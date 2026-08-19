PROYA geht eine Partnerschaft mit Ulta Beauty ein: Ergänzung des Prestige-Hautpflege-Sortiments des Einzelhändlers im Laufe dieses Jahres

HANGZHOU, China, 19. August 2026 /PRNewswire/ -- PROYA, die Flaggschiffmarke von Proya Cosmetics, ist eine Partnerschaft mit Ulta Beauty, dem landesweit größten Beauty-Einzelhändler, eingegangen. PROYA wird bei Ulta Beauty als Teil des globalen Sortiments an hochwertigen Hautpflegeprodukten des Einzelhändlers vertreten sein. Im November dieses Jahres wird PROYA seine Kollektionen „Advanced Firming" und „Original Repair" offiziell in 400 Ulta Beauty-Filialen landesweit sowie online auf Ulta.com auf den Markt bringen.

Die Zusammenarbeit markiert einen bedeutenden Meilenstein in der globalen Expansion von PROYA, da PROYA den US-Verbrauchern seine hochmoderne, auf Forschung und Entwicklung sowie wissenschaftlichen Erkenntnissen basierende Hautpflegephilosophie näherbringt und gleichzeitig die Präsenz chinesischer Beauty-Marken auf dem globalen Markt für hochwertige Hautpflegeprodukte weiter stärkt.

Yuli Cai, Leiterin des Auslandsgeschäfts bei PROYA, sagte:

„Bei der globalen Expansion geht es heute um weit mehr als nur den Eintritt in einen neuen Markt. Es bedeutet, einen dauerhaften Platz in der täglichen Hautpflegeroutine der Verbraucher zu erobern. Durch unsere Partnerschaft mit Ulta Beauty wollen wir eine neue Perspektive in den globalen Markt für hochwertige Hautpflege einbringen und forschungsgestützte Innovationen mit spürbaren Ergebnissen liefern. Diese Partnerschaft stellt einen wichtigen Schritt beim Aufbau von PROYA als globale Beauty-Marke dar, die auf Qualität, wissenschaftlicher Innovation und langfristigem Wachstum basiert."

Wissenschaftlich fundierte chinesische Beauty-Lösung für ausgewogene, hochwirksame Hautpflege

PROYA betritt den US-Markt vor dem Hintergrund einer steigenden Nachfrage der Verbraucher nach klinisch erprobter, ergebnisorientierter Hautpflege, die hohe Wirksamkeit mit langfristiger Hautverträglichkeit in Einklang bringt. Insbesondere suchen Beauty-Begeisterte nach professionellen Ergebnissen, ohne die Gesundheit der Hautbarriere zu beeinträchtigen.

Geleitet von ihrer Hautpflegephilosophie „wirksam, sanft und ausgewogen" hat sich PROYA in ganz Asien einen hervorragenden Ruf für wissenschaftlich fundierte Hautpflege aufgebaut. Die Marke vereint fortschrittliche Wirkstoffforschung, firmeneigene, patentierte Technologien und strenge klinische Tests, um sichtbare kosmetische Ergebnisse zu erzielen und gleichzeitig die langfristige Gesundheit und Stabilität der Haut zu gewährleisten. Zwei Flaggschiff-Produktlinien werden bei der Markteinführung in den USA im Mittelpunkt stehen:

PROYA Advanced Firming Collection:

Als PROYAs charakteristische Anti-Aging-Serie mit Peptiden und Retinol zielt diese marktführende Linie auf Zeichen der Hautalterung ab. Sie bietet eine kraftvolle Anti-Falten-Wirkung bei außergewöhnlicher Sanftheit, während ihre nachfüllbare Verpackung dazu beiträgt, Plastikmüll zu reduzieren.

PROYA Original Repair Collection:

Diese wissenschaftlich fundierte Hautpflegeserie mit Doppelfunktion vereint die Reparatur der Basalmembran und frühzeitige Anti-Aging-Wirkung in einer einzigen milden und dennoch wirkungsvollen Essenz. Sie sorgt für die Reparatur der Hautbarriere und die Unterstützung des Kollagenaufbaus und erfüllt damit die steigende Nachfrage nordamerikanischer Verbraucher nach optimierter, vielseitiger Hautpflege.

Diese Markteinführung wird durch PROYAs langfristige Investitionen in ein globales Forschungs- und Entwicklungsnetzwerk gestützt, das auf der Einbindung lokaler Verbrauchererkenntnisse und grenzüberschreitender technischer Zusammenarbeit basiert. Von der Auswahl der Inhaltsstoffe und der Rezepturentwicklung bis hin zur Patentanmeldung und klinischen Validierung setzt PROYA Laborforschung konsequent in greifbare, benutzerfreundliche Hautpflegevorteile um.

Vom „Produktexport" zum „globalen Markenaufbau"

Die Partnerschaft mit Ulta Beauty stellt einen entscheidenden Meilenstein auf dem Weg der globalen Expansion von PROYA dar. Weit über eine einfache Produkteinführung im Einzelhandel hinaus signalisiert sie den strategischen Wandel der Marke vom Produktexport hin zu einer umfassenden globalen Markenentwicklung – dabei werden nicht nur Hautpflegelösungen ins Ausland gebracht, sondern auch die Markenphilosophie von PROYA, das firmeneigene Forschungssystem und das langfristige Engagement für lokale Märkte.

Unter Nutzung des landesweiten Filialnetzes von Ulta Beauty und der Millionen von Ulta-Beauty-Rewards-Mitgliedern strebt PROYA danach, in den gesamten USA ein tiefes Verbrauchervertrauen aufzubauen und gleichzeitig reproduzierbare Betriebsstandards sowie Modelle für Einzelhandelspartnerschaften für die zukünftige Expansion nach Westeuropa und in andere globale Märkte zu etablieren.

Informationen zu PROYA

PROYA ist die führende Marke der PROYA Cosmetics Co., Ltd. (603605.SH). Gegründet auf dem Prinzip der „wissenschaftlichen Hautpflege", hat sich die Marke zum Ziel gesetzt, durch kontinuierliche Innovation und eine globalisierte F&E-Lieferkette hochwertige und hochwirksame Schönheitslösungen anzubieten. Als Pionier der chinesischen Schönheitsbranche setzt sich PROYA dafür ein, Verbraucherinnen mit technologisch untermauerter Hautpflege zu unterstützen, die sichtbare Ergebnisse liefert.

Informationen zu Ulta Beauty

Ulta Beauty ist der größte Fachhändler für Schönheitsprodukte in den USA und eine führende Anlaufstelle für Kosmetik, Parfüm, Hautpflege, Haarpflege, Wellness und Salon-Dienstleistungen. Seit der Eröffnung der ersten Filiale 1990 ist Ulta Beauty auf mehr als 1.500 Filialen in den gesamten USA angewachsen und hat den Schönheitsfachhandel neu definiert, indem es „All Things Beauty" unter einem Dach vereint. All in One Place®.