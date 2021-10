ProtectedSeas stellt ersten Atlas der europäischen Meeresschutzgebietsverordnungen fertig

Europäische MPA-Verordnungen jetzt auf der Navigator-Plattform frei verfügbar, ebenso wie Nordamerika, die Karibik und die Hochseegebiete

PALO ALTO, Kalifornien, 14. Oktober 2021 /PRNewswire/ -- Der in den USA ansässige ProtectedSeas Navigator, eine kostenlose interaktive Karte aktueller Vorschriften und Grenzen für Meereslebewesen, hat Zusammenfassungen der Vorschriften und Bewertungen des Fischereischutzes für über 6.700 Meeresschutzgebiete (Marine Protected Areas - MPA) in 44 europäischen Ländern veröffentlicht. Dies stellt eine bedeutende Erweiterung der Datenbank dar, die über 13.000 MPAs in über 80 Ländern und Überseegebieten, einschließlich Nordamerika, der Karibik und der Hohen See, umfasst. Die weltweite Abdeckung wird für 2022 erwartet.