da Unternehmen verschiedene KI-Dienste aus unterschiedlichen Clouds nutzen und auf verteilte Daten zugreifen, muss sich die Vernetzung in der Cloud schnell weiterentwickeln, um diese Service-Endpunkte einfach und sicher miteinander zu verbinden. Die Cloud-Networking-Lösungen auf dem Markt, die sich nur auf IP-Konnektivität konzentrieren, verstehen die Service-Endpunkte nicht. Über Technologien wie Service Mesh wird schon seit einiger Zeit gesprochen; Unternehmen kämpfen mit ihren Side Car Proxies und Agenten, die nicht skalierbar sind oder für PaaS-Anwendungen nicht funktionieren", so Mani Ganesan, Vizepräsident des Produktes, Prosimo.

„Native Cloud-Provider-Tools wie PrivateLink sind bestenfalls für eine einzelne Region ihrer Cloud geeignet, nicht aber für mehrere Clouds oder Regionen. Wir haben Cross-Cloud Service Connect entwickelt, um diese Herausforderung für Unternehmen an diesem kritischen Punkt ihrer Cloud-Einführung zu lösen", fügte Ganesan hinzu.

Die Verbindung von Anwendungs- und Service-Endpunkten über Clouds hinweg ist heute äußerst komplex

Unternehmen stehen vor der Herausforderung, Anwendungs- und Service-Endpunkte in verschiedenen Clouds zu verbinden. So benötigen beispielsweise KI- und ML-Engines, die in einer Cloud laufen, Datenzugriff aus einer anderen Cloud, und die Geschäftslogik in einer Cloud benötigt Zugriff auf eine Cloud-native DB oder einen S3-Bucket in einer anderen Cloud. Während Hyperscaler ihren Kunden innovative native Netzwerkdienste anbieten, müssen Unternehmen immer noch manuell aufwändige Schritte unternehmen und Proxy- und Netzwerkstacks von Drittanbietern einsetzen, um eine Cloud-übergreifende Konnektivität zu ermöglichen. Moderne Service-Mesh-Angebote adressieren keine Cloud-nativen Endpunkte wie PaaS-Anwendungen, und der traditionelle Networking-Stack, der auf der IP-Ebene arbeitet, erfordert schwere IT und kostspielige, zeitaufwändige Ansätze.

Prosimo Cross-Cloud Service Connect baut auf seiner Full-Stack-Architektur auf – sie ist also leichtgewichtig, bietet eine fein abgestufte Zugriffskontrolle, um die Einhaltung von Vorschriften zu gewährleisten, und ist sicherer und kostengünstiger. Darüber hinaus ermöglicht die Integration von Prosimo in Layer-3-Konnektivitäts-Fabrics wie Megaport die Vernetzung über Clouds und Regionen hinweg in wenigen Minuten. Sie fungiert als grundlegende Konnektivitätsschicht und bietet die schnellen Reaktionszeiten, die für den Betrieb moderner Cloud-Infrastrukturen erforderlich sind.

Cross-Cloud Connect In Aktion

Zu den wichtigsten Vorteilen von Prosimo Cross-Cloud Service Connect gehören:

Cloud-Flexibilität und Schnelligkeit für Entwickler: Die Zeit für die Bereitstellung von Cloud-übergreifender App-/Service-Konnektivität verkürzt sich von Wochen auf Minuten, sodass Daten- und Anwendungsteams unabhängig von Standort und Cloud schnell arbeiten können.

Kostenkontrolle: Eine leichtgewichtige Implementierung verwaltet die Kosten, indem sie veraltete Netzwerkinfrastrukturkosten eliminiert und die Ausgaben für NAT-Gateways und IP-Adressenkonflikte reduziert.

Geringere Latenz: Intelligentes Routing über mehrere Clouds und bestehende Netzwerk-Underlays, um die Anforderungen der Anwendungen zu erfüllen und eine 30 bis 50%ige Reduzierung der Cross-Cloud-Latenz zu erreichen.

Brownfield-Implementierung: Nutze frühere Investitionen in Multi-Cloud-Service-Konnektivität wie AWS PrivateLink, Azure PrivateLink, GCP CCN und PSC.

