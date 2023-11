Prospérer avec le numérique, accélérer l'intelligence pour l'énergie électrique

David Sun, vice-président de Huawei et PDG de la division de numérisation de l'énergie électrique de Huawei

SHENZHEN, Chine, 13 novembre 2023 /PRNewswire/ -- L'augmentation de la productivité numérique nécessite la construction systématique de capacités de base. L'amélioration de la puissance de calcul et de la capacité de transmission en particulier est cruciale pour accélérer la construction d'un nouveau système électrique.

1. Construire un nouveau système énergétique centré sur la puissance électrique et informatique

Les nouvelles énergies vont profondément modifier la forme, les caractéristiques et les mécanismes des systèmes électriques traditionnels. L'intégration et le développement collaboratif des systèmes source d'énergie-réseau-charge-stockage posent des exigences plus élevées en matière d'énergie électrique intelligente. De l'informatique générale à l'informatique de l'IA, et de l'informatique à point unique à l'informatique collaborative entre le cloud et les appareils, une architecture informatique systématique est nécessaire pour parvenir à l'intelligence numérique et en récolter les dividendes. En nous basant sur le style de gouvernance typique des entreprises d'électricité, nous avons proposé l'architecture Spark avec une synergie entre le cloud, la périphérie et les appareils. Cette architecture aide les entreprises de production d'énergie à construire des sièges sociaux professionnels et orientés vers le service, des systèmes commerciaux centralisés et des sites sans personnel ou avec le moins de personnel possible.

2. La garantie d'une transmission puissante

La transmission est la clé des communications. Nous devons préparer des capacités de transmission plus avancées le plus tôt possible. Il est vital de garder une longueur d'avance. Dans le même temps, nous devons trouver les technologies de communication adaptées aux différents scénarios.

Ce n'est que lorsque des connexions à la demande, sécurisées et fluides seront disponibles dans tous les domaines que nous pourrons bénéficier de l'intelligence au bout des doigts.

3. L'innovation est le point de départ de l'amélioration de la productivité. L'innovation architecturale, l'innovation de modèle et l'innovation d'écosystème sont vitales

Innovation architecturale : de l'architecture de référence de la transformation numérique de l'entreprise à l'architecture technique, y compris l'architecture informatique et l'architecture du réseau de communication cible, l'innovation doit imprégner chaque couche.

Changement de modèle : En élaborant un nouveau modèle d'intégration de l'entreprise et de la technologie numérique, nous pouvons combler le fossé entre l'entreprise et la technologie numérique, transposer les réalisations historiques dans l'avenir et aider les entreprises du secteur de l'électricité à passer au numérique au fur et à mesure de leur croissance rapide. La clé consiste à donner aux experts en électricité les dernières informations spécialisées, à abaisser le seuil de la numérisation et à intégrer et stimuler la créativité de tous les employés.

Innovation de l'écosystème : Le mode ouvert Costa Rica proposé par James Moor est beaucoup mieux adapté à l'industrie. Un modèle d'écosystème ouvert permet à chacun de libérer et de partager ses forces respectives, tout en partageant les capacités industrielles et interindustrielles entre tous les participants.

Les scénarios numériques sont définis conjointement par les compagnies d'électricité, les groupes de réflexion et les organisations industrielles. La numérisation est un projet systématique qui nécessite non seulement des fournisseurs de solutions et des intégrateurs compétents, mais aussi des fournisseurs de TIC et des partenaires ; chacun a un rôle à jouer dans cette campagne ambitieuse.

Huawei s'engage à jeter les bases d'une Chine numérique et à offrir au monde un choix plus attrayant. Nous nous concentrons sur ce que nous savons faire dans le domaine numérique et nous travaillons avec les clients et les partenaires de l'industrie pour construire un avenir meilleur en matière d'énergie électrique intelligente.