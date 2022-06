Przybrzeżny turbozespół wiatrowy, zaprojektowany przez Shanghai Electric z myślą o chińskiej inicjatywie klimatycznej, opuszcza linię produkcyjną

Mimo że turbozespół pracuje w warunkach niskich prędkości wiatru, jest efektywnym kosztowo rozwiązaniem wytwarzającym energię z wiatru napędzającym farmy wiatrowe oraz pozwalającym na osiągnięcie celów obniżenia szczytowych emisji dwutlenku węgla i neutralności wobec efektu cieplarnianego z chwilą wkroczenia w erę parytetu energii morskiej.

Platforma Posejdon, oparta na 10-letnim doświadczeniu Shanghai Electric w zakresie platform morskich, słynie z technologicznie zaawansowanej konstrukcji łopat, niezawodnego układu wychyłu i obrotu, wydajnego i charakteryzującego się niskim zużyciem energii układu chłodzenia, a także optymalnego układu elektrycznego. Produkowane przez spółkę sprawdzone rozwiązania produkcyjne, transportowe i konserwacyjne stanowią również solidną podstawę gwarantującą niezawodność platformy. Wyposażona w opracowaną przez Shanghai Electric wysoko zintegrowaną technologię półbezpośredniego łańcucha napędowego nowej generacji platforma zapewnia znaczące obniżenie kosztów kilowatogodzin w całym cyklu życia farm wiatrowych.

System zbudowano w oparciu o łopaty wykonane ze stumetrowych włókien węglowych wykorzystujących inteligentną technologię Sensor Roller umożliwiającą między innymi cyfrowe zarządzanie konstrukcją, produkcją i konserwacją w całym cyklu życia. Turbozespół EW8.X-230, wyposażony w najnowszy opracowany przez spółkę układ sterowania LeapX, zmniejsza obciążenie robocze całego układu i jednocześnie stanowi inteligentne połączenie z systemem Fengyun spółki Shanghai Electric, który decyduje o stałym doskonaleniu wskaźnika wykorzystania mocy produkcyjnej i uzysku klientów.

Działając w warunkach średniej rocznej prędkości wiatru wynoszącej 7,5 metra na sekundę, układ może wytworzyć 28 mln kWh rocznie, co oznacza zaspokojenie rocznego zapotrzebowania na energię elektryczną 14 500 gospodarstw domowych i jednoczesne zmniejszenie zużycia węgla o blisko 10 000 ton, a emisji dwutlenku węgla o 24 00 ton.

Shanghai Electric Group Company Limited (SEHK: 2727, SSE: 601727) to duża zintegrowana grupa produkująca urządzenie dla sektora energii, przemysłu oraz świadcząca usługi integracji. Spółka zajmuje się głównie oferowaniem klientom rozwiązań z zakresu integracji technologii i systemów wykorzystujących rozwiązania ekologiczne i przyjazne dla środowiska naturalnego, inteligentne technologie i internet. Wśród produktów spółki można znaleźć między innymi urządzenia do wytwarzania energii opalane węglem i pokrewne, urządzenie do wytwarzania energii opalane gazem i bloki jądrowe, urządzenie dla sektora energii wiatrowej, składowania energii, podnośniki, wielko- i średniogabarytowe silniki elektryczne, inteligentny sprzęt produkcyjny, internetową sieć przemysłową, a także rozwiązania z zakresu ochrony środowiska i automatyki oraz obsługi.

