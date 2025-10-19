Proya Cosmetics präsentiert auf der Cosmetic 360 seine Vision für die Zukunft der Schönheit und stellt wissenschaftliche Fortschritte und Markeninnovationen vor

PARIS, 19. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Proya Cosmetics, ein Hauptakteur in der chinesischen Kosmetikindustrie, freut sich, seine Teilnahme an der 11. Ausgabe der Cosmetic 360 im Carrousel du Louvre bekannt zu geben. Im Einklang mit dem Thema der Veranstaltung, "Prognosen", teilt Proya Cosmetics seine Innovationsstrategie, die neuesten wissenschaftlichen Entdeckungen und seine Perspektive auf die Zukunft der Schönheit und zeigt seinen Beitrag zur Diskussion über die Kosmetik von morgen.

In diesem Jahr präsentiert Proya Cosmetics auf der Cosmetic 360 KI-Technologien, die in verschiedenen Bereichen eingesetzt werden: Verbraucheranalyse, Produktforschung und -entwicklung, Herstellung und Marketing. Das Unternehmen hat diese Innovationen auch an die Besonderheiten der Schönheitsbranche angepasst und steht damit an der Spitze der Anwendung von KI in der gesamten Wertschöpfungskette der chinesischen Kosmetikindustrie.

„Ich fühle mich geehrt, den Weg unseres Unternehmens, unser Engagement und unsere Investitionen in die Zukunft der Kosmetik auf globaler Ebene mitzuteilen", sagte . Juncheng HOU, Gründer und Vorsitzender von Proya Cosmetics. „Innovation steht im Mittelpunkt unseres Ansatzes, und die Cosmetic 360 ist für uns eine wertvolle Gelegenheit, uns vorzustellen und mit der internationalen Gemeinschaft auszutauschen. Das diesjährige Thema 'Predictions' (Vorhersagen) passt gut zu unserem Ziel, die Entwicklung der Kosmetika von morgen zu antizipieren und uns flexibel auf die Erwartungen der Verbraucher einzustellen".

Unter den neun Marken stehen PROYA, Timage und Off&Relax im Rampenlicht und veranschaulichen den unverwechselbaren Ansatz des Unternehmens, der auf Exzellenz und Nachhaltigkeit beruht - Grundprinzipien seiner Mission, Kosmetik zu erfinden und neu zu erfinden:

PROYA: Die Macht des wissenschaftlichen Anti-Aging. Die PROYA Advanced Firming Nourishing Essence 3.0 (Ruby Essence 3.0) ist ein Beweis für die Anti-Aging-Kompetenz der Marke. Es enthält das exklusive, patentierte Cyclopeptide-161 , den ersten zyklischen Peptid-Inhaltsstoff, der bei der chinesischen NMPA registriert wurde. Die SGS hat klinisch nachgewiesen, dass diese leistungsstarke Formel acht Arten von Falten in nur vier Wochen signifikant verbessert, einschließlich einer 58,59%igen Reduzierung der Zornesfalten. Das Produkt erreicht ein technisches Gleichgewicht zwischen „hocheffizientem Anti-Aging" und „sanfter Verträglichkeit." Ein 120-Stunden-Wiederholungspflastertest zeigte eine 72%ige Verringerung des Irritationspotenzials und 100% der Testpersonen stimmten der Sanftheit des Produkts zu.





Timage: Professionelles Make-up, vereinfacht. Timage wurde von dem bekannten Make-up-Künstler Tang Yi gegründet und präsentiert die Cloud Radiant Cushion Foundation And Concealer . Sein spezielles, zweischichtiges Design kombiniert eine obere Schicht mit 0,25 Mikron ultrafeinem Puder für ein leichtes Finish und eine untere Schicht mit Concealer für eine präzise Korrektur. Die Formel enthält den bahnbrechenden Magnetic Skin-Adhering Powder für einen nahtlosen, porzellanähnlichen Schimmer und einen patentierten Hyaluronsäure-verkapselten Puder , der trockene Stellen gezielt mit Feuchtigkeit versorgt, während ölabsorbierende Perlen den Glanz kontrollieren - perfekt für alle Hauttypen.





Off&Relax: Eine neue Ära für die Gesundheit der Kopfhaut. Die Anti-Schuppen-Serie revolutioniert die Kopfhautpflege mit zwei bahnbrechenden Technologien. Die weltweit erste Magnetic Dandruff-Cleaning Technology (Poly-AD) nutzt ein positiv geladenes Polymer, um den schädlichen, negativ geladenen Malassezia-Pilz magnetisch zu neutralisieren, ohne die Kopfhaut zu reizen. Ergänzt wird dies durch die markeneigene AM-124 Microecological Regulation Technology, eine Lösung mit doppelter Wirkung, die schädliche Bakterien hemmt und gleichzeitig nützliche fördert, um das langfristige Gleichgewicht der Kopfhaut wiederherzustellen. Klinische Studien des Shanghai Skin Disease Hospital bestätigten eine signifikante Verringerung der Schuppenbildung, die zwei Wochen nach der Anwendung nicht wieder auftrat.

Das Unternehmen arbeitet mit akademischen Partnern, Krankenhäusern, führenden Forschungsinstituten und Unternehmen der synthetischen Biologie zusammen, um an der Spitze der Technologie zu bleiben, insbesondere im Bereich der künstlichen Intelligenz. Proya Cosmetics arbeitet beispielsweise mit einem Pionierunternehmen zusammen, das die Kosmetikforschung und -entwicklung sowie die personalisierte Hautpflege durch KI-Vorhersagetechnologie auf molekularer Ebene verändert. Durch den Einsatz der KI-gestützten SaaS-Plattform des Unternehmens kombiniert Proya künstliche Intelligenz mit umfangreichen Datenressourcen, um das Testen von Inhaltsstoffen im Frühstadium zu beschleunigen, die Entwicklung von synergetischen Formulierungen zu optimieren und sowohl die Präzision als auch die Erfolgsquoten bei der Produktinnovation zu verbessern.Dr. Sun Peiwen, Leiterin der Abteilung für Forschung und Entwicklung und Innovation bei Proya Cosmetics, wird die Forschungsarbeit und die Vorhersageergebnisse des Teams vorstellen und bahnbrechende Synergien bei Inhaltsstoffen aufzeigen, die durch KI ermöglicht werden.

Über Proya Cosmetics

Proya Cosmetics wurde 2003 gegründet und hat sich schnell zu einem führenden Unternehmen auf dem chinesischen Markt entwickelt, das eine Reihe von hochwirksamen Schönheits- und Pflegeprodukten für Gesicht, Körper, Haare und Make-up anbietet. Das Portfolio von Proya Cosmetics umfasst die Marken PROYA, Timage, Off&Relax, HAPSODE, CORRECTORS, INSBAHA, Awaken Seeds, UZERO und ANYA.

Weitere Informationen: https://www.proya-group.com/en/

