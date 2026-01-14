Provest Equity Partners et CTW Venture Partners annoncent un investissement stratégique conjoint dans Natural Fiber Welding Inc.

Le partenariat accélère l'innovation et la mise sur le marché d'une plate-forme de matériaux végétaux à haute performance

PEORIA, Ill., 14 janvier 2026 /PRNewswire/ -- Natural Fiber Welding Inc. NFW, pionnier des matériaux végétaux à haute performance, a annoncé aujourd'hui un investissement stratégique conjoint de Provest Equity Partners et CTW Venture Partners. L'investissement soutient la prochaine phase de croissance de NFW, qui accélère la commercialisation et l'expansion à l'échelle mondiale de sa plate-forme révolutionnaire de matériaux à faible teneur en carbone et à haute technologie climatique.

Ce partenariat intervient à un moment charnière pour NFW, qui développe la production de ses innovations phares grâce à une chimie verte et à une science des matériaux exclusives. Ces innovations comprennent PLIANT™, la première semelle extérieure en caoutchouc de performance à durcissement naturel au monde, et MIRUM®, la première alternative au cuir entièrement naturelle et sans plastique au monde.

Ensemble, PLIANT™ et MIRUM® forment une plateforme de matériaux circulaires évolutive et régénérative conçue pour remplacer les plastiques à base de pétrole et les matériaux synthétiques dans de multiples industries sans compromettre la performance, la durabilité ou l'esthétique. Le PLIANT™ nouvellement amélioré est actuellement disponible pour passer des commandes, une expansion plus large du marché étant en cours.

« Ce partenariat marque un point d'inflexion important pour NFW, qui poursuit sa mission de mise sur le marché de matériaux durables et performants », a déclaré Steve Zika, directeur général de NFW. « L'approche de Provest, axée sur les opérateurs, correspond parfaitement à nos besoins, alors que la demande des marques internationales partenaires ne cesse de croître. Avec CTW, nous renforçons les fondations nécessaires à une mise à l'échelle responsable et à l'avancement de la prochaine génération de matériaux d'origine végétale. »

NFW a obtenu le soutien de grandes marques mondiales et d'investisseurs stratégiques, dont BMW iVentures, Ralph Lauren Corporation, Allbirds et Asahi Kasei, ce qui témoigne du potentiel de l'entreprise à redéfinir le paysage des matériaux de performance.

L'investissement de Provest et de CTW s'inscrit dans cette dynamique en mettant l'accent sur l'exécution opérationnelle, l'échelle de production, l'innovation en matière de produits et la création de valeur à long terme.

« NFW représente le type de plateforme que nous cherchons à soutenir, où la science de pointe rencontre une réelle pertinence industrielle », a déclaré Suhas Uppalapati, président de NFW et associé gérant de Provest Equity Partners. « Notre rôle est d'aider à traduire l'innovation en une croissance évolutive et rentable, alors que l'entreprise entre dans sa prochaine phase. »

À la suite de cet investissement, NFW continuera à développer ses relations avec les marchés de la chaussure, de la mode, de l'automobile et de l'industrie, tout en poursuivant sa mission consistant à remplacer les matériaux issus des combustibles fossiles par des alternatives naturelles régénératrices et respectueuses du climat.

À propos de Natural Fiber Welding

Natural Fiber Welding Inc, dont le siège se trouve à Peoria, dans l'Illinois, est une société spécialisée dans la science des matériaux qui est à l'origine de matériaux de haute performance, sans plastique, entièrement fabriqués à partir d'intrants végétaux renouvelables.