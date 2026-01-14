Provest Equity Partners und CTW Venture Partners kündigen eine gemeinsame strategische Investition in Natural Fiber Welding Inc. an.

Partnerschaft beschleunigt Innovation und Markteinführung einer leistungsstarken, pflanzenbasierten Materialplattform

PEORIA, Ill., 14. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Natural Fiber Welding Inc. NFW, ein Pionier auf dem Gebiet der pflanzlichen Hochleistungsmaterialien, gab heute eine strategische gemeinsame Investition von Provest Equity Partners und CTW Venture Partners bekannt. Die Investition unterstützt die nächste Wachstumsphase von NFW, in der das Unternehmen die Kommerzialisierung und globale Verbreitung seiner bahnbrechenden Plattform für klimatechnische, kohlenstoffarme Materialien vorantreibt.

Die Partnerschaft kommt für NFW zu einem entscheidenden Zeitpunkt, da das Unternehmen die Produktion seiner Vorzeige-Innovationen ausbaut, die durch die firmeneigene grüne Chemie und Materialwissenschaft ermöglicht werden. Zu diesen Innovationen gehören PLIANT™, die weltweit erste natürlich gehärtete Performance-Gummi-Außensohle, und MIRUM®, die weltweit erste rein natürliche, plastikfreie Lederalternative.

Zusammen bilden PLIANT™ und MIRUM® eine skalierbare, regenerative Plattform für zirkuläre Materialien, die erdölbasierte Kunststoffe und synthetische Materialien in verschiedenen Branchen ersetzen kann, ohne Kompromisse bei Leistung, Haltbarkeit oder Ästhetik einzugehen. Der neu verbesserte PLIANT™ ist derzeit für Bestellungen verfügbar, und eine breitere Markteinführung ist im Gange.

„Diese Partnerschaft stellt einen wichtigen Wendepunkt für NFW dar, da wir unsere Mission fortsetzen, nachhaltige, leistungsstarke Materialien auf den Markt zu bringen", sagte Steve Zika, Chief Executive Officer von NFW. „Der betreiberorientierte Ansatz von Provest passt genau zu unseren Bedürfnissen, da die Nachfrage von globalen Markenpartnern weiter steigt. Gemeinsam mit CTW stärken wir die Grundlage, die erforderlich ist, um verantwortungsvoll zu skalieren und die nächste Generation pflanzlicher Materialien voranzubringen."

NFW hat die Unterstützung führender globaler Marken und strategischer Investoren gewonnen, darunter BMW iVentures, Ralph Lauren Corporation, Allbirds und Asahi Kasei, was das Potenzial des Unternehmens unterstreicht, die Landschaft der Hochleistungsmaterialien neu zu definieren.

Die Investition von Provest und CTW baut auf dieser Dynamik auf und konzentriert sich auf die operative Umsetzung, die Produktionsgröße, die Produktinnovation und die langfristige Wertschöpfung.

„NFW repräsentiert die Art von Plattform, die wir unterstützen wollen, wo bahnbrechende Wissenschaft auf echte industrielle Relevanz trifft", sagte Suhas Uppalapati, Vorsitzender von NFW und geschäftsführender Partner von Provest Equity Partners. „Unsere Aufgabe ist es, dabei zu helfen, Innovationen in skalierbares, profitables Wachstum umzusetzen, während das Unternehmen in seine nächste Phase eintritt."

Nach der Investition wird NFW seine Beziehungen in den Bereichen Schuhe, Mode, Automobil und Industrie weiter ausbauen und gleichzeitig seine Mission vorantreiben, auf fossilen Brennstoffen basierende Materialien durch regenerative, klimagerechte natürliche Alternativen zu ersetzen.

Über Natural Fiber Welding

Natural Fiber Welding Inc. mit Hauptsitz in Peoria, Illinois, ist ein materialwissenschaftliches Unternehmen, das Pionierarbeit bei der Entwicklung hochleistungsfähiger, kunststofffreier Materialien leistet, die vollständig aus erneuerbaren pflanzlichen Rohstoffen hergestellt werden.