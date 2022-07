Proteus Power s'associe à Pelion Green Future pour développer plus de 3 GW de projets d'énergies renouvelables et de stockage d'énergie aux États-Unis et au Canada

HOUSTON, 26 juillet 2022 /PRNewswire/ -- Proteus Power, une société de développement de projets d'énergie renouvelable récemment créée, a commencé ses opérations commerciales en Amérique du Nord avec la fondation de son siège social américain à The Woodlands, au Texas. Dirigé par des experts du secteur et soutenu financièrement par Pelion Green Future ( https://www.peliongreenfuture.com/ ), investisseur mondial dans le domaine des énergies propres, Proteus Power a pour objectif de développer et de construire plus de 3 GW de projets solaires, éoliens et de stockage d'énergie par batterie en Amérique du Nord. Une fois opérationnels, les projets de Proteus seront capables de produire suffisamment d'énergie propre pour couvrir les besoins de consommation annuels de plus de 1,31 million de foyers et empêcheront le rejet de 2,27 millions de tonnes de CO2 par an, ce qui équivaut à retirer 1,63 million de voitures de la circulation.

Proteus évalue actuellement plus de 30 projets d'énergie renouvelable dans ses zones cibles initiales du Texas, de l'Arizona, du Nevada, de l'Utah, du Colorado, du Nouveau-Mexique et de l'Alberta, au Canada. Proteus a commencé à développer trois projets solaires en Alberta, au Canada, d'une capacité totale de 234 MW, associés à 97 MW de stockage sur batterie.

La stratégie de Proteus repose sur le développement d'actifs de premier ordre qui permettront à la société et à ses partenaires d'investir dans des projets d'énergie renouvelable finançables et stratégiquement placés pour conclure des accords d'achat d'électricité (AAE) à long terme avec des entreprises ou des industriels. Proteus gère l'ensemble de la chaîne de valeur des projets, en fournissant des projets de qualité à nos coinvestisseurs, des AAE compétitifs à nos acheteurs, et des retours financiers prévisibles et à long terme aux propriétaires fonciers avec lesquels nous nous associons pour développer des projets.

Notre équipe de gestion, composée de professionnels chevronnés dirigés par Mike Lambros (PDG), Randy Etheridge (directeur de l'exploitation) et Dan Phillips (directeur du développement), compte plus de 70 ans d'expérience cumulée dans le développement et le financement de projets, et plus de 7,1 milliards de dollars d'expérience transactionnelle. L'équipe met à profit ses compétences uniques et complémentaires tout au long de la chaîne de valeur des projets solaires, éoliens et de batteries, du développement et de la conception au financement, à la construction et à l'exploitation des actifs, afin de fournir des résultats optimaux à ses parties prenantes.

« Nous avons réuni une équipe formidable, dotée d'un réseau et d'une expertise inestimables, et nous sommes très heureux de nous associer à Pelion Green Future pour proposer un excellent portefeuille de projets d'énergie renouvelable », a déclaré Mike Lambros, fondateur et PDG de Proteus Power.

Pour en savoir plus sur Proteus Power, veuillez consulter notre site Web www.proteus-power.com

