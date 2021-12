Proximie faz parceria com Jhpiego em nova iniciativa para melhorar cirurgia obstétrica

A Proximie ofereceu sua tecnologia à Jhpiego, uma organização global sem fins lucrativos de saúde que trabalha em mais de 40 países, para melhorar as cirurgias obstétricas, ampliando e aprimorando o treinamento e a orientação no projeto Obstetric Safe Surgery da Jhpiego, em andamento atualmente em cinco hospitais no condado de Makueni. O objetivo do projeto, que tem 22 meses de duração, é dar apoio ao compromisso do governo do Quênia de reduzir as mortes de mães e recém-nascidos e as lesões relacionadas à obstetrícia, melhorando a qualidade das cesarianas. Setenta e um por cento das mortes maternas em unidades de atendimento no Quênia estão associadas a cesáreas, e nove em cada dez mortes maternas estão ligadas à falta de tratamento padronizado de qualidade.

Financiado pela Johnson & Johnson, o projeto liderado pela Jhpiego tem como base uma abordagem de sistemas de saúde, aproveitando a experiência local para construir redes de atendimento e oferecer cirurgias obstétricas seguras e oportunas. A plataforma da Proximie oferece a perspectiva de treinamentos aprimorados e ampliados ministrados por equipes cirúrgicas da área de obstetrícia.

A Ariadne Labs, um centro conjunto de inovação em sistemas de saúde do Brigham and Women's Hospital, e a Harvard T.H. Chan School of Public Health estão dando suporte à concepção e avaliação do projeto OSS aprimorado.

A Dra. Doris Mbithi, superintendente médica do Mother and Child Hospital do condado de Makueni e parceira do projeto OSS, disse que a aliança entre a Jhpiego e a Proximie ajudará os cirurgiões a aperfeiçoar suas habilidades e a solucionar os problemas que surgirem.

"Às vezes, acontecem coisas no centro (cirúrgico), e nem todos os membros da equipe se lembram do processo", disse ela. "Com as gravações, podemos identificar lacunas e fazer correções. Também estou feliz por, à noite, ter a possibilidade de dar apoio de forma remota, seja em meu hospital ou ajudando a manter uma possível indicação no hospital do sub-condado por meio de consultas remotas."

O Dr. John Varallo, diretor global de cirurgias seguras da Jhpiego, disse que a parceria pode aumentar o impacto conseguido até agora: "Ao oferecer consulta cirúrgica remota em tempo real, esse projeto tem o verdadeiro potencial de ser um divisor de águas para melhorar a segurança e a qualidade dos procedimentos cirúrgicos no Quênia e em outros países onde a Jhpiego atua. Colaborando com os líderes de pensamento inovadores da Proximie e da Ariadne Labs e continuando a trabalhar em estreita parceria com o governo do Quênia e com as equipes cirúrgicas em campo, nossos verdadeiros campeões do trabalho do Obstetric Safe Surgery, temos a oportunidade de ampliar o progresso realizado até o momento na segurança e qualidade cirúrgicas."

A Dra. Nadine Hachach-Haram, CEO da Proximie, disse que fundou a Proximie "com base no ethos de que o conhecimento compartilhado leva ao aprendizado acelerado e ao melhor atendimento ao paciente", e o projeto Obstetric Safe Surgery incorpora isso.

"Nosso trabalho com as equipes cirúrgicas locais em campo no Quênia, e com a Jhpiego e a Ariadne Labs, ajudará a democratizar o acesso a importantes técnicas e conhecimentos em cirurgia cesariana que, de outra forma, seriam limitados devido à geografia ou ao tempo", disse Hachach-Haram. "A Proximie será utilizada antes, durante e após os procedimentos cirúrgicos para garantir que as mulheres e seus bebês tenham acesso a um atendimento de alta qualidade, em um momento crítico. Sempre acreditei que a colaboração é a pedra angular para promover mudanças significativas na assistência médica, e o projeto Obstetric Safe Surgery não só ajudará a reduzir a mortalidade materna e neonatal, mas também fornecerá um modelo para outras pessoas seguirem."

Líder em inovação e implementação em assistência médica, a Ariadne Labs tem experiência no desenvolvimento e formação de capacidades no país e a competência para implementar inovações digitais que serão alavancadas para informar discussões cruciais sobre saúde digital sustentável em todo o Quênia e além.

"Temos o prazer de colaborar com a Proximie e a Jhpiego para alavancar nossa experiência em saúde pública, atendimento clínico de linha de frente e projeto centrado no ser humano, a fim de melhorar a qualidade do atendimento cirúrgico que as mulheres e seus recém-nascidos recebem, além de aprimorar a experiência dos médicos", disse Katherine Semrau, PhD, MPH, investigadora principal e diretora do programa BetterBirth da Ariadne Labs. "Nosso objetivo, na Ariadne Labs, é reduzir o sofrimento e salvar vidas de pessoas em todos os lugares, seja em Boston, Nairobi ou Lucknow, desenvolvendo soluções escaláveis em nível de sistemas. Estamos ansiosos para ajudar na medição e avaliação desse trabalho, para, em última análise, melhorar as intervenções e sua implementação."