ZT Security Framework: Konsistente Architektur für die sichere Verbindung von Anwendungs- und Service-Endpunkten und die Anbindung an die Cloud.

Datenschutz/Compliance: Fein abgestufte Zugangskontrolle für jeden Dienst/Anwendungsendpunkt, ohne Innovationen zu behindern.

Flexibilität für Cloud-Netzwerke freischalten

Diese Lösung wird bereits bei Fortune-500-Unternehmen produziert und hat mehrere Anwendungsfälle, die seinen nachweislichen Erfolg demonstrieren. Die drei wichtigsten Anwendungsfälle, in denen Kunden Cross-Cloud Service Connect einsetzen:

Anwendungsfall 1: Schnellen und sicheren verteilten Datenzugriff ermöglichen

Prosimo hat einen schnellen und sicheren verteilten Datenzugriff auf geschäftskritische Daten für verschiedene Datenmanagementsysteme ermöglicht, darunter BigQuery von Google Cloud für die interaktive Analyse großer Datenmengen und AWS Sagemaker für die Datenvorverarbeitung und das Modelltraining zur Durchführung anspruchsvoller Risikoanalysen. Beispiele für Szenarien mit verteilten Daten, die von Unternehmen mit diesem Ansatz gelöst wurden:

Webbasiertes Front-End zur Abfrage von Daten, die in der gleichen oder einer anderen Cloud gespeichert sind Zum Beispiel eine App , die auf Azure gehostet wird und eine nahtlose Schnittstelle für die Abfrage und Visualisierung komplexer Finanzdatensätze bietet. Datenverarbeitung und prognostische Modellierung Azure ML zur Verarbeitung historischer Marktdaten und zur Erstellung von Vorhersagemodellen für Aktienkursbewegungen und Volatilität . Datenspeicherung und -verwaltung Google Cloud's BigQuery zur interaktiven Analyse großer Datensätze. AWS DynamoDB für die Verarbeitung von Transaktionen in Echtzeit. AWS S3 zur Speicherung und Verwaltung großer Datenmengen.



Anwendungsfall 2: Konnektivität mit Geschäftspartnern

Außerdem hat sich gezeigt, dass die Lösung die Vernetzung von B2B-Partnern fördert und gleichzeitig die Sicherheit in den Vordergrund stellt. Prosimo hat dies erreicht, indem es leichtgewichtige PrivateLink- und Endpunkt-basierte Architekturen anbietet, um nur Endpunkte von Interesse über Clouds hinweg zu verbinden.

Anwendungsfall 3: Entwickler Selbstbedienungs-Cloud-Netzwerke

Lastly, Cross-Cloud Service Connect beseitigt die Komplexität, die mit Netzwerk-, Zugriffs- und Sicherheitsanforderungen verbunden sind, um den Selbst-Service zu verbessern. Dank dieser Vereinfachung kann jeder Anwendungsendpunkt – einschließlich Fully Qualified Domain Names (FQDNs), IP-Adressen, Containern, Kubernetes (K8), Platform-as-a-Service (PaaS) und serverlosen Endpunkten – nahtlos an ein Netzwerk oder eine Sicherheitsgrenze mit entsprechenden Richtlinien angeschlossen werden.

Informationen zu Prosimo:

Prosimo bietet eine vereinfachte Multi-Cloud-Infrastruktur für verteilte Cloud-Reisen im Unternehmen. Unternehmen innovieren schneller und behalten die Kontrolle mit dem integrierten Prosimo-Stack. Dieses Stack kombiniert Cloud-Netzwerke, Leistung, Sicherheit, Beobachtung und Kostenmanagement. Alles wird durch Dateneinblicke und Modelle des maschinellen Lernens, sowie mit autonomem Cloud-Netzwerken angetrieben, um Komplexität und Risiko zu reduzieren. Cloud-Forward-Unternehmen, einschließlich F100, haben Prosimo übernommen, um umsatzgenerierende Applikationen erfolgreich einzuführen, die betriebliche Effizienz zu verbessern und positive Geschäftsergebnisse zu beschleunigen. Prosimo wird von namhaften Investoren wie General Catalyst, WRVI Capital und Blackrock unterstützt. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.prosimo.io.

