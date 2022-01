PRZEŁOMOWE ROZPOCZĘCIE KAMPANII MAREK BOSS I HUGO - PRAWIE 2 MILIARDY WYŚWIETLEŃ W CIĄGU JEDNEGO DNIA

W ramach światowej strategii #BeYourOwnBOSS występują takie sławy jak modelki Kendall Jenner, Hailey Bieber i Joan Smalls, raper Future, gwiazda TikTok Khaby Lame, piosenkarz i aktor Lee Minho, zawodowy bokser Anthony Joshua, mistrz tenisa Matteo Berrettini i biegaczka Alica Schmidt. Z całej obsady to Lee Minho okazał się najbardziej uwielbianym przez publiczność talentem pod względem zaangażowania w mediach społecznościowych na całym świecie.

Dzięki aktywizacji we wszystkich punktach styczności z konsumentem, na czele z niesamowitą mobilizacją cyfrową w dniu premiery przez ponad 200 artystów, którzy zamieścili swoje osobiste historie BOSS na Instagramie, Weibo, Red i WeChat ze zdjęciami samych siebie noszących charakterystyczną bluzę BOSS, wywołano ogromny cyfrowy rozgłos na całym świecie.

Międzynarodowa kampania #HowDoYouHUGO, z udziałem top modelki Adut Akech, raperów Big Matthew, SAINt JHN i tancerki Maddie Ziegler, jest realizowana we wszystkich kanałach, ze szczególnym uwzględnieniem TikToka, gdzie wyzwanie taneczne generuje dodatkowy ruch i powoduje zwiększone uczestnictwo na platformie. Wyzwanie #HowDoYouHUGO, którego choreografem jest twarz marki Big Matthew oraz twórca TikToka, Vik White, wspomagane jest przez 60 twórców. Ponadto w ramach projektu powstały różne warstwy treści społecznościowych związanych ze światem tańca i muzyki. W ciągu pierwszego dnia popularność marki na koncie wzrosła o 30%.

Ponadto wznowienie działalności miało znaczący wpływ na flagowy sklep internetowy hugoboss.com, który w znacznym stopniu skorzystał z sukcesu kampanii. Międzynarodowy ruch internetowy na hugoboss.com wzrósł ponaddwukrotnie, osiągając rekordowy poziom, natomiast sygnowana bluza z kapturem BOSS niemalże wyprzedała się całkowicie, osiągając status najlepiej sprzedającego się modelu w historii firmy.

Sukces tych dwóch akcji jest widoczny we wszystkich KPI osiągniętych w pierwszym dniu oraz czyni je najbardziej udanymi w historii HUGO BOSS:

1,9 miliarda wyświetleń dla obu kampanii;

75 milionów interakcji we wszystkich kanałach mediów społecznościowych;

Społecznościowe zaangażowanie wzrosło o 84% na Instagramie BOSS;

#HowDoYouHUGO - 367 milionów wyświetleń wyzwania na TikToku;

Liczba obserwujących HUGO na TikToku wzrosła o 30%.

Dzięki takim kreatywnym i społecznościowym działaniom firma HUGO BOSS zaprezentowała nieoczekiwaną i zupełnie nową tożsamość dla swoich marek, wzmocniła pozycję we wszystkich kanałach cyfrowych i dotarła do nowych i młodszych grup docelowych, takich jak pokolenie Z i millenialsi. Jest to największy kamień milowy w realizacji strategii wzrostu CLAIM 5, mającej na celu rozwój marek i uczynienie z klientów fanów.

Zdjęcie o wysokiej rozdzielczości można pobrać tutaj: https://galleries.launchmetrics.com/p/hugoboss-production/showrooms/61f3cd50912b69000922f578

KONTAKT: e-mail: press(at)hugoboss.com.

GROUP.HUGOBOSS.COM

TWITTER: @HUGOBOSS

LINKEDIN: HUGO BOSS

Materiał zdjęciowy - https://mma.prnewswire.com/media/1736162/BOSS_LEEMINHO.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1734005/HUGOBOSS_Logo.jpg

SOURCE HUGO BOSS