Proximie se asocia con Jhpiego en una nueva iniciativa para mejorar la atención quirúrgica obstétrica

Financiado por Johnson & Johnson, el proyecto dirigido por Jhpiego se basa en un enfoque de sistemas de salud y aprovecha la experiencia local para construir redes de atención y ofrecer atención obstétrica quirúrgica rápida y segura. La plataforma Proximie ofrece la perspectiva de un aprendizaje mejorado y ampliado por parte de los equipos quirúrgicos obstétricos.

Ariadne Labs, un centro conjunto para la innovación de los sistemas de salud en Brigham and Women's Hospital, y la Escuela de Salud Pública Harvard T.H. Chan respaldan el diseño y la evaluación del proyecto OSS mejorado.

La Dra. Doris Mbithi, superintendenta médica del Hospital Maternoinfantil del condado de Makueni y socia del proyecto OSS, señaló que la alianza entre Jhpiego y Proximie ayudará a los cirujanos a perfeccionar sus habilidades y abordar los problemas que surjan.

"A veces, suceden cosas en el quirófano y no todos los miembros del equipo recuerdan el proceso", afirmó. "Con las grabaciones, podemos identificar las deficiencias y rectificarlas. También me alegra que, por la noche, tengo la posibilidad de ayudar a distancia, ya sea en mi hospital o para atender una posible derivación al hospital del subcondado mediante una consulta remota".

El Dr. John Varallo, director global de Cirugía Segura de Jhpiego, apuntó que la alianza puede aumentar el impacto logrado hasta el momento: "Al ofrecer consultas quirúrgicas remotas en tiempo real, este proyecto tiene el verdadero potencial de ser un cambio revolucionario en la mejora de la seguridad y la calidad de la atención quirúrgica en Kenia y en otros países donde opera Jhpiego. En colaboración con líderes de pensamiento innovadores de Proximie y Ariadne Labs, y en estrecha cooperación con el gobierno de Kenia y los equipos quirúrgicos in situ, nuestros verdaderos defensores de las tareas de cirugía obstétrica segura, tenemos la oportunidad de ampliar los progresos logrados en materia de seguridad y calidad quirúrgicas hasta la fecha".

La Dra. Nadine Hachach-Haram, directora ejecutiva de Proximie, expresó que fundó Proximie "con el espíritu de que compartir el conocimiento conduce a un aprendizaje acelerado y a una mejor atención de los pacientes", y el proyecto de Cirugía Obstétrica Segura lo refleja.

"Nuestro trabajo con los equipos quirúrgicos locales in situ en Kenia y con Jhpiego y con Ariadne Labs ayudará a democratizar el acceso a importantes técnicas quirúrgicas de cesáreas y conocimientos que, de otra manera, quedarían aislados debido a la geografía o el tiempo", observó Hachach-Haram. "Proximie se aprovechará antes, durante y después de la cirugía para garantizar que las mujeres y sus bebés tengan acceso a una atención de alta calidad en un momento crítico. Siempre he creído que la colaboración es la piedra angular para impulsar cambios significativos en la atención médica y que el proyecto de Cirugía Obstétrica Segura no solo ayudará a reducir la mortalidad materna y neonatal, sino que también será un plan de acción que otros imitarán".

Ariadne Labs, líder en innovación e implementación en el ámbito del cuidado de la salud, posee experiencia en el diseño y el desarrollo de capacidades y conocimientos en los países para incorporar innovaciones digitales que se aprovecharán para aportar información a los debates críticos sobre la salud digital sostenible en todo Kenia y otros países.

"Nos complace colaborar con Proximie y Jhpiego para aprovechar nuestra experiencia en salud pública, atención clínica de primera línea y diseño centrado en el ser humano para mejorar la calidad de la atención quirúrgica que reciben las mujeres y sus recién nacidos, así como para mejorar la experiencia de los médicos", comentó Katherine Semrau, PhD, MPH, investigadora principal y directora del programa BetterBirth de Ariadne Labs. "Nuestro objetivo en Ariadne Labs es reducir el sufrimiento y salvar vidas de personas de todo el mundo, sea en Boston, Nairobi o Lucknow, mediante el desarrollo de soluciones escalables a nivel de sistemas. Esperamos apoyar la medición y la evaluación de este trabajo para, en última instancia, mejorar las intervenciones y su implementación".

Notas para los editores

Puede seguir el proyecto en los canales de redes sociales con la etiqueta #ProjectSafeSurgery, así como en la publicación The Link de la revista Medium.

Fotografía: https://mma.prnewswire.com/media/1705841/Proximie_1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1705842/Proximie_2.jpg

FUENTE Proximie

SOURCE Proximie