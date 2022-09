ProtaGene nomme Raymond Kaiser, leader de l'industrie pharmaceutique, au poste de président-directeur général afin d'assurer les prochaines étapes de la croissance

HEILBRONN, Allemagne, 22 septembre 2022 /PRNewswire/ -- ProtaGene GmbH, un organisme de recherche sous contrat mondial de premier plan axé sur l'analytique avancée des produits biologiques, et de la thérapie cellulaire et génique, a annoncé aujourd'hui la nomination de Raymond Kaiser, Ph.D., au poste de directeur général. Il pilotera la stratégie d'innovation et de croissance continue pour les services d'analytique avancés de la société.

Raymond Kaiser

Raymond Kaiser a rejoint ProtaGene au début de cette année en tant que directeur d'exploitation. Il apporte plus de 26 ans d'expérience dans les industries biopharmaceutique et sociétés de recherche sous contrat, notamment dans la recherche et le développement, l'assurance et le contrôle de la qualité, le support technique des produits biopharmaceutiques, la caractérisation des protéines et l'application des méthodologies Six Sigma.

L'ancien PDG Martin Blüggel, qui reste engagé au sein du conseil d'administration, a fondé Protagen en 1997 et a mené à bien la fusion de quatre organisations, chacune motivée par l'excellence scientifique analytique et le leadership du marché dans le développement de la thérapie biologique, cellulaire et génique, pour former le leader de l'analytique avancée : ProtaGene. Grâce à la fusion récemment réalisée avec GeneWerk et au partenariat avec Ampersand Capital Partners, investisseur de croissance dans le secteur des soins, ProtaGene va continuer à renforcer son équipe et ses capacités afin de soutenir les programmes de développement thérapeutique de plus en plus complexes d'aujourd'hui.

« La société ProtaGene est incroyablement bien positionnée pour servir de leader analytique qui soutient le développement de diverses modalités thérapeutiques », a commenté M. Blüggel. « La création de la société a été une expérience extraordinaire, et aujourd'hui, à l'occasion de son 25e anniversaire, je confie à Raymond, un directeur expérimenté, le soin de mener ProtaGene vers de futures réussites. Avec des opérations en pleine croissance en Amérique du Nord et en Europe, la société sous la direction de Raymond Kaiser est bien préparée pour servir nos sponsors internationaux dans les secteurs des produits biologiques et de la thérapie cellulaire et génique. »

« Avec notre solide positionnement sur le marché en Amérique du Nord et en Europe, nos plateformes combinées de développement analytique de produits biologiques avancés et de thérapies cellulaires et géniques, ainsi que l'accent mis sur les systèmes de qualité et la gestion de projets stratégiques, je ne vois aucune limite à ce que ProtaGene peut accomplir », a partagé R. Kaiser. « Alors qu'un nombre croissant de nouvelles thérapies entrent dans le pipeline de développement, ProtaGene est prête à relever les défis de ces nouveaux produits et modalités. Je suis ravi et privilégié de diriger ProtaGene en tant que partenaire analytique de choix pour fournir rapidement des thérapies aux patients qui en ont besoin. »

Avant de rejoindre ProtaGene, Raymond Kaiser était directeur d'exploitation chez Nexelis, où il supervisait les opérations, la stratégie commerciale et l'amélioration des offres de services pour les tests bioanalytiques précliniques et cliniques. Il a obtenu son doctorat en chimie analytique à l'université de Purdue et son master en chimie organique à l'université de Saint-Louis. Le Dr Kaiser a publié plus de 50 articles et brevets sur le développement, la fabrication et la caractérisation des produits biologiques et des vaccins.

À propos de ProtaGene

ProtaGene est un partenaire de société de recherche sous contrat de premier plan au niveau mondial pour les industries biopharmaceutiques et de thérapie cellulaire et génique. De la découverte à la commercialisation des produits, ProtaGene offre les capacités et les packages d'analytique des protéines et des gènes les plus avancés, intégrés et complets. Une combinaison unique de plateformes analytiques basées sur les protéines et les gènes fait de ProtaGene le principal fournisseur de services analytiques pour le développement de produits biologiques et de thérapies cellulaires et géniques. L'entreprise exploite quatre sites en Europe et en Amérique du Nord et travaille sur des plateformes thérapeutiques avancées avec des sociétés biopharmaceutiques et de thérapie génique de premier plan dans le monde entier. Pour plus d'informations, consultez le site www.protagene.com ou suivez-nous sur LinkedIn.

À propos d'Ampersand Capital Partners

Fondée en 1988, Ampersand est une société de capital-investissement du middle market qui gère plus de 3 milliards de dollars d'actifs et se consacre à des investissements axés sur la croissance dans le secteur de la santé. Avec des bureaux à Boston (Massachusetts) et à Amsterdam (Pays-Bas), Ampersand tire parti d'un mélange unique de capital-investissement et d'expérience opérationnelle pour créer de la valeur et générer des performances supérieures à long terme aux côtés des équipes de direction des sociétés de son portefeuille. Ampersand a contribué à la création de nombreuses sociétés leaders sur le marché dans chacun des principaux secteurs de la santé de la société. Pour plus d'informations, consultez le site www.ampersandcapital.com ou suivez-nous sur LinkedIn.

