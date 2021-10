ProtectedSeas réalise le premier atlas des réglementations européennes relatives aux aires marines protégées

Le navigateur comprend un résumé des principales réglementations, le statut autorisé de certaines activités de pêche et d'autres activités humaines, ainsi qu'un score standardisé du niveau de protection de la pêche pour chaque zone. Toutes les informations sont disponibles en anglais et dans la langue officielle de chaque pays.

ProtectedSeas propose cet outil sous la forme d'une plateforme gratuite en accès libre pour aider les gestionnaires d'AMP, le personnel chargé de la protection des ressources, les responsables politiques, les scientifiques et les citoyens à aménager la protection du milieu marin.

Les données du Navigateur international sont référencées dans les zones de la base de données mondiale de l'UICN sur les aires protégées pour ceux qui effectuent des évaluations mondiales.

Il est essentiel de rassembler les détails de la protection marine aux niveaux local, étatique et mondial en utilisant les mêmes méthodes pour favoriser l'évaluation et la planification des AMP à l'échelle mondiale. Des informations réglementaires détaillées peuvent également faciliter de nombreux types d'analyses de conservation, notamment les évaluations de la santé des espèces, l'impact des activités anthropiques et les progrès réalisés pour protéger 30 pour cent des océans d'ici 2030.

« Nous sommes ravis de partager plus de six années de collecte intensive de données avec nos collègues de la conservation marine afin de contribuer à l'analyse des AMP mondiales pour améliorer la sensibilisation et le respect de la protection de ces lieux spéciaux si essentiels à la santé des océans », a déclaré Zetterlind.

Les données du Navigateur sont disponibles sous licence Creative Commons Attribution.

À propos de ProtectedSeas : Protected Seas est le conservateur d'un ensemble croissant et ouvert de données sur les limites et la règlementation des aires marines protégées (AMP) et des aires marines gérées (AMG) dans le monde. Pour en savoir plus, consultez : https://protectedseas.net/mpa-mapping

