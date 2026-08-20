PROYA s'associe à Ulta Beauty : élargir l'éventail des soins haut de gamme de ce détaillant dans le courant de l'année

HANGZHOU, Chine, 20 août 2026 /PRNewswire/ -- PROYA, marque phare de Proya Cosmetics, a conclu un partenariat avec Ulta Beauty, le plus grand détaillant de produits de beauté du pays. PROYA rejoindra Ulta Beauty au sein de la gamme mondiale de soins de la peau haut de gamme proposée par l'enseigne. En novembre prochain, PROYA lancera officiellement ses gammes « Advanced Firming » et « Original Repair » dans 400 magasins Ulta Beauty dans tout le pays, ainsi qu'en ligne sur Ulta.com.

Cette collaboration marque une étape importante dans le développement mondial de PROYA, la marque proposant désormais aux consommateurs américains ses compétences de pointe en matière de R&D et son approche philosophique s'appuyant sur la science en matière de soins de la peau, tout en renforçant encore la présence de la beauté chinoise sur le marché mondial des soins haut de gamme.

Yuli Cai, responsable des activités à l'international chez PROYA, a déclaré :

« Aujourd'hui, le développement international ne se résume plus à simplement pénétrer un nouveau marché. Il s'agit désormais de se faire une place durable dans la routine quotidienne des consommateurs en matière de soins de la peau. Grâce à notre partenariat avec Ulta Beauty, nous souhaitons apporter un regard neuf sur les soins de la peau haut de gamme à l'échelle mondiale, en proposant des innovations fondées sur la recherche et offrant des résultats concrets. Ce partenariat marque une étape importante dans le développement de PROYA en tant que marque de beauté internationale, dont l'approche est centrée sur la qualité, l'innovation scientifique et la croissance à long terme. »

Une solution de beauté à la chinoise fondée sur la science, pour des soins de la peau équilibrés et très efficaces

PROYA fait son entrée sur le marché américain, alors que la demande des consommateurs en soins de la peau cliniquement prouvés et axés sur les résultats, alliant efficacité inégalée et tolérance cutanée à long terme, ne cesse de croître. Plus précisément, les amateurs de beauté veulent des résultats dignes d'un professionnel sans mettre la barrière cutanée en danger.

Fidèle à sa philosophie en matière de soins de la peau « efficaces, doux et équilibrés », PROYA s'est forgé une solide réputation dans toute l'Asie grâce à ses soins de la peau à caractère scientifique. La marque associe une recherche de pointe sur les ingrédients, des technologies exclusives brevetées et des essais cliniques rigoureux, afin de proposer des résultats cosmétiques visibles tout en préservant la santé et l'équilibre de la peau à long terme. Deux gammes phares seront à l'honneur lors du lancement aux États-Unis :

Collection PROYA Advanced Firming :

gamme anti-âge phare de PROYA à base de peptides et de rétinol, cette gamme leader sur le marché cible les signes du vieillissement. Elle assure une efficacité anti-rides exceptionnelle tout en étant extrêmement douce, son emballage rechargeable contribuant, quant à lui, à réduire les déchets plastiques.

Collection PROYA Original Repair :

cette gamme de soins de la peau à double action, issue de la recherche scientifique, répare la membrane basale et prodique des bienfaits anti-âge préventifs, le tout en une seule essence à la fois douce et puissante. Ce produit permet de réparer la barrière cutanée et de renforcer la production de collagène, répondant ainsi à la demande croissante des consommateurs nord-américains en matière de soins de la peau simples et polyvalents.

Cette mise sur le marché s'appuie sur l'investissement à long terme de PROYA dans un cadre mondial de R&D, reposant sur l'intégration des connaissances sur les consommateurs locaux et la collaboration technique transfrontalière. Du choix des ingrédients et du développement des formules jusqu'à l'enregistrement des brevets et à la validation clinique, PROYA transforme systématiquement les recherches en laboratoire en bienfaits concrets et parfaitement maîtrisés pour la peau.

De « l'exportation de produits » à « l'établissement d'une marque mondiale »

Le partenariat avec Ulta Beauty marque une étape décisive dans la stratégie de développement international de PROYA. Bien au-delà du simple lancement d'un produit sur le marché, cela marque un tournant stratégique pour la marque, qui passe de l'exportation de produits à un développement global et complet de la marque, en proposant non seulement des solutions de soins de la peau à l'étranger, mais aussi la philosophie de PROYA, son système de recherche exclusif et son engagement à long terme envers les marchés locaux.

En s'appuyant sur le réseau national de magasins d'Ulta Beauty et sur les millions de membres du programme Ulta Beauty Rewards, PROYA a pour objectif d'entretenir la confiance des consommateurs dans tous les États-Unis, tout en mettant en place des normes opérationnelles reproductibles et des modèles de partenariat commercial en vue d'un futur développement en Europe occidentale et sur d'autres marchés mondiaux.

À propos de PROYA

PROYA est la marque phare de PROYA Cosmetics Co., Ltd. (603605.SH). Reposant sur le principe des « sciences au service des soins de la peau », la marque s'engage à proposer des solutions de beauté de grandes qualité et efficacité grâce à une innovation constante et à une chaîne de R&D mondialisée. Pionnière du secteur chinois de la beauté, PROYA s'engage à proposer à ses clients des soins de la peau technologiques pour des résultats visibles.

À propos d'Ulta Beauty

Ulta Beauty est le plus grand détaillant spécialisé dans les produits de beauté aux États-Unis et une référence incontournable en matière de cosmétiques, de parfums, de soins de la peau, de soins capillaires, de bien-être et de salon de beauté. Depuis l'ouverture de son premier magasin en 1990, Ulta Beauty s'est développée et compte aujourd'hui plus de 1 500 magasins dans tous les États-Unis et a redéfini le commerce de détail dans le secteur de la beauté en réunissant « Tout ce qui touche à la beauté ». All in One Place®.