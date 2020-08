Prosperity Capital Management commente les résultats de l'Assemblée Générale Extraordinaire de Petropavlovsk

LONDRES, 12 août 2020 /PRNewswire/ -- Prosperity Capital Management (« Prosperity »), un gérant d'actifs spécialisé sur la Russie et qui contrôle près de 17 % du capital de Petropavlovsk PLC (« la Société »), a commenté aujourd'hui les résultats de l'assemblée générale extraordinaire (« AGE ») de Petropavlovsk.

La demande d'AGE de Prosperity avait pour but de fournir aux actionnaires minoritaires de Petropavlovsk des avis et de plus amples renseignements leur permettant de prendre des décisions en connaissance de cause quant à l'avenir de la Société, ce qui a entraîné une plus forte participation des actionnaires comparativement à l'assemblée générale annuelle (« AGA ») qui avait eu lieu seulement six semaines auparavant. Toutefois, Prosperity regrette que la récente acquisition de titres effectuée par Everest Alliance (« Everest ») – JSC Uzhuralzoloto Group of Companies (« UGC »), ait permis à ces derniers, ainsi qu'à leurs sociétés affiliées, de diluer les voix des actionnaires minoritaires qui ont ainsi été muselées, tout comme les recommandations des conseillers indépendants de tout premier plan tels que l'Institutional Shareholder Services et Glass Lewis.

Comme l'AGE n'a entériné l'élection que de quatre administrateurs qui ont été élus suite à une action obscure menée par certains actionnaires lors de l'assemblée générale annuelle de Petropavlovsk qui s'était tenue en avril, il est absolument crucial que le Conseil d'Administration démontre aux actionnaires de Petropavlovsk qu'il est engagé à mener une gouvernance d'entreprise irréprochable, comme le prescrit le UK Corporate Governance Code (Code britannique de gouvernance d'entreprise). Plus précisément, et avant de prendre toute décision importante, le Conseil d'administration devra immédiatement entreprendre le recrutement d'administrateurs indépendants supplémentaires qui ne font pas partie de la direction. Ce n'est que par ce moyen, et en agissant de manière transparente, y compris en menant une consultation scrupuleuse auprès des actionnaires, que le Conseil d'administration convaincra ces derniers qu'il ne subit aucune influence d'Everest et d'UGC.

Dans ses commentaires sur les résultats de l'AGE et du besoin d'une gouvernance d'entreprise irréprochable à Petropavlovsk, Alexander Branis, Chief Investment Adviser chez Prosperity, a déclaré :

« Ce résultat est décevant, mais nous ne nous déclarons pas vaincus. Nous avons mené de nombreuses discussions positives avec nos collègues actionnaires minoritaires au cours de la période qui a précédé l'AGE, et nous sommes tous tombés d'accord sur le fait que Petropavlovsk mérite un Conseil d'administration qui soit fort, indépendant et aide à s'assurer que la valeur intrinsèque de la Société n'est pas affectée par une gouvernance médiocre. Nous n'avons pas l'intention de demeurer passifs alors que le contrôle de notre Société est subrepticement transféré à Everest et à UGC, alors que cette dernière a prétendu vouloir un Conseil d'administration composé d'administrateurs expérimentés, diversifiés et indépendants, ce qui, à l'évidence, n'est absolument pas le cas actuellement. Nous continuerons à nous engager auprès des actionnaires, de la direction et du Conseil d'administration de Petropavlovsk, afin de nous assurer que la gouvernance permettra, et non empêchera, de créer de la valeur de façon pérenne. »

