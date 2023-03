ProWein 2023: Wine of Moldova se compromete com a sustentabilidade

DÜSSELDORF, Alemanha, 30 de março de 2023 /PRNewswire/ -- 21 de março de 2023: No ano passado, a Moldávia, com uma população de 2 milhões, abriu suas portas para mais de 600.000 refugiados de seu vizinho, a Ucrânia. Essa generosidade deu a esta antiga República Soviética, a descrição de "o pequeno país com um grande coração".

Moldova, the 'Small Country With a Big Heart', celebrates "10 Years of Wine Revolution” since the national wine brand has been launched. During the collectivization of the Soviet era, Moldova's wine industry regressed. It took a while to regroup, and while new wineries opened and quality improved, it was only a decade ago that the wine revolution truly began. With its unique story, diverse grape collection, and ideal growing conditions, Moldova is prioritizing sustainable winemaking with a new generation of ambitious winemakers.

Agora, a indústria vinícola da Moldávia revelou planos para um programa ambicioso de desenvolvimento sustentável, enquanto as principais partes interessadas buscam US$ 500 milhões em investimentos em novos vinhedos, aumento de capacidade e inovação tecnológica nos próximos cinco anos.

Essa visão ousada foi delineada durante a edição de 2023 da ProWein, onde Robert Joseph liderou um painel de discussão intitulado "Wine of Moldova - 10 anos revolucionários de construção de uma marca nacional de vinho". Um debate animado avaliou como "um país de produção de vinho pequeno e dinâmico como a Moldávia pode competir com gigantes globais". Elizaveta Breahna, diretora interina do Escritório Nacional de Vinhos; Caroline Gilby MW, especialista de longa data em vinhos da região, primeira mestre do vinho da Polônia; Wojciech Bońkowski, todos participaram do painel de discussão. Eles analisaram os esforços da Moldávia para aumentar seu selo internacional, incluindo os méritos relativos de priorizar variedades de uva indígenas em relação às variedades internacionais e - o preferido de Joseph - as misturas das duas. Um dos principais objetivos da indústria é se tornar um destino turístico de classe mundial, com aumento de 50% no número de vinícolas que oferecem hospitalidade.

Wojciech Bońkowski comenta: "Dez anos revolucionários de construção de uma marca nacional de vinho" não é simplesmente um slogan – incorpora ordenadamente a incrível transformação dos vinhedos e vinícolas do país. Apesar do embargo comercial imposto pela Russian Federation, a indústria vinícola desempenhou um papel significativo na economia do país, contribuindo em torno de 3% do PIB, 8% do total de exportações e para a subsistência de mais de 50 mil famílias nas áreas rurais".

De acordo com Caroline Gilby MW: "Hoje, os vinicultores da Moldávia adotaram o desafio de atender às exigências dos mercados ocidentais e fizeram progresso impressionante. Eles se reuniram e mudaram a paisagem vinícola do país".

Como marca nacional, a Wine da Moldova está empenhada em reposicionar a antiga República Soviética como a principal exportadora de vinhos premium da Europa Oriental. Os vinhos da Moldávia ganharam 5,014 prêmios internacionais na última década. Citando Robert Joseph, "a história única da Moldávia, a coleção diversificada de uvas e as condições ideais de crescimento a colocam em uma excelente posição para priorizar a produção de vinho sustentável com uma nova geração de vinicultores ambiciosos".

