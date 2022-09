ProtaGene ernennt Raymond Kaiser, einen führenden Vertreter der pharmazeutischen Industrie, zum Chief Executive Officer, um die nächsten Wachstumsschritte voranzutreiben

HEILBRONN, Deutschland, 22. September 2022 /PRNewswire/ -- Die ProtaGene GmbH, ein weltweit führendes Auftragsforschungsunternehmen, das sich auf fortschrittliche Analytik in den Bereichen Biologika sowie Zell- und Gentherapie konzentriert, gab heute die Ernennung von Raymond Kaiser, Ph.D., zum Chief Executive Officer bekannt. Ray wird die kontinuierliche Innovations- und Wachstumsstrategie für die fortschrittlichen analytischen Dienstleistungen des Unternehmens vorantreiben.

Raymond Kaiser

Ray kam Anfang dieses Jahres als Chief Operating Officer zu ProtaGene. Er verfügt über mehr als 26 Jahre Erfahrung in der biopharmazeutischen und CRO-Branche, unter anderem in den Bereichen Forschung und Entwicklung, Qualitätssicherung/Qualitätskontrolle, technischer Support für biopharmazeutische Produkte, Proteincharakterisierung und Anwendung von Six Sigma-Methoden.

Der ehemalige CEO Martin Blüggel, der weiterhin im Board of Directors tätig ist, gründete Protagen im Jahr 1997 und leitete erfolgreich den Zusammenschluss von vier Unternehmen, die sich jeweils durch wissenschaftliche analytische Exzellenz und Marktführerschaft in der Entwicklung von Biologika sowie Zell- und Gentherapien auszeichneten, zum führenden Unternehmen im Bereich der modernen Analytik, ProtaGene. Durch die kürzlich abgeschlossene Fusion mit GeneWerk und die Partnerschaft mit dem Wachstumsinvestor Ampersand Capital Partners wird ProtaGene sein Team und seine Fähigkeiten weiter ausbauen, um die zunehmend komplexen therapeutischen Entwicklungsprogramme von heute zu unterstützen.

„ProtaGene ist unglaublich gut positioniert, um als analytischer Marktführer die Entwicklung verschiedener therapeutischer Modalitäten zu unterstützen", kommentierte Blüggel. „Es war eine außergewöhnliche Erfahrung, das Unternehmen aufzubauen, und jetzt, zum 25-jährigen Jubiläum, vertraue ich Ray, einer erfahrenen Führungskraft, an, ProtaGene zum zukünftigen Erfolg zu führen. Mit wachsenden Aktivitäten in Nordamerika und Europa ist das Unternehmen unter Rays Führung gut aufgestellt, um unsere internationalen Sponsoren in den Bereichen Biologika sowie Zell- und Gentherapie zu betreuen."

„Mit unserer starken Marktpositionierung in Nordamerika und Europa, den kombinierten Plattformen in der analytischen Entwicklung von fortgeschrittenen Biologika sowie Zell- und Gentherapien und der Konzentration auf Qualitätssysteme und strategisches Projektmanagement sehe ich keine Grenzen für das, was ProtaGene erreichen kann", sagte Kaiser. „Da immer mehr neue Therapeutika in die Entwicklungspipeline aufgenommen werden, ist ProtaGene darauf vorbereitet, sich den Herausforderungen dieser neuen Produkte und Modalitäten zu stellen. Letztendlich bin ich begeistert und privilegiert, ProtaGene als den analytischen Partner der Wahl zu leiten, um Therapeutika schnell zu Patienten in Not zu bringen."

Bevor er zu ProtaGene kam, war Ray als Chief Operating Officer bei Nexelis tätig, wo er den Betrieb, die Geschäftsstrategie und das erweiterte Dienstleistungsangebot für präklinische und klinische bioanalytische Tests beaufsichtigte. Er promovierte in analytischer Chemie an der Purdue University und erwarb einen Master of Science in organischer Chemie an der St. Louis University. Dr. Kaiser hat mehr als 50 Publikationen und Patente über die Entwicklung, Herstellung und Charakterisierung von Biologika und Impfstoffen veröffentlicht.

ProtaGene ist ein weltweit führender CRO-Partner für die biopharmazeutische sowie die Zell- und Gentherapie-Industrie. Von der Entdeckung bis zur Produktvermarktung bietet ProtaGene fortschrittliche, integrierte und vollständige Fähigkeiten und Pakete zur Protein- und Genanalyse. Eine einzigartige Kombination von protein- und genbasierten Analyseplattformen macht ProtaGene zum führenden Analysedienstleister in der Biologika-, Zell- und Gentherapieentwicklung. Das Unternehmen betreibt vier Standorte in Europa und Nordamerika und arbeitet in fortgeschrittenen therapeutischen Plattformen mit führenden biopharmazeutischen und Gentherapie-Unternehmen weltweit zusammen. Weitere Informationen finden Sie unter www.protagene.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn.

Ampersand wurde 1988 gegründet und ist eine mittelständische Private-Equity-Firma mit einem verwalteten Vermögen von mehr als 3 Milliarden US-Dollar, die sich auf wachstumsorientierte Investitionen im Gesundheitssektor spezialisiert hat. Mit Niederlassungen in Boston, MA und Amsterdam, Niederlande, setzt Ampersand eine einzigartige Mischung aus Private Equity und operativer Erfahrung ein, um gemeinsam mit den Managementteams der Portfoliounternehmen Werte zu schaffen und eine hervorragende langfristige Performance zu erzielen. Ampersand hat dazu beigetragen, zahlreiche marktführende Unternehmen in den wichtigsten Gesundheitssektoren des Unternehmens aufzubauen. Weitere Informationen finden Sie unter www.ampersandcapital.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn.

