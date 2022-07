Proteus Power geht Partnerschaft mit Pelion Green Future ein, um über 3 GW an erneuerbaren Energien und Energiespeicherprojekten in den Vereinigten Staaten und Kanada zu entwickeln

HOUSTON, 26. Juli 2022 /PRNewswire/ -- Proteus Power, ein kürzlich gegründetes Unternehmen für die Entwicklung von Projekten im Bereich der erneuerbaren Energien, hat mit der Einrichtung seines US-Hauptsitzes in The Woodlands, Texas, seine Geschäftstätigkeit in Nordamerika aufgenommen. Unter der Leitung von Branchenveteranen und mit finanzieller Unterstützung des globalen Investors für saubere Energie, Pelion Green Future ( https://www.peliongreenfuture.com/ ), hat Proteus Power das Ziel, über 3 GW an Solar-, Wind- und Batteriespeicherprojekten in Nordamerika zu entwickeln und zu bauen. Sobald die Projekte von Proteus in Betrieb sind, können sie genug saubere Energie erzeugen, um den Jahresverbrauch von mehr als 1,31 Millionen Haushalten zu decken, und sie werden die Freisetzung von 2,27 Millionen Tonnen CO 2 pro Jahr verhindern, was 1,63 Millionen weniger Autos auf der Straße entspricht.

Proteus prüft derzeit mehr als 30 Projekte für erneuerbare Energien in den ursprünglichen Zielgebieten Texas, Arizona, Nevada, Utah, Colorado, New Mexico und Alberta, Kanada. Proteus hat mit der Entwicklung von drei Solarprojekten in Alberta, Kanada, mit einer Gesamtkapazität von 234 MW in Verbindung mit 97 MW Batteriespeichern begonnen.

Die Strategie von Proteus beruht auf der Entwicklung außergewöhnlicher Anlagen, die es dem Unternehmen und seinen Partnern ermöglichen, in bankfähige Projekte im Bereich der erneuerbaren Energien zu investieren, die strategisch so platziert sind, dass sie langfristige Stromabnahmeverträge (PPA) mit Unternehmen oder industriellen Abnehmern sichern. Proteus verwaltet die gesamte Projektwertschöpfungskette und bietet unseren Co-Investoren qualitativ hochwertige Projekte, unseren Abnehmern wettbewerbsfähige PPAs und den Landbesitzern, mit denen wir bei der Projektentwicklung zusammenarbeiten, langfristige und vorhersehbare finanzielle Erträge.

Unser Managementteam, bestehend aus sehr erfahrenen Fachleuten unter der Leitung von Mike Lambros (CEO), Randy Etheridge (COO) und Dan Phillips (Chief Development Officer), verfügt über mehr als 70 Jahre Erfahrung in der Projektentwicklung und -finanzierung sowie über Transaktionserfahrung im Wert von über 7,1 Milliarden Dollar. Das Team setzt seine einzigartigen und sich ergänzenden Fähigkeiten entlang der gesamten Wertschöpfungskette von Solar-, Wind- und Batterieprojekten ein, von der Entwicklung und Konzeption bis hin zur Finanzierung, dem Bau und dem Betrieb der Anlagen, um für seine Interessengruppen optimale Ergebnisse zu erzielen.

„Wir haben ein hervorragendes Team mit einem unschätzbaren Netzwerk und Fachwissen zusammengestellt und freuen uns sehr, mit Pelion Green Future zusammenzuarbeiten, um ein hervorragendes Portfolio von Projekten im Bereich der erneuerbaren Energien zu liefern", sagte Mike Lambros, Gründer und CEO von Proteus Power.

Weitere Informationen über Proteus Power finden Sie auf unserer Website: www.proteus-power.com

